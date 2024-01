¿»Efecto Koike»? ¿O «Gracias al Sr. Ryozumi»? Detrás de escena de la elección de alcalde de Hachioji: Partido Liberal Democrático «normalmente habría sido una victoria fácil'': Tokyo Shimbun Tokyo Web

El exjefe de la Oficina Metropolitana de Tokio, Kazuo Shiage, nominado por el Partido Liberal Democrático y el Komeido, fue elegido por primera vez en las elecciones a la alcaldía de Hachioji en Tokio el día 21. Hachioji es un bastión conservador, también conocido como «Imperio» porque es el hogar del ex presidente del Consejo de Investigación de Políticas, Koichi Hagiuda. Aunque el partido ganó, el número de votos que recibió su candidato nominado estuvo muy por debajo del total de su oponente, lo que hizo que fuera un resultado difícil para el Partido Liberal Demócrata, que se ha visto sacudido por escándalos partidistas. La estrategia de Yuriko Koike para las elecciones para gobernadora de verano, en las que se presentará a un tercer mandato, sigue sin estar clara. (Natsuko Konno, Chitomo Miyake, Mayuko Watanabe)

◆El “Imperio” Koichi Hagiuda también está en el centro del escándalo de los fondos para sobornos

«Komeito cooperó plenamente y, en general, las elecciones se ganaron fácilmente. Creo que algunos partidarios del Partido Liberal Democrático pensaron: 'No puedo soportar el asunto de las finanzas soberbias'».

El día 22, un día después del recuento de los votos, el miembro del Partido Liberal Democrático recordó una difícil campaña electoral.

Hachioji, la ciudad más grande de la región de Tama con una población de 560.000 habitantes, ha sido tradicionalmente fuertemente conservadora y tiene muchos partidarios del Komeido. El PLD respaldó a Hatsuzuka, exjefe de la oficina metropolitana, tras el anuncio de la jubilación del alcalde. Un funcionario de Komeito dijo: «No lo dejaremos pasar». Redada en estafa de dinero ilícito. El 19 de enero, en las últimas etapas de la campaña electoral, los administradores de cuentas de la facción de Abe fueron acusados. Un miembro poderoso del grupo, el Sr. Aunque Hagiuda no fue objeto de cargos, sí estuvo en el centro del incidente, que fue investigado por el Departamento de Investigación Especial de la Fiscalía del Distrito de Tokio.

◆ Heckler de Slush Fund: «Esta es la primera vez que veo una campaña electoral como ésta.

Los votantes reaccionaron fuertemente y en ocasiones durante la campaña le preguntaron: «¿Qué está pasando con el fondo púrpura para residuos?». Yasuhiko Takita, respaldado por el Partido Demócrata Constitucional y el Partido Comunista, encabezaba el grupo, y la sensación de crisis en el campo siguió creciendo, y un funcionario del Partido Liberal Demócrata dijo: «Ésta es la primera vez que hemos visto una elección». campaña como ésta.

Mientras tanto, en la tarde del 19, último tramo de la carrera, el gobernador Koike dio un discurso de ánimo.

◆Al principio no había ningún plan para apoyar «Él finalmente está aquí»

El bando de Hatsujuku buscó el apoyo de Koike desde el principio. Sin embargo, el Sr. Takita y el Sr. Minoru Ryosumi es un ex miembro de la Asociación Ciudadanos Primero de Tokio, que incluye al Sr. Koike actúa como asesor especial. Muchos administradores metropolitanos de Tokio creen que la relación entre Koike y el ex administrador metropolitano de Tokio Hatsushuku no es tan estrecha.

Según funcionarios del Gobierno Metropolitano de Tokio, dadas las circunstancias, Koike inicialmente no tenía planes de apoyar al campamento de Hatsujuku. Sin embargo, según se informa, Takida decidió apoyar al partido después de recibir el apoyo del Partido Comunista y otros partidos. Tomando un micrófono frente a la estación JR Hachioji, la señora Koike insistió en sus políticas y dijo: «Si no obtengo ni un voto, no puedo ser alcaldesa», para deleite de los directores de campaña. «Finalmente ha llegado».

Para el bando de Hatsujuku, la división de votos entre los bandos de Takita y Ryozumi funcionó a su favor. Un funcionario del PLD dijo: «Todo es culpa del Sr. Gracias Ryozumi '', expresó alivio. Por otra parte, los refuerzos de Koike al final de la campaña fueron vistos por muchos como una «resurrección» (según los funcionarios del campo).

◆¿Qué pasará? Elecciones para gobernador de Tokio: «Todos vamos en la misma dirección»

Las elecciones para gobernador de Tokio se anunciarán dentro de cinco meses. Aunque Koike no ha revelado su posición, la mayoría de las personas involucradas creen que es probable que se postule para un tercer mandato. El oponente de Koike en las elecciones para gobernador de Tokio de 2016, en las que fue elegido por primera vez, perdió, y el PLD, que votó como independiente en 2020, dice que aún tiene que decidir cómo manejar las próximas elecciones para gobernador. «Es verdad. Vamos en la misma dirección que el gobernador”, afirmó el legislador de Tokio.