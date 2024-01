Familia aplastada bajo la 'pre-sesión de fotos' de un edificio con la mejor ropa, el padre busca los recuerdos de su esposa y su hija encontrados entre los escombros

Ha pasado casi un mes desde el terremoto de la península de Noto.

Mi padre fue encontrado buscando las reliquias de su familia que había perdido la vida en la ciudad derrumbada de Wajima, donde había ocurrido el terremoto de magnitud 7.

■Familia aplastada bajo un edificio…padre buscando reliquias de su esposa e hija

Kenji Kusunogi (55), que perdió a su esposa e hija el día 28, buscaba cosas en Wajima.

(Kenji Kusunoki, que perdió a su esposa e hija) «Me alegro de encontrar esto. Tomada en la fiesta de cumpleaños de mi hija el año pasado…»

Mi hija mayor es Juran. Este año tengo una fiesta de mayoría de edad.

(Kenji Kusunogi) «Como era de esperar, todavía no puedo aceptar la realidad. No puedo ayudar a las dos personas frente a mí. Hay cosas tristes como esa. Tal vez no…»

Kusunogi dirigía un restaurante al lado del edificio derrumbado. En ese momento había cinco miembros de mi familia en el tercer piso del edificio. El terremoto provocó que el edificio de al lado se derrumbara, aplastando la casa de Kusunogi debajo…

Las operaciones de rescate fueron muy difíciles en medio de los terremotos. Señor. Kuzunogi lo observa como si estuviera rezando. Pero ambos nunca regresaron…

(Kenji Kusunoki) «Por ahora, dado que ha pasado un tiempo, creo que debería buscarlo… Creo que mi esposa y mi hija muertas se enojarán conmigo. Por ahora tenemos que buscarlos…»

Señor. Lo que Kusunogi encontró fue un DVD de Ghibli que a su esposa le encantaba y una foto de su hija mayor.

(Kenji Kusunogi) «Si todavía estuviera vivo, habría dejado de hacerlo porque estoy muerto. Ya no sé qué hacer».

Sacando un coche de un edificio derrumbado ■«««piernas de la vida cotidiana''

Si bien las actividades públicas de voluntariado han comenzado en Nano City y otras áreas, Oku-Noto aún no ha aceptado voluntarios. En este contexto, las ONG y un equipo de expertos en socorro en casos de desastre están desempeñando un papel activo.

(Locutor Kazuma Sasaki) «Un camión que transporta equipo pesado llega al lugar. También hay una alcantarilla flotante».

Fui a Monsen-cho, ciudad de Wajima. La tarea es sacar el coche del edificio derrumbado.

(Locutor Kazuma Sasaki) «El camino se divide por la mitad. La maquinaria pesada no puede pasar desde aquí, por lo que la carretera lateral se utiliza así.

Esta ONG entró en la península de Noto al día siguiente del terremoto y continuó con su trabajo voluntario utilizando maquinaria pesada.

(Locutor Kazuma Sasaki) «Este es el lugar donde sacarán el auto hoy. El primer piso de la casa se puede ver completamente destruido.

(ONG de desastres Shuichi Yuioshiro) «Rescataremos los automóviles sólo después de haber creado un entorno donde se pueda proteger el movimiento de los automóviles.''

El señor Kinoshita, que vive en esta casa, lo mira preocupado.

(Koji Kinoshita, 74 años, residente de la casa dañada) «Pensé que así sería hasta que demolieron el cobertizo.

1 hora después de comenzar a trabajar.

(Locutor Kazuma Sasaki) «Finalmente podemos ver el auto estacionado en la parte trasera que no pudimos ver cuando comenzamos el trabajo. Vamos a sacar ese auto ahora».

(ONG de desastres Shuichi Yuioshiro) «Vi el auto de enfrente, pero no estaba en condiciones de conducirlo, así que rescatamos un auto que podía usarse para la vida diaria.

Durante el trabajo también hice un descubrimiento inesperado.

(Locutor Kazuma Sasaki) P. ¿Qué tipo de foto es esta?

