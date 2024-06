Informe de prueba de «primera generación»: un divertido juego de disparos cooperativo para crear personajes

Nexon es un juego de disparos y botín RPG de acción cooperativa de TPS que se lanzará en todo el mundo el 2 de julio.«La primera generación»Eventos de medios«Exhibición de Japón de primera generación»Antes del lanzamiento se llevó a cabo el 25 de junio en la tienda ASH Winder Takadanobaba.

«The First Descendant» es un título gratuito compatible con PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S y Xbox One. El juego admite juego cruzado, lo que permite que hasta cuatro jugadores formen un grupo y disfruten explorando y luchando contra jefes. Desde que se anunció en 2020, el desarrollo ha ido avanzando mientras se recopilaban comentarios a través de múltiples pruebas de usuarios.

Soy el productor de este trabajo.Señor. Lee Bum Joony directorSeñor. Choo Min SeokAdemás de una presentación de , los asistentes pudieron probar el juego usando una pantalla 4K y una PC para disfrutar de gráficos de alta calidad.

En este artículo te contamos la situación. Todos los juegos que probé en este momento todavía están en desarrollo. Por lo tanto, tenga en cuenta que puede haber diferencias en el momento del lanzamiento.

▲ En la foto de izquierda a derecha, el director Joo Min-seok y el productor Lee Beom-joon.

Entrevista y texto de Osamu Takashima

Tabla de contenido

Parece que sería divertido crear libremente un personaje que pueda cambiar todas las habilidades con un «módulo de cambio de habilidades».

Primero, presentemos qué tipo de juego es «El primer descendiente». Es un juego de disparos de botín de próxima generación que admite juego cruzado. Un juego que combina elementos de entrenamiento similares a los de un juego de rol, movimiento tridimensional mediante ganchos de agarre con acción de alambre, una jugabilidad emocionante que utiliza varias armas y la diversión de coleccionar objetos.

Personajes que el jugador puede controlar.derivado, y también se utiliza como título de este trabajo. Este sucesor está dotado del poder de un vidente conocido como «Arco». 100 años antes de la época de la historia, aparece un invasor llamado Vargas, invoca a un dios gigante y destruye todo. A partir de ahí comenzó la batalla por la supervivencia de la humanidad: esta es la visión general del mundo.

Además de las apariencias únicas, cada heredero tiene diferentes habilidades y estilos de juego, y en el momento del lanzamiento oficial, habrá 14 herederos originales y 5 herederos definitivos de alto nivel.

También se anunció que al evento se presentarán tres nuevos herederos.«Eshimo»Explosives Successor tiene un concepto único y un estilo de juego emocionante. Se recomienda Successor para los amantes de los juegos de disparos.«enzo»Esto es. Es un experto en recargar munición y se adapta bien al manejo de armas de fuego tácticas. Además, tiene una racha irresistible para jugar con otros jugadores.«Eugenio»Esto es. Se especializa en habilidades curativas y se convierte en un activo indispensable cuando se juega en grupo.

Los sucesores de Ultimate incluyen Ultimate Ajax, Ultimate Puppy y Ultimate Gray, así como los ya anunciados Ultimate Rebekah y Ultimate Pizer. No solo son diferentes, sino que sus habilidades también varían mucho, por lo que pueden usarse en solitario o en grupo.

▲ Los personajes jugables que aparecen en este trabajo se denominan sucesores. Puedes considerarlo como una carrera.

Los elementos importantes de un juego de disparos de raíces son el equipamiento, el entrenamiento y la formación. En este juego aparecen un total de 11 tipos de clases de armas. Incluso las armas de la misma clase tienen un rendimiento diferente, lo que te permite disfrutar de una variedad de tiroteos. Entre ellas, el arma definitiva tiene habilidades y efectos únicos comparables a las habilidades y te permite disfrutar de un nuevo juego de armas. En el momento del lanzamiento oficial, estarán disponibles un total de 22 tipos de armas definitivas.

Las compilaciones se pueden actualizar con los llamados «módulos». Al equipar este módulo, puedes mejorar tus estadísticas, ajustar el poder y el alcance de tus habilidades y ajustar los tiempos de recuperación.

Además, las habilidades se pueden cambiar instalando un «Módulo de cambio de habilidades». Por ejemplo, instalando un módulo llamado «Air Mobility»,Puedes moverte mientras sujetas el gancho de agarre de alambre-axón en el aire.

Este volumen será publicado560 especiesCombinándolos, puedes crear tu propia estrategia.

El «gancho de agarre» es un emocionante movimiento de alambre que puede usarse no solo para moverse, sino también para pelear contra jefes.

En esta prueba, jugué una introducción tipo tutorial que no solo me permitió disfrutar la historia, sino que también me enseñó las funciones básicas del juego. Los jugadores primero deben elegir con cuál de los tres herederos jugarán.

«meador»Un amortiguador que puede manejar el aire frío libremente.«Copiar»Un atacante que se especializa en ataques con granadas.«Ajax»Un tanque que aprovecha al máximo la energía del vacío. Esta vez decidí jugar con el único personaje femenino, Bizer.

▲ Esta vez elegí a Bizer para jugar.

El movimiento básico es el mismo que en un shooter normal, con controles de teclado y ratón. Además de moverte con las teclas WASD, también puedes correr presionando la tecla Shift. Si no sabes adónde ir, busca el marcador verde parpadeante.

Anteriormente se mencionó cierta acción característica asociada con este movimiento.Gancho de agarre con acción de alambreEsto es. Puede arrastrar el cable hacia afuera haciendo clic con la rueda del mouse mientras apunta al lugar donde desea conectar el cable. Te permite llegar a lugares más altos a los que no se puede llegar saltando, y también te permite moverte por el campo más rápido.

▲ Un gancho de agarre que se puede colgar en la pared extendiendo el cable amarillo y trepando a un terreno más alto.

Este gancho de agarre se puede utilizar no sólo para el movimiento sino también para las peleas contra jefes. Durante una batalla contra un jefe, puedes mostrar áreas destructibles presionando la tecla TAB. Entre ellas, las partes que se muestran en amarillo se pueden agarrar disparando el gancho de agarre.