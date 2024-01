¡»TITAN TWO», un conversor de juegos todo en uno que te permite usar varios controladores con consolas de juegos domésticas, ya está a la venta! Deportista

«TITAN TWO» es un conversor de juegos todo en uno que le permite utilizar controladores de otras consolas de juegos en su consola de juegos doméstica. Además de ser compatible con ratones y teclados, también cuenta con una función macro que te permite personalizar movimientos y reacciones a tu gusto.

La notificación a este respecto se proporciona a continuación.

«TITAN TWO» es un dispositivo de juego todo en uno que puede controlar todos los controladores del mercado.

«TITAN TWO» es un increíble «dispositivo de juego todo en uno» que combina las funciones de docenas de productos en el mercado en un solo factor de forma. ¡La acción es posible! Al conectarse a TITAN TWO, puede usar joysticks (palos de lucha), ruedas y cualquier controlador de juego en su consola o PC. Puedes disfrutar jugando con tu controlador favorito.

Además, mediante el uso de scripts propietarios y paquetes de juegos y la descarga de software para PC (Windows, Mac) y aplicaciones para iOS/Android, puede controlar «TITAN TWO» y jugar juegos locales, multijugador, etc. Logre su máxima ventaja. en competiciones. En particular, escribir tus propios scripts con Gtuner IV, un software para PC, te brinda un control total sobre tu experiencia de juego con una precisión de milisegundos. Todas las funciones específicas de la consola, como sensores de movimiento, paneles táctiles, paneles de chat, parlantes y auriculares, se pueden personalizar a tu gusto, lo que lo convierte en un dispositivo todo en uno que incluye todo lo que deseas hacer. Consola de juegos.

Compatible con PS3, 4, 5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox 360, Wii U, PS TV, PS4 Remote Play, aplicación Xbox One, iOS, Android y PC.

«Dispositivo todo en uno» con tres funciones: conversor, adaptador cruzado y macro

TITAN TWO es compatible con la mayoría de consolas del mercado, incluidas PS3/4/5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox 360, Wii U, PS TV, PS4 Remote Play, aplicación Xbox One, iOS, sistema Android, computadora, etc. Compatible con todos los dispositivos. Incluye (1) funcionalidad de adaptador cruzado (le permite usar controladores de otras consolas de juegos), (2) funcionalidad de convertidor (le permite trabajar con su gamepad, mouse y teclado favoritos) y (3) un todo en uno. un dispositivo de juego con funcionalidad macro ((se puede personalizar según sus movimientos y reacciones favoritos) y combina tres funciones principales.

También tiene muchas funciones de expansión, y el módulo Bluetooth Titan (se vende por separado) permite usar controladores habilitados para Bluetooth de forma inalámbrica con el TITAN TWO, y también admite adaptadores inalámbricos USB.

La personalización de juegos está diseñada para ejecutar fácilmente mods, combos y macros exclusivos arrastrando y soltando paquetes de juegos y scripts creados por la comunidad. No es necesario instalar notas ni herramientas. Puedes crear tus propios scripts, combos y macros con una precisión de milisegundos, y controlar el patrón (retroceso) establecido para cada arma, especialmente en juegos FPS (shooter en primera persona), reacciones de armas y balas. Mejore la precisión reduciendo la precisión de apuntar. ¡Dispersión! Las posibilidades para personalizar tu dispositivo de juego favorito son infinitas.

¡Las 6 características más sorprendentes de «TITAN TWO»!

«Dispositivo de juego todo en uno» con tres funciones principales

¡La función de adaptador cruzado, la función de convertidor y la función macro se pueden utilizar con un «titan dos»! Diseñado para ser utilizado por todos, desde principiantes hasta expertos, es un dispositivo de ensueño con una excelente relación calidad-precio.

¡Personalízalo libremente con nuestro «software/aplicación» exclusivo y exclusivo!

Agregue fácilmente mods, combos y macros personalizados (por ejemplo, disparo rápido, jitter, drop shot, anti retroceso, botón turbo, etc.) arrastrando y soltando paquetes de juegos o scripts generados por la comunidad. Se puede utilizar en juegos. No es necesario instalar chips, por lo que no se requieren herramientas.

Personaliza el diseño del controlador y reasigna los botones.

Puedes preestablecer el diseño de los botones y la asignación inicial de botones para tu controlador favorito y personalizarlos para que se adapten a tu juego. Esta funcionalidad se puede combinar con paquetes de juegos y scripts.

Con una cantidad de configuraciones sin precedentes, puedes jugar usando el teclado y el mouse de tu consola.

TITAN TWO cumple totalmente con los estándares HID, lo que lo hace compatible con todos los dispositivos de juego HID, como joysticks, arcade sticks, volantes, interruptores de pie, etc.

Viene con manual de instrucciones japonés original con ilustraciones fáciles de entender.

Los productos vendidos en nuestra tienda son productos originales enviados directamente por el fabricante, por lo que puedes comprarlos con confianza. Como beneficio adicional del distribuidor autorizado, se incluyen telas originales y un manual de instrucciones japonés exclusivo.

¡Perfecto para jugar FPS! ¡Se puede evitar el contragolpe mediante el uso de macros! !

¡Controla los saltos de disparo que ocurren en FPS (Juegos de disparos en primera persona), etc.! Esta función es excelente para ajustar el tiempo de reacción y mejorar la precisión de apuntar.

¡Genial para FPS! ¡Controla el retroceso, la puntería y los reflejos!

¡Puedes personalizarlo a tu gusto usando el software para PC «Gtuner IV»!

¿Cuál es la tecnología detrás de «TITAN TWO» que tiene especificaciones que incluso los jugadores avanzados pueden apreciar? ?

En el núcleo del dispositivo «TITAN TWO» hay un lenguaje de secuencias de comandos dedicado llamado «GPC2», un lenguaje para secuencias de comandos de microcontroladores Atmel, y la sintaxis se toma prestada de C y lenguajes ensambladores, incluidas palabras clave y estructuras básicas. fue creado. A eso, hemos agregado algunas características únicas específicas de GPC que se utilizan para ingeniería de hardware y firmware actualizable.

En el corazón del dispositivo hay un microcontrolador RISC de ciclo único (chip) de 32 bits que funciona a 66 MHz, lo que permite un procesamiento sencillo y un funcionamiento rápido y eficiente. Al lado hay un controlador USB 2.0 de alta velocidad dedicado, y el cuerpo principal ofrece dos puertos host USB y dos puertos USB-OTG, cada uno con una capacidad de transferencia de 480 Mbps.

Si se desea una comunicación inalámbrica Bluetooth, TITAN TWO está equipado con una interfaz de baja latencia que conecta el módulo Bluetooth (se vende por separado) directamente al microcontrolador, lo que garantiza tiempos de respuesta rápidos para las conexiones inalámbricas. El módulo Bluetooth, que se vende por separado, admite protocolos de modo dual Bluetooth 4.1 (Velocidad básica (PR), Velocidad de datos mejorada (EDR) y Baja energía (LE)) y cuenta con un controlador Clase 1.5 para un mejor alcance y equilibrio. 4 enlaces activos y alcance de comunicación de 55 metros.

Además, el dispositivo TITAN TWO maneja sin problemas hasta 8 conexiones simultáneas entre USB y Bluetooth, ejecuta scripts GPC o paquetes de juegos cargados y tiene un tiempo de respuesta promedio de 50 a 250 micrones. Se mantendrá en segundos.

Otra característica pionera en la TITAN TWO es el lector (ranura) de tarjetas microSD incorporado. Incluso si la cantidad de datos excede la memoria flash interna limitada, puede ampliar la funcionalidad de la unidad principal usando una tarjeta Micro SD. «TITAN DOS» tiene sólo tres asientos en el cuerpo principal. Sin embargo, al conectar una tarjeta microSD se liberan 6 ranuras para que puedas almacenar hasta 9 archivos binarios (macro), así como un «Adaptador inalámbrico Xbox» que permite conectar hasta 8 controladores. Almacene los archivos necesarios para admitir «dispositivos» que requieren la inicialización de grandes cantidades de datos.

La alta tecnología única de TITAN TWO es compatible con todo, desde dispositivos de juegos anteriores hasta los más recientes, lo que lo convierte en un dispositivo preparado para el futuro que puede adaptarse a futuros lanzamientos de consolas. Los jugadores que quieran jugar más de lo que les gusta, disfruten del conversor de juegos todo en uno «TITAN TWO» con posibilidades «infinitas» para todos, desde principiantes hasta expertos. ?

Descripción del producto

[தயாரிப்பு பெயர்]"TITAN DOS"

[தயாரிப்பு விவரக்குறிப்புகள்]

Peso: 140 gramos

Tamaño: 16,8×12,2×4,4 cm

[வழக்கமான விலை]21.800 yenes

[பொட்டலத்தின் உட்பொருள்]

・Cuerpo “Titán Dos” x 1

Cable micro-USB chapado en oro de primera calidad, longitud 40 cm x 1

・Guía de configuración rápida (manual japonés) x 1

[பிரத்யேக மென்பொருள்/ஆப்]Al descargar software/aplicaciones dedicadas, puede utilizar muchas funciones, como actualizar el firmware del dispositivo y cambiar la configuración para mejorar la experiencia del usuario.

sintonizador de aire

Aplicación exclusiva para iOS

https://apps.apple.com/jp/app/gtuner-air/id1459522626

Aplicación exclusiva de Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ConsoleTuner.GtunerAirDroid&hl=ja&gl=US

sintonizador iv

software para computadora

https://www.consoletuner.com/software/gtuner-iv/

[இணக்கமான சாதனங்களின் பட்டியல்]

https://www.consoletuner.com/wiki/index.php?id=t2:compatibility_table