[Sendai Umino-Mori Aquarium]Reúne Animal Crossing x Sendai Acuario Umino-Mori Exposición Fureai de criaturas marinas[சனிக்கிழமை, ஜூலை 13, 2024 – ஞாயிறு, செப்டம்பர் 1, 2024]

¡Se llevará a cabo un evento conjunto con «Animal Crossing: New Horizons» por primera vez en tres años!

En el Acuario Sendai Umino-Mori, un proyecto conjunto con Nintendo Co., Ltd., el software de juego para Nintendo Switch (TM), Animal Crossing: New Horizons, un acuario que crea nuevas conexiones entre el mar y las personas, el agua y las personas, desde el 13 de julio de 2024 (sábado) hasta el 1 de septiembre de 2024 (domingo), se llevará a cabo la «Exposición Furei de criaturas marinas del acuario Animal Crossing x Sendai Umino-mori» por primera vez en tres años. Este es el evento donde experimentarás las diversas actividades que aparecen en el juego en el mundo real y podrás disfrutar aún más de la belleza de las criaturas marinas.



Combinando juegos y realidad para crear nuevo valor

«Exposición de criaturas marinas Furei del acuario Animal Crossing × Sendai Umino-mori»

Basado en el tema de muchas criaturas marinas que aparecen en Animal Crossing: New Horizons, el proyecto combina juegos y la vida real, permitiéndote disfrutar usando los cinco sentidos: vista, tacto, oído y gusto. Y oler.

Al experimentar las diversas actividades que aparecen en el juego en el mundo real, se puede experimentar aún más la belleza de la vida marina.

Además de la popular «Exposición especial de pescados y mariscos» y la «Experiencia de sabor de mariscos» de la última vez, también se presentarán nuevos contenidos como «Buscar criaturas». Disfruta de un recorrido por el museo.



Considere las criaturas marinas que aparecen en «Animal Crossing: New Horizons».

Una exposición especial de pescados y mariscos.

Exhibiremos aproximadamente 60 especies de pescados y mariscos que aparecen en «Animal Crossing: New Horizons» (incluidos especímenes). En cada acuario se instalará un original panel de interpretación, donde podrás disfrutar de explicaciones de futa que aparecen en el juego y curiosidades sobre las especies por parte del personal del acuario, permitiéndote aprender sobre la ecología de la vida marina mientras observas atentamente las especies. .





Visita el acuario y disfruta.

buscar criaturas

«Search for Creatures» es un divertido juego en el que podrás buscar 25 tipos de criaturas escritas en tarjetas especiales mientras recorres el acuario. Las cartas también incluyen criaturas que no se muestran. Si una criatura encuentra la exhibición y presiona y perfora la tabla de criaturas escrita en la tarjeta, las criaturas que no se muestran permanecen intactas. Si puedes descubrir qué criatura no está en exhibición, ¡obtendrás una pegatina original!





Disfruta del marisco con tu paladar

Una experiencia de degustación de mariscos.

Organizaremos una «Experiencia de degustación de mariscos» en el «Océano Wakuwaku» en el primer piso, donde realmente podrá disfrutar el sabor del pescado y los mariscos que luce el futa. Puedes disfrutar del sabor del mar utilizando pescados y mariscos que aparecen en el juego, como el «squirt», el marisco representativo de Tohoku, las «anchoas» y los «calamares».





*El número de artículos vendidos es limitado. Las ventas pueden estar sujetas a la disponibilidad del producto.

Bebidas inspiradas en los cafés que aparecen en el juego.

Bebidas del Café Hato’s Nest



El patio de comidas y los restaurantes ligeros del edificio venderán bebidas en vasos con el logotipo de Cafe Hadonozu que aparece en el juego.



También se proporcionan explicaciones de los cuidadores del zoológico.

Buscando vieiras

Podrás disfrutar de la experiencia de buscar vieiras entre varias conchas. Mientras busca vieiras, también puede pedirle descripciones al cuidador del zoológico. Todos los participantes recibirán una pegatina original de Lacosuke.





Materiales originales de edición limitada

En la tienda interior, venderemos muchos artículos originales, como galletas, bolsos de mano y archivos transparentes, que solo se pueden obtener en la «Animal Crossing: New Horizons × Sentai Umino-mori Aquarium Sea Creatures Furei Exhibition. ‘.





Cuidado con los insectos que aparecen en «Animal Crossing: New Horizons».

En la esquina de seguimiento de errores



Habrá un rincón donde podrás observar los insectos que aparecen en «Animal Crossing: New Horizons». Además de los ejemplares vivos del «escarabajo Hércules» y del «escarabajo ciervo», también habrá ejemplares de la «cola de golondrina» y del «escarabajo ciervo japonés».

Animal Crossing: New Horizons configura la venta de entradas con beneficios de venta anticipada

Durante la «Exposición Furei de criaturas marinas del acuario Animal Crossing: New Horizons x Sentai Umino-Mori», venderemos «Boletos para el set de Animal Crossing: New Horizons» con beneficios de venta anticipada. Esta entrada es un paquete que incluye una entrada al acuario, una tarjeta de búsqueda de criaturas y un parasol original (3 tipos distribuidos al azar).





