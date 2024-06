Selección Nacional Masculina de Japón Se anuncian los miembros finales de la Selección Nacional Masculina de Japón para los 33º Juegos Olímpicos (2024/París) (16 jugadores)

La Asociación Japonesa de Japón (JBA) se complace en anunciar los miembros finales (16 miembros) del equipo nacional masculino de Japón para los 33º Juegos Olímpicos (2024/París) que comienzan el 26 de julio.

Shin Hijima, Yuki Tokashi, Yuta Watanabe, Yutai Baba, Rui Hachimura y Hiu Watanabe intentarán formar parte de la lista final de 12 hombres por segunda Olimpiada consecutiva después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

■2024 Equipo de baloncesto masculino de Japón

Final de los 33.º Juegos Olímpicos (2024/París) Miembros de la selección nacional masculina de Japón (16)

【trabajadores】

Líder del equipo Tomoya Higashino (Asociación Japonesa de Baloncesto)

Entrenador en jefe Tom Horvath (Asociación Japonesa de Baloncesto)

Entrenador en jefe asociado Corey Gaines (Asociación Japonesa de Baloncesto)

Entrenador asistente Katsuhisa Jeffrey (Kawasaki Brave Thunders)

Entrenador asistente Yoshio Sasa (Utsunomiya Breks)

Entrenador de rendimiento deportivo Koichi Sato (Asociación Japonesa de Baloncesto)

Entrenador de rendimiento deportivo Hiroki Okada (Asociación Japonesa de Baloncesto)

Entrenador atlético Takeo Ichiyanagi (Asociación Japonesa de Baloncesto)

Asistente del entrenador atlético Mika Furuzawa (Asociación Japonesa de Baloncesto)

Personal Técnico Shinji Tomiyama (Asociación Japonesa de Baloncesto)

Personal técnico asistente Makoto Isono (Nagasaki Veruka)

Director del equipo Takuya Nishimura (Asociación Japonesa de Baloncesto)

Asistente del director del equipo Shion Ogi (Asociación Japonesa de Baloncesto)

【Jugadores】※16 personas

#2 Yuki Tokashi (PG / 167cm / Chiba Jets)

#4 Akira Jacobs (SF / 203 cm / Universidad de Hawaii)

#5 Yuki Kawamura (PG / 172cm / Yokohama B-Corsairs)

#6 Shin Hijima (SG / 191cm / Utsunomiya Brex)

#7 Mar de Dave (PG / 188cm / Alvark Tokio)

#8 Rui Hachimura (PF / 203 cm / Los Ángeles Lakers)

#12 Yuta Watanabe (SF / 206 cm / Memphis Grizzlies)

#13 Ren Kanechika (SF / 196cm / Chiba Jets)

#18 Yudai Baba (SF / 195cm / Nagasaki Veruka)

#24 Josh Hawkinson (C・PF / 208cm / Sunrockers Shibuya)

#30 Keio Tominaga (SG / 188cm / – )

#33 Takanari Sasaki (PG / 180cm / Sanen Neo Phoenix)

#34 Hiu Watanabe (C / 207cm / Reyes Dorados Ryukyu)

#75 Soichiro Inoue (PF / 201cm / Koshigaya Alphars)

#91 Yutaka Yoshii (SF / 196 cm / Alvark Tokio)

#99 Hiroya Kawasada (C/204cm/Lagos Shiga)

*Promedio: 194,1 cm, 26,1 años

*Se enumera el enlace de la temporada 2023-24 del Apéndice B.LEAGUE.

*Posición (B) = PG-Escolta, SG-Escolta de tiro, SF-Delantero pequeño, PF-Delantero, C-Centro

Selección Nacional Masculina de Japón 33.º Juegos Olímpicos (2024/París) Candidatos a la final de la Selección Nacional Masculina de Japón (16 miembros) Lista de miembros: http://www.japanbasketball.jp/wp-content/uploads/MNT_Paris2024_16MemberList.pdf

■Visión general de la competencia

Nombre de la conferencia: 33.º Juegos Olímpicos (2024/París)

Calendario/partido preliminar:*Ranking FIBA ​​entre paréntesis (al 27 de febrero de 2024)

27 de julio de 2024 (sábado) TIPOFF 20:30 Japón (lugar 26) vs Alemania (lugar 3)

30 de julio de 2024 (Fuego) TIPOFF 24:15 Japón (lugar 26) vs Francia (lugar 9)

2 de agosto de 2024 (Oro) Tipoff 18:00 Japón (lugar 26) vs OQT Victory Team

Período del evento: 26 de julio (viernes) al 11 de agosto (domingo) de 2024 / Torneo de baloncesto: 27 de julio (sábado) al 11 de agosto (domingo)

Lugar: Percy Arena (París), Stade Pierre Mauroy (Lille)

Países participantes: 12 países cada uno para hombres y mujeres.

■Composición de la fase de grupos masculina

[குழு A]Australia (quinto lugar), TCO/Grecia, Canadá (séptimo lugar), TCO/España

[குழு B]Japón (26.º), Francia (9.º), Alemania (3.º), TCO/Letonia.

[குழு C]Serbia (cuarto lugar), Sudán del Sur, TCO/Puerto Rico, EE. UU. (1er lugar)

*Las clasificaciones FIBA ​​al 27 de febrero de 2024 están entre paréntesis debajo del nombre del país.

*TCO = FIBA ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*La fase de grupos de clasificación masculina se llevará a cabo del 27 de julio al 5 de agosto de 2024, con los cuartos de final el 6 de agosto, las semifinales el 8 de agosto y la final y el partido por el tercer lugar el 10 de agosto.

Clasificatorios Olímpicos FIBA ​​París 2024 (Hombres): https://www.fiba.basketball/es/eventos/torneo-de-basket-olympic-masculino-paris-2024