(Koji Kinoshita) «Este es mi nieto».

K. ¿Es esto un recital o algo así?

(Koji Kinoshita) «Creo que sí».

K. ¿Cuántos años tienes ahora?

(Koji Kinoshita) «Ya tengo 20 años».

«Me alegra que hayas encontrado la foto».

Aproximadamente 4 horas después de comenzar, el Sr. Kinoshita estaba mirando y finalmente…

(Locutor Kazuma Sasaki) «Es la 1:30 p.m. Acaban de sacar el camión. El trabajo se está realizando lenta y cuidadosamente para no dañar el camión».

«La mayor parte del camión está afuera. Está retrocediendo lentamente de un lado a otro de la carretera. El motor está en marcha y no hay daños importantes en el automóvil».

(Koji Kinoshita) «No, estoy feliz».

P. ¿Cuántos días han transcurrido desde entonces?

(Koji Kinoshita) «Es de la tarde del día 1, así que han pasado 28 días».

«No, estoy agradecido, agradecido».

■“Quiero asegurarme” de que fui a mi ciudad natal en un “autobús de recuperación” por primera vez después del terremoto.

Los medios de transporte de las víctimas de la catástrofe también empiezan a dar signos de recuperación.

(Locutor Kazuma Sasaki) «En la estación de Kanazawa, el autobús expreso a Oku-Noto ha reanudado su servicio. Mucha gente está tomando el autobús a Suzu».

El autobús expreso de Hokuriku Railway conecta Noto y Kanazawa. Fue reabierto parcialmente el día 25 para apoyar los esfuerzos de reconstrucción. Algunos de ellos van a la zona del desastre con sentimientos encontrados…

(Machiko Doi (75)) «Antes del terremoto, regresé a Kanazawa el día 30 (del mes pasado)».

Machiko Toi vive en Kanazawa. Suzu visita la casa de sus padres en la ciudad por primera vez desde el terremoto.

(Machiko Doi) «Me pregunto cómo se rompió. Me dijeron que no lo viera porque es triste, pero aún así quiero verlo».

7 a.m. Un autobús con 15 personas sale hacia Suzu.

(Locutor Kazuma Sasaki) «Los semáforos aún no están encendidos».

Después de correr durante unas 4 horas… llegué a mi ciudad natal por primera vez en un mes. ¿Mi familia estará a salvo?

(Machiko Toi) «Son… azulejos… ¿qué hacer con ellos?»

La escena que vi por primera vez. La puerta de la casa principal fue arrancada… cosas estaban esparcidas dentro de la casa. Más…

(Machiko Toi) «Los escalones se están desmoronando. No hay sombra ni forma…»

Lo que Toy encontró fue una foto de sus padres.

(Machiko Doi) «Creo que me llevaré esto a casa. Mi papá y mi mamá. Es triste. Es muy triste».

Un precioso hogar lleno de recuerdos con tu familia. Vengo aquí casi todos los meses.

(Machiko Doi) «Antes del terremoto, estaba pensando en limpiar este lugar y volver en algún momento, pero ahora que está mal, creo que es suficiente.

Señor. Hay alguien que Doi quiere conocer…

«Lo siento, estoy aquí».

Este es mi primo, el Sr. Miyayama, que vive en Suzu.

(Sr. Hisano Miyayama (76)) «Estoy feliz, pero lamento que me hayas prestado atención».

Me siento aliviado después de asegurarme de que todo está seguro. Sin embargo, en casa…

(Sr. Hisano Miyayama) «El techo se ha derrumbado, la lluvia está goteando, así que todo se ha vuelto así… Ahora siento que estoy haciendo lo mejor que puedo cada día».

Aunque el futuro es incierto, el Sr. Doi quiere proteger el hogar donde nació y creció.

K. ¿Qué me dijiste?

(Machiko Toi) «Dije: 'Lo reconstruiremos'».

P. ¿Tus padres también lo ven?

«Así es. Creo que lo ves bien.»

De la «Estación del Domingo» el 28 de enero

