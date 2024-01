Pronóstico cambiario de la próxima semana (USD/YEN) «Si el consumo estadounidense es fuerte + la presión sobre los precios japoneses disminuye, el USD/JPY alcanzará el nivel de 148 yenes» Harons FX 2024/1/13 – Gaitame.com Money Education Channel

Escrito por: Naoto Ono, Instituto de Investigación Gaitame.com

Fecha de redacción: 12 de enero de 2024 a las 16:00 horas

Las especulaciones sobre la flexibilización de la política monetaria en Japón y EE.UU. respaldaron las ganancias del par USD/Yen. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. de diciembre mostró un resultado mejor de lo esperado y el rendimiento del bono estadounidense a 10 años subió al 4,06%, empujando el USD/JPY a 146,416 yenes por primera vez desde el 11 de diciembre del año pasado. Lo amplié. Sin embargo, las expectativas de un recorte de las tasas de interés en marzo en Estados Unidos siguen siendo fuertes, y la tasa se movió hacia el rango más alto de 144 yenes como reacción a la reciente alza. (Cada posición de tasa hasta el momento de escribir este artículo)

Comentarios en vivo de FX, ¡promedio Nikkei de 35.000 yenes! Impacto en el tipo de cambio, IPC de EE. UU. en vivo (11 de enero de 2024)

*Las tendencias del mercado también se explican en un programa emitido por TEAM Harrons de la firma de investigación Gaitame.com.

Las expectativas sobre un recorte de los tipos de interés en marzo en EE.UU., así como las especulaciones sobre la eliminación de los tipos de interés negativos por parte del Banco de Japón y la abolición del control de la curva de rendimiento (YCC) se están revirtiendo en respuesta a los fuertes indicadores de inflación en EE.UU. y la decepcionante encuesta mensual sobre fuerza laboral de Japón. La próxima semana veremos el Informe Económico de la Reserva Federal de EE. UU. (Libro Beige), las ventas minoristas y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC) de Japón. A finales del año pasado, creo que debería comprobarlo.

[பதிப்பு 7 இப்போது கிடைக்கிறது!! ]Notificación de actualización | Software de grabación de pantalla Wondershare DemoCreator | Comunicado de prensa de Wondershare Software Co., Ltd.

READ [பதிப்பு 7 இப்போது கிடைக்கிறது!! ]Notificación de actualización | Software de grabación de pantalla Wondershare DemoCreator | Comunicado de prensa de Wondershare Software Co., Ltd.

En cuanto a las ventas minoristas en Estados Unidos, algunos especulan que la temporada de ventas de fin de año ni siquiera se desacelerará en la segunda mitad. Sin embargo, en un momento en el que ha habido rumores de una desaceleración del consumo estadounidense, no podemos ser demasiado pesimistas con respecto al consumo estadounidense, como lo demuestran los sólidos datos de consumo. Incluso si las ventas en las tiendas existentes no aumentan, es probable que las compras de productos en línea y el consumo de pagos diferidos respalden el crecimiento. Si los resultados son positivos, el nivel de cautela sobre un repunte de la inflación aumentará ligeramente y se espera que el dólar estadounidense suba.

Por otro lado, en términos de tendencias de precios en Japón, el IPC nacional está aumentando, ya que el IPC de diciembre informado anteriormente para los distritos de Tokio (excluidos los alimentos frescos) fue del 2,1% interanual, frente al 2,3% de noviembre. La opinión predominante es que la economía se desacelerará. En diciembre, hubo fuertes nevadas en algunos lugares cuando sopló el aire frío, pero el efecto del aire frío fue débil en promedio durante el mes, por lo que si el efecto del aumento de precios debido a los menores costos de los servicios públicos es menor de lo esperado, esto es Es probable que siga debilitando el yen. Dependiendo de los resultados de los indicadores económicos, podemos esperar una mayor apreciación del par USD/Yen. Sin embargo, si Lai Sing-te, que está alejado de China, gana las elecciones presidenciales de Taiwán, el mercado corre el riesgo de volverse más peligroso debido a los riesgos geopolíticos relacionados con el deterioro de las relaciones con China. Quiero tener esto en cuenta.

El par dólar/yen estadounidense hizo un doble suelo ligeramente distorsionado, subiendo a alrededor de 146 yenes, la mitad de su caída desde noviembre pasado (151,910 yenes). Hay algunas opiniones de que el precio subirá un poco más rápido, pero el RSI, un indicador basado en osciladores, muestra que el mercado todavía tiene un calentamiento limitado y es bueno ver que el precio se fortalece hacia el nivel de 148 yenes. Sin embargo, una fina nube se extiende entre 146 y 147 yenes, y si lleva tiempo romperla, creo que comprobaré el soporte de la línea de 200 días en 143,587 yenes (en el momento de escribir este artículo). Hay

Fuente: Gaitame.com “Gaikan Next Neo”

Rango esperado:USD/JPY: 143.500-147.500

15/01 (lunes): primarias republicanas para presidente de EE. UU. (ubicadas en Iowa)

16/1 (martes) 8:50 Japón diciembre Índice de precios de bienes corporativos nacionales

16/01 (martes) 22:30 Índice de la industria manufacturera de la Reserva Federal de Nueva York de enero de EE. UU.

16/1 (martes) 25:00 EE. UU. Waller, director de la Junta de la Reserva Federal, comenta

17/01 (miércoles) 22:30 Ventas minoristas de diciembre en EE. UU.

17/01 (miércoles) 23:00 Habla el vicepresidente de la Reserva Federal de EE. UU., William Barr

17/01 (miércoles) 23:00 el director estadounidense Bowman, comenta

17/01 (miércoles) 23:15 Producción industrial de diciembre en EE. UU.

17/01 (Agua) 24:00 Índice del mercado inmobiliario NAHB de EE. UU. de enero

17/1 (miércoles) 28:00 Informe económico regional de la Reserva Federal de EE. UU. (Libro beige)

17/01 (miércoles) 29:00 Habla el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, EE. UU., Williams

18/01 (jueves) 8:50 Pedidos de maquinaria en Japón para noviembre

18/01 (jueves) 8:50 Japón Contratos de venta de bonos nacionales y extranjeros, etc.

18/01 (jueves) 21:30 Habla el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Bostick

18/01 (jueves) 22:30 Inicio de viviendas en EE. UU. en diciembre

18/01 (jueves) 22:30 Recuento de permisos de construcción en EE. UU. para diciembre

18/01 (jueves) 22:30 Número de nuevas solicitudes de seguro de desempleo en EE. UU.

18/01 (jueves) 25:30 Habla el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Bostick

19/1 (viernes) 8:30 dic Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC) de Japón

19/01 (viernes) 24:00 Estados Unidos Enero Índice de actitud del consumidor de la Universidad de Michigan, cifras preliminares

19/01 (viernes) 27:00 Habla el vicepresidente de la Fed, William Barr

20/1 (sábado) 6:15 Habla el presidente de la Reserva Federal de San Francisco, EE.UU., Daley

Ha habido una estafa que se aprovechó del comercio de margen de divisas (FX). En él, una persona fue aparentemente defraudada por 3,3 millones de yenes con un mensaje falso que decía «Se necesitan dólares estadounidenses para invertir». No pude evitar enojarme. Además de exigir calificaciones al representante de ventas para solicitar FX, los representantes de ventas están obligados a confirmar su voluntad antes de aceptar la solicitud (obligación de confirmar la intención de aceptar la solicitud). Tenga cuidado con las afirmaciones sospechosas.

●Abandono

Aunque hemos tenido mucho cuidado en preparar la información publicada en este sitio, no garantizamos su contenido. Además, el Servicio tiene como objetivo proporcionar información que pueda usarse como referencia para decisiones de inversión y no se proporciona con el fin de solicitar inversiones. Tome sus propias decisiones finales sobre política de inversión, calendario, etc. Tenga en cuenta que Gaitame.com Co., Ltd no se hace responsable de ningún daño causado al ver este servicio.