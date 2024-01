«Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM» supera los 770 millones de ingresos de taquilla en 2 días de estreno Director Mizuo Fukuda «Las ventas son buenas. La sonrisa de todos es importante'' | NOTICIAS ORICON

Ver la página de fotos.

El día 28 se celebró en Tokio un evento de felicitación escénico que conmemora el lanzamiento de «Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM», una nueva película de la serie «Mobile Suit Gundam Seed». ) lanzado el día 26. Se informó que la película despegó como un cohete, con recaudaciones de taquilla superiores a los 770 millones de yenes.

La serie «Mobile Suit Gundam Seed» fue la primera serie de televisión de Gundam producida en el siglo XXI y se emitió con un total de 50 episodios a partir de octubre de 2002. Humanos genéticamente modificados (Integradores) y humanos normales (Naturales), se dividen en luchas entre la organización militar ZAFT y las fuerzas de la Alianza Terrestre. La historia describe el sufrimiento y el crecimiento de Kira Yamato, el personaje principal y coordinador, a lo largo de esta guerra.

La historia de la versión cinematográfica de la serie completamente nueva «Mobile Suit Gundam Seed Freedom'' es una secuela de «Mobile Suit Gundam Seed Destiny'' y la nueva historia de Kira, Atrun y Shin se desarrolla en un mundo donde las guerras continúan. .

En este día participaron los actores de doblaje Soichiro Hoshi, Rie Tanaka, Akira Ishida, Sumire Uesaka, Win Morisaki, Takanori Nishikawa responsable del tema musical y el director Kizuo Fukuda. En su discurso de bienvenida, el entrenador Fukuda dijo: «Hemos tenido un buen comienzo». Esto también es gracias a la ayuda de todos los que nos han apoyado durante 18 años. Pedimos disculpas por hacernos esperar 18 años.

«Pero lo que ha sucedido en los últimos 18 años son los personajes que conocemos y amamos. ¿Qué debemos hacer con ellos? ¿Qué debería depararnos el futuro? ''Quiero ver sus caras felices tanto como sea posible. «Eso es lo que hace que una película sea tan buena. Primero trabajo con eso en mente. Puede que me enoje, pero no me importan las ventas. Es importante ver a todos sonreír. Por favor, disfrútenlo».

En cuanto a las reacciones de quienes lo rodean, dijo: «Hay muchos empleados que toman asiento. Son empleados jóvenes. No hay duda de que esta película existe gracias a sus esfuerzos. No dijeron nada». No creo que sea interesante ni aburrido, pero creo que es bueno tener el coraje de decirlo.

Cuando se le preguntó al presentador si la respuesta se reflejaba en los números, respondió: «Me gusta más que la gente se ría que los números». No estoy apuntando a números. Quiero ver las caras sonrientes de todos, todos están esperando. Durante 18 años. ''Es verdad que quería hacerlo. Su amor por los fans.