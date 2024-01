¡El diseño original tipo Mac es hermoso!I Mini-Mini PC «Ionio Mini PC» | Intenté usar Gizmodo Japón

¡El Macintosh retro de primera generación renace en un tamaño tan pequeño!

「¿Qué tal una mini PC?Básicamente, no importa. No es una PC para juegos, no necesita ser llamativa, simplemente la conecto a un monitor cuando estoy en movimiento, así que todo lo que necesito es una base.NUC(Nack: Próxima Unidad de Computación) Esto es lo que pensé cada vez que vi esto, pero estoMini PC AM01 de IonioTan pronto como lo desenvolví, mi opinión cambió.

¿qué es eso? Esta belleza. Otros fabricantes deberían hacer lo mismo.

Vídeo AYANEO/YouTube

La vista es ahora. No puede ser usado. Al igual que un NUC normal, tiene puertos USB y HDMI y puedes enchufarlo.

Si no te gusta la pantalla negra, puedes jugar con los stickers incluidos.

Si los íconos del arco iris encajan en su lugar con un imán, puedes reemplazarlos con tus íconos favoritos.

Llegué a casa por Navidad con el «Mini PC AM01» de Ionio y pude hacer mis borradores y otros trabajos en un solo dispositivo.

Foto: Kyle Barr – Gizmodo US

La AM01 es una mini PC que se centra en la apariencia, pero que también tiene una potencia de procesamiento decente (si opta por 16 GB o más de memoria y una CPU de alta gama).

Es lo suficientemente compacto como para caber fácilmente en su bolso y, si bien no es pequeño, tampoco es voluminoso (compré un teclado, un monitor y un mouse mientras viajaba).

No es la especificación más alta, no es la más cara y es la NUC más hermosa que he visto hasta ahora.

Cuando estuve en casa para Navidad, conecté el monitor, el teclado y el mouse de mi padre a la casa de mis padres y me sentí como en casa. No es tan fluido como una computadora portátil de trabajo y el procesamiento de video palidece en comparación con una PC o consola de juegos.

Formato similar a Macintosh 128K

La pantalla está anticuada. También se incluye una pegatina con el montador de SSD de 2,5 pulgadas.

Foto: Kyle Barr – Gizmodo US

Estoy seguro de que no tengo el hobby de reírme de los dispositivos que tengo en mi escritorio, pero la Ayaneo Mini PC AM01 es una historia diferente. Mis ojos se sienten atraídos por eso e incluso a mí me resulta extraño.

Como el Macintosh 128K de 1984Sin embargo, cuando los comparas uno al lado del otro, los tonos se ven ligeramente diferentes. La pantalla es negra falsa y el ícono del arco iris en los primeros productos de Apple también es un imán.

Cuando lo pienso, Steve Jobs lanzó el primer Macintosh de 128K con el famoso comercial del Super Bowl 10 años antes de que yo naciera. Sin embargo, es tan lindo que no puedo evitar sentirme apegado a él. Yo lo llamo «Pequeño Mac».

El tamaño es de 5 x 5 x 2 pulgadas (12,7 x 12,7 x 5 cm), por lo que ocupa mucho espacio.Pesa más de 1 libra (454 gramos).Por lo tanto, se puede mover fácilmente quitando el cable y los accesorios.

La estructura también es sólida.

Los puertos están agrupadosA mí también me gusta.

De un lado hay un terminal HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, tres USB-A 3.2 Gen2, un USB-A 2.0, del otro lado hay Ethernet, alimentación, terminal USB-C (para transferencia de datos) y 3.5. Conector para auriculares de mm. (Si estás parado con la pantalla frente a ti, como en una Mac, no puedes conectar auriculares).

Hay un ventilador en la parte inferior y el aire caliente sale por el orificio de ventilación de la derecha. El ventilador gira cuando se transmite o se utiliza software pesado. El ruido no me molestó mucho, pero a algunas personas podría molestarles. Especialmente si se coloca frente al monitor. Para cambiar la configuración del ventilador, debe abrir la pantalla del BIOS y cambiar la configuración del ventilador directamente. De hecho, será fácil cambiar esta configuración utilizando la interfaz de usuario única «AYASpace».

Incluso en pruebas de referencia continuasno tengo fiebre. Estuve tentado de insertar una tarjeta SD en la unidad de disco anterior, pero no puedo porque es falsa. Después de todo, son 5 pulgadas.

Por cierto, el Mac Mini equipado con M2 es 2 pulgadas (aproximadamente 5 cm) más largo en ancho y profundidad, y pesa 1 libra (454 gramos) más.

El rendimiento del procesamiento es razonable

Cuando inicia AM01 por primera vez,UI original de Ayanio «AYASpace»será mostrado. Es un acceso rápido a juegos y configuraciones básicas del dispositivo. Como no lo necesita cada vez que inicia, puede apagar la pantalla fácilmente después de la primera actualización y, cuando la apague, verá la pantalla normal de Windows 11 Home Edition (encima del económico «Bearphone») . (si eliges Estándar).

El fondo de pantalla predeterminado de Windows es similar al escritorio original de Apple. Me gustó mucho y seguí usándolo sin cambiarlo.

Aún no está disponible comercialmente,ÍndigoTú eliges las opciones que deseas y realizas tu pedido, pero lo importante son las especificaciones de cada opción.

Tipo de procesadorAMD Ryzen 3 3200UYRyzen 7 5700UDos artículos. Si opta por el 5700U de gama alta, puede elegir entre un SSD de 1 TB, 8/16/32 GB de RAM y es compatible con los estándares W-iFi 6 y Bluetooth 5.2, pero el 3200U de gama baja solo admite hasta Wi-Fi. . 5 y Bluetooth 4.2. No deberias. Cualquiera que sea el monitor que elija, admitirá 60 Hz/4K.

De todos modos, si ha utilizado un dispositivo con CPU móvil AMD, podrá hacerse una idea aproximada del rendimiento del procesamiento y creo que tendrá una buena impresión del AM01.

Después de realizar varias pruebas comparativas, lo encontré inadecuado para el tamaño y el precio.Personas con habilidades de procesamiento.(Aunque no es significativamente sorprendente).

El 5700U es un procesador con 8 núcleos, 16 hilos y una frecuencia turbo máxima de 4,3GHz. Admite gráficos integrados Vega 8, que es más que suficiente para las tareas diarias. Cuando medí la representación de gráficos con Cinebench, los resultados fueron razonables (no ideales para procesamiento de video pesado).

El rendimiento del procesamiento de emulación para juegos es más que adecuado y hay títulos populares que puedes jugar y pude jugar al juego independiente «Hades» sin ningún problema.

Sin embargo, los juegos 3DLa alta resolución y la alta frecuencia de actualización lo dificultan. Cuando lo conecté a una pantalla de 27 pulgadas y 60 Hz y ejecuté Halo: Infinite a 30 fps, pude jugar todo lo que pude, pero tuvo problemas cuando se trataba de escenas de arena grandes.

«Cyberpunk: 2077'' estaba limitado a 20 fps en Steam Deck compatible con dispositivos móviles en configuraciones bajas. Los juegos multijugador como «The Finals» no pueden seguir el ritmo ni siquiera con configuraciones bajas. Juegos como «Fortnite» también eran difíciles de jugar en configuraciones altas.

¿Cuál es el precio?

Revisar motor precio normal461 dólares (aprox. 67.000 yenes)Opción (precio de descuento anulado en el sitio). Los productos comparables en el mismo rango de precios incluyen el último NUC de Intel equipado con un Core i5-1135G7 (el Core i5 puede tener un rendimiento de procesamiento ligeramente mejor que el Ryzen 7).

Si buscas algo solo para jugar,Precios que puede comprar una Steam Deck sin OLED. Es posible que el AM01 tenga una mejor puntuación de banco que el Deck, pero la CPU del AM01 es totalmente compatible con dispositivos móviles que ahorran energía. Cuando lo conecto a una pantalla grande y juego en alta resolución, tengo que hacer todo lo posible para mantener la velocidad de fotogramas. No se puede conectar a una consola de juegos móvil o a un teléfono inteligente con una pantalla de 8 pulgadas.

Equipado con un AMD Ryzen ZX Z1 Extreme, supera al 5700U en todos los benchmarksAsus ROG AlliEs molesto porque no cuesta 700 dólares (unos 102.000 yenes).

¿Comprar?

El AM01 también tiene características que le permiten aumentar su potencia después de la compra.

Se incluye un soporte de conversión de disco duro de 2,5 pulgadas y la memoria se puede actualizar en cualquier momento hasta 64 GB (hasta 32 GB para el modelo más económico equipado con Ryzen 3 3200). Con esta o aquella actualización, puedes ejecutar sin esfuerzo los títulos más recientes con gráficos resistentes. Sin embargo, creo que esta es la mini PC que deben comprar aquellos que quieran jugar cyberpunk en configuraciones altas.

En conclusión, NUC es un sector que se puede implementar en el tiempo, al igual que IntelNUCDirección de retorno del negocio.Quizás, en ese caso AM01.Filosofía de diseño retro.Lo nuevo se adelanta.

El problema es que depende demasiado del diseño y no parece innovador.mirada divertidaNo se puede negar. Una opción perfecta para aquellos que están cansados ​​de los aburridos NUC negros.