Cohete «H3» núm. 2 El JAXA lanzado anuncia que ha alcanzado la órbita objetivo y vuelve a intentarlo tras el fallo del primer cohete. NHK

Un hombre de 30 años de la ciudad de Himeji, prefectura de Hyogo, que había estado durmiendo en el campamento con su esposa y su hijo de 9 meses desde el día 13, dijo: «Alquilé porque no podía encontrar un lugar donde permanecer. Una caravana. Había planeado volver a casa asumiendo que la nave se lanzaría ayer. Sin embargo, tuve la oportunidad de hablar con Okada, el director del proyecto JAXA en el centro espacial, y decidí quedarme porque pensé que no podría ir. Me fui a casa sin ver el lanzamiento. Quería que mis hijos también tuvieran algunos recuerdos de los cohetes. «Lo haré», dijo.