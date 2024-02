«Nuevo aeropuerto ocupa» Los «verdaderos rostros» de las bestias «Dragón», «Oveja» y «Conejo» Todas las bestias se han quitado las máscaras[நடிகர்களின் கருத்துகளின் முழு உரை]| NOTICIAS ORICON

Ver la página de fotos.

El nuevo drama sabatino de Nippon TV «New Airport Invasion» (todos los sábados a las 10:00 p. m.), el quinto episodio del Sakurai Show de Arashi, se emitió hoy día 10 y presenta a «Ryu» del grupo guerrero «Beast». Se revelan las verdaderas identidades de la «oveja» y el «conejo». Todas las bestias se han quitado las máscaras.

En la obra anterior, «Gran ocupación hospitalaria» (2023), el gran hospital más orgulloso de Japón es ocupado por un misterioso grupo armado con máscaras de fantasmas, y Saburo Musashi, un investigador de permiso interpretado por Sakurai, se convierte en el culpable para poder salvar a los rehenes. . Me puse de pie.

En esta obra, el Nuevo Aeropuerto de Kanagawa, el primer aeropuerto internacional de la prefectura de Kanagawa, está ocupado por un grupo armado llamado Kemono, cuyos rostros están ocultos detrás de máscaras. Una vez más atrapado en un incidente, Musashi solicita la cooperación de Sakura Izumi (Sonin), una supervisora ​​que ha estado de licencia desde el incidente hace un año. Asume el desafío de rescatar a los rehenes del aeropuerto y destruir bestias más peligrosas que los demonios. El límite de tiempo para rescatar a los rehenes es de solo un día, lo que la convierte en una historia de suspenso de guerra con límite de tiempo completamente original.

En el episodio 5, Musashi demuestra la inocencia de Sakura después de descubrir que Kazuo Kawako (Jin Katagiri) se suicidó envenenándose. Por otro lado, Kurume Katsutoshi (Tomikawa Hittori), que intenta salvarse entre los rehenes, recibe críticas de todo Japón y pierde credibilidad social.

El próximo objetivo de Beast es la vida de Mika Tendo (Asuka Kurosawa), la directora del aeropuerto. Hitsuji y Usagi revelan sus rostros y exigen que se expongan las mentiras de Tendo. Musashi se topa con un asesinato que ocurrió hace cinco años en relación con la construcción del aeropuerto, pero el sacerdote del santuario donde tuvo lugar el crimen intenta matarlo. Mientras tanto, el dragón finalmente muestra sus verdaderos colores.

Maryjun Takahashi interpretará al dragón, Chihiro Yamamoto a la oveja y Seira Anzai al conejo. ¿Quién es el misterioso «Yamaneko» que está siendo perseguido por «Cabra», «Conejo» y el líder «Ryu», quienes llegan a odiar al presidente Tendo?

■Maryjun Takahashi (Ryu)

Pensé que sería entretenido y divertido ver salir un poco los rostros de los actores que escondían sus rostros detrás de máscaras en la temporada 1, así que estaba ansioso por poder hacerlo yo mismo.

Me emocionó ver cuáles serían las líneas y el trasfondo de este personaje, ya que se lo describe como un líder carismático y melancólico. Siempre trato de descubrir cómo transmitir naturalmente el tono del hombre escrito en el guión, mientras al mismo tiempo aprovecho al personaje, considerando lo que sucede después de que se quita la máscara. Creo que la fuerza centrífuga del jefe es muy importante en este trabajo, por eso trato de hacerlo lo más animado posible. Aprendí algo nuevo al pensar en el equilibrio también en esa área, ya que el cambiador de voz es donde el sonido se distorsiona al gritar.

Aún no sé la historia del dragón que estoy jugando ni el final de esta historia. Me sorprendieron gratamente los desarrollos inesperados de la temporada 1, ¡así que espero con ansias los desarrollos de esta temporada! ¡Todos por favor esperen!

■Chihiro Yamamoto (personaje de cabra)

Era un tema candente del trabajo anterior, así que me sentí muy feliz y dije: «¡Yo también apareceré en este!». ¡Sí!'', pensé. ¡Y los grupos de armas, las bestias y los animales del zodíaco suenan geniales! Mi corazón latía con fuerza, mi espíritu competitivo ardía y quería ser una bestia genial en lugar de un fantasma.

El primer día de rodaje, me puse una máscara de bestia e hice una escena de acción con Sakurai-san. Fue una experiencia única en su tipo para mí darme cuenta profundamente de la magnificencia del Equipo de Acción que nos apoya cuando enfrentamos dificultades con la visión y la movilidad y situaciones restringidas. Sin embargo, aunque fue una lucha, estaba feliz. Gracias a la personalidad de Sakurai-san, pude realizar el inusual acto de enmascaramiento con facilidad.

Me la quité cuando me estaba acostumbrando a usar la máscara, así que me siento un poco solo, pero al mismo tiempo me alegro de haber conseguido la máscara, ¡así que espero con ansias futuras sesiones fotográficas! De hecho, nosotros como artistas también experimentamos la reflexión diaria, por eso espero presentar una obra que traicione al público de una manera positiva. De hecho, cada vez que recibo el guión, me exclamo a mí mismo: «Eso es mentira…».

■Ahn Seung-rae (sirviente)

Me llené de alegría después de escuchar la historia. En Animals, Usagi tiene una personalidad inocente en el exterior durante la transmisión en vivo, pero le costó conectar su personalidad con los sentimientos de odio y tristeza en su corazón. Después de recibir el guión, durante este período de rodaje, intenté mucho lidiar con las tiernas emociones de Usagi.

La transmisión ha llegado a la mitad, pero la verdad es que aún no se nos ha revelado todo el contenido de la historia, así que estoy emocionado de ver cómo se desarrolla en el futuro. Espero que todos puedan disfrutar de este trabajo hasta el final sin quitar la vista de la pantalla.