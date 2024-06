Hiroki Tsunoda F1 Resumen del GP de España «El ritmo no mejoró en toda la sesión», representante de RB[F1-Gate.com]

El director del equipo Visa Cash Up RB, Laurent Mequise, y el director técnico, Jody Egginton, recuerdan el fin de semana del Gran Premio de España de la décima ronda de F1 de 2024, en el que Hiroki Tsunoda terminó 19º. RB está introduciendo un importante paquete de mejoras en Barcelona. Sin embargo, en el primer día de FP1, los problemas con el DRS del nuevo alerón trasero les obligaron a volver a las antiguas especificaciones, obligándoles a hacer concesiones.

Como sus rivales en el medio campo eran más competitivos, RB no logró terminar entre los 10 primeros en ninguna sesión, y en la clasificación, Yuki Tsunoda terminó 17º y Daniel Ricciardo 18º. En la final, Daniel Ricciardo, que utilizó una estrategia de dos paradas, terminó 15º y Yuki Tsunoda, que utilizó una estrategia de tres paradas, terminó la carrera en el puesto 19 tras romper las reglas de velocidad en el pit lane. «Todos en la fábrica han estado trabajando muy duro y estamos aquí para mejorar. Desafortunadamente, desde el inicio de los entrenamientos libres, no hemos podido acelerar el ritmo en todas las sesiones». Laurent Mequise comentó: «No se puede negar que este fin de semana fue desafortunado para nosotros. La diferencia era muy pequeña, pero no lo usaré como excusa para no competir. Tenía que pasar algo especial, pero la carrera fue recta. y ambos pilotos lo intentaron lo mejor que pudieron, pero no pudieron hacerlo en España. »Si miramos el lado positivo, hemos podido hacer muchas pruebas con ambos autos y recopilar la mayor cantidad de datos posible. Dejemos esto atrás, no lo hagas. Cansado y tuve que intentarlo de nuevo después de unos días en Austria. Intentaremos algo diferente en carrera, pero lamentablemente no tuve la oportunidad. «La velocidad y la degradación de Daniel en el compuesto medio fueron razonables y pudo alcanzar al grupo que incluía a Alonso, Stroll y Bottas al frente. Sin embargo, la bandera azul apareció inmediatamente después de la segunda parada en boxes y me quedé atrás de este grupo durante «Por un tiempo, me vi obligado a perder tiempo. Mi velocidad era comparable, pero no pude alcanzar a este grupo. Yuki no estaba satisfecho con el equilibrio de su máquina y tratamos de mejorarlo ajustándolo». la mecánica y los pliegues, pero era una situación difícil. Tenemos que examinar detenidamente el estado del coche después de salir del parque y ver si podemos encontrar alguna razón obvia el próximo fin de semana. En Austria, analizamos todo el fin de semana de carreras y entendemos en detalle por qué no funcionó. así como esperábamos en Barcelona y cómo se compara con el desempeño que hemos visto hasta ahora esta temporada. . Necesitaremos realizar varios análisis para determinar los resultados, y reflejaremos los resultados de estos análisis en nuestros productos para Austria.