¡Vive la emoción en el primer «Estadio Machinaka» de Japón! ¡El nuevo estadio de fútbol «Edeon Peace Wing Hiroshima» finalmente abrirá sus puertas el 1 de febrero de 2024! Sitio oficial de Sanfrecce Hiroshima

¡Vive la emoción en el primer «Estadio Machinaka» de Japón! ¡Por primera vez, se dará a conocer una nueva experiencia en el estadio que no solo permitirá ver fútbol, ​​sino que cautivará a todos los espectadores! La presentación inaugural se realizará el miércoles 31 de enero de 2024.

Sanfrecce Hiroshima Co., Ltd. Abrirá sus puertas el 1 de febrero de 2024 (jueves) y realizará una «Presentación inaugural» en el «Edion Peace Wing Hiroshima», que será su nueva base a partir de la temporada 2024. Podrás disfrutar de la belleza del nuevo estadio de fútbol al mismo tiempo. «Ocurrió.

El nuevo estadio de fútbol tiene una superficie de 49.914 metros cuadrados, 7 plantas sobre el suelo y cuenta con aproximadamente 28.520 asientos para espectadores, el mayor número de asientos en las regiones de Sugoku y Shikoku. Está situado en la zona «Machinaka'', en el centro de la ciudad de Hiroshima, a 8 minutos a pie de la Cúpula de la Bomba Atómica.

El concepto del estadio es «traer felicidad y relajación a la ciudad». Una vez más, un hito digno, está equipado con comodidades de clase mundial.

Además, habrá un Museo del Fútbol de Hiroshima experiencial para que todos disfruten, y el estadio de fútbol recién construido se albergará por primera vez en Japón en colaboración con Fanatics Japan, que ofrece una amplia gama de productos del club y productos especiales de Hiroshima. . No solo en hardware, sino también en términos de software, como el Stadium Gourmet de temática mundial, ofrecido con Aim Service por primera vez en un club de fútbol, ​​brindaremos una experiencia ultra emocionante en un estadio lleno de atracciones. .

¡Experimente una producción de luz y sonido entrelazada de clase mundial con todo su cuerpo!

El equipo de última generación incluye uno de los sistemas de mira principales más grandes de Japón que mide 32 mx 9 m, una mira de cinta con una circunferencia de 380 m, 16 luces móviles para iluminación competitiva que puede crear una variedad de actuaciones y dispositivos diseñados con precisión. audio. Equipo que permite escuchar sonido de alta calidad en cualquier lugar. Equipos de producción introducidos.

La iluminación de competición se puede controlar por bloques y hemos adoptado un sistema de iluminación que se puede utilizar no sólo para competiciones sino también para eventos. Se instalarán 16 luces móviles en la pasarela y, combinadas con las luces de la competencia, crearán una actuación entrelazada de última generación.

Además, al utilizar altavoces altamente direccionales para un sonido competitivo, suprimimos las fugas de sonido hacia el exterior y los ecos no deseados, logrando un sonido claro y potente. Además, el sistema de vídeo integrado combina todos los aspectos de la vista, la luz y el sonido, creando una sensación de unidad dentro de la arena. Ofrece una experiencia de estadio sin precedentes, transmitiendo una gran sensación de presencia y dinamismo.

Se ha creado un museo interactivo que puede disfrutar todo el mundo, ¡no sólo los aficionados al fútbol!

El Museo del Fútbol de Hiroshima fue creado para ser un lugar que todos pudieran disfrutar durante todo el año, no sólo los aficionados al fútbol. Si echamos una mirada retrospectiva a la historia del fútbol de Hiroshima y a la relación entre el fútbol y la recuperación del bombardeo atómico, Sanfres Hiroshima está mejorando los recursos humanos y seguirá haciéndolo en el futuro. Un rincón donde aprender sobre el fútbol de Hiroshima. Es un museo del fútbol lleno de atracciones que incluyen contenido experiencial que podrás disfrutar mientras mueves el cuerpo.

Tiene una superficie de 990 m2 y 300 tsubo, y lo primero que te recibe en la entrada es un gran mural con gráficos impresionantes de entrenadores famosos seleccionados por jugadores y seguidores del XI anterior. Pasando el mural gigante y yendo hacia atrás, se divide en 6 zonas que muestran la belleza del fútbol de Hiroshima.

1. Reino del fútbol Hiroshima

Después de la introducción del fútbol en Japón, se convirtió en la esperanza para la reconstrucción de Hiroshima después de la guerra, y la historia del reino del fútbol de Hiroshima, tejida hasta el día de hoy, se conoce a través de una película de bienvenida. Cronología.

2. Salón de la Paz

Introduciremos el concepto del «Eje de la Paz» y el camino hacia la construcción del nuevo estadio en el plan de reconstrucción de Hiroshima de posguerra elaborado por Kenzo Tange, en el que el estadio se construyó como una extensión del Parque de la Paz. .

3. Sanfrecce Hiroshima

Fundado en 1992 como equipo de fútbol profesional con sede en Hiroshima. Además de una exhibición cronológica de la legendaria pista de Sanfrecce Hiroshima, que celebra su 31º año, presentará sus reflexiones sobre el desarrollo de jugadores como el club de entrenamiento número uno de Japón, y será de interés para aquellos que lo saben. Club bien y los que no. Esta es una exposición que puedes disfrutar.

4. Academia de fútbol de Sanfrecce

Tres leyendas de Sanfrecce actuarán como entrenadores y te explicarán los puntos clave para mejorar tus habilidades futbolísticas. El contenido que realmente utiliza la pelota es un juego basado en experiencias que puede disfrutar una persona, una familia entera o un grupo.

5. Síntesis uniforme

Mostremos los uniformes de Sanfrecce que han cambiado con el tiempo. Se alinean uniformes nostálgicos, como uniformes de primera generación y uniformes conjuntos.

6. Lugar del evento

Durante un período de tiempo limitado, exposiciones y eventos especiales como Sanfrecce ofrecerán nuevas oportunidades de comunicación, como eventos familiares y eventos infantiles.

¡Nueva tienda de fútbol para entusiasmar tanto a los aficionados como a los turistas! ¡La primera empresa conjunta de Japón en crear una línea de productos que respalde Super Excitement!

El estadio de fútbol recién construido será la primera vez que Peace Wing opere una tienda oficial en Japón en colaboración con Fanatics Japan.

La tienda de aproximadamente 400 metros cuadrados está frente a East Park, que da al estadio, y será la nueva tienda insignia de Sanfres Hiroshima. El estadio de fútbol ha sido renovado como atracción turística más que como instalación. Hemos creado productos innovadores sin precedentes para que los visitantes turísticos experimenten plenamente el encanto de Hiroshima.

Además, hemos triplicado la cantidad de artículos en comparación con la tienda anterior con la introducción de artículos de mano, con el objetivo de crear una línea de productos que contará con el respaldo de una amplia gama de fanáticos.

El gris, el color base del espacio de la tienda, se utiliza en armonía con el hormigón de la arquitectura del estadio, al tiempo que realza el color púrpura del equipo Sanfrecce Hiroshima.

En áreas que los clientes pueden notar fácilmente, como los accesorios de la tienda, la iluminación de la tienda y la cintura del mostrador, hemos utilizado un diseño de plumas de flecha basado en el motivo «Tres flechas». Sanfres es el nombre de Hiroshima. Puedes sentir el lugar único de nuestra tienda insignia.

Además, conectamos el museo en el primer piso y la tienda de consignación en el segundo piso con una única línea violeta, creando una cómoda sensación de conexión y unidad mutuas. Pase por nuestra tienda y experimente la belleza del nuevo Sanfres Hiroshima.

1. ¡Crea artículos originales para tus jugadores favoritos! Servicio personalizado mediante la introducción de una máquina de prensado en caliente

Además del procesamiento de nombres y números en uniformes y comodidades, también podemos implementar parches de personalización en camisetas, máscaras y bolsos.

2. Servicio de material de entretenimiento

Con la introducción del motor de personalización de llaveros, ahora puedes elegir tu jugador favorito y personalizar un llavero con forma uniforme.

3. Aproximadamente triplicar la cantidad de productos, incluida una amplia gama de productos, desde alimentos hasta ropa y uniformes.

Ofrecemos una amplia gama de productos con diseños e ilustraciones inspiradas en el interior de Peacewing Hiroshima.

1. Diseñado con el interior del estadio.

2. Camiseta con base morada y diseño de un punto. <அமைதியாகத் திறப்பு நினைவேந்தல் டி-சர்ட் பர்பிள்/நேவி>

3.Tenemos una variedad de productos, incluidas camisetas de béisbol que conmemoran la inauguración de PeaceWing.

La mayoría de nuestros esfuerzos se centraron en prendas de vestir de uso diario. Sanche Frecce ahora está disponible en todos los productos (piezas) de los jugadores, y en el futuro se seguirán lanzando lindos productos de Sanfrecce, como bolsas ecológicas.

・Camiseta (Logotipo normal) Púrpura

・Sudadera con capucha y cremallera completa (logotipo normal) Negra

Gorra Curva (Logotipo Normal) Gris

La tienda oficial de Peace Wing ofrece una variedad de productos turísticos relacionados con la comida de Hiroshima, como amuletos de grullas de origami, gelatina hasaku, ramen onomichi, furikake y limones setuchi.

Un número limitado de personas que realicen una compra de 3000 yenes o más en la «Tienda oficial de Peace Wing» el día de la inauguración de la tienda, el sábado 10 de febrero, recibirán una pegatina conmemorativa para conmemorar la apertura.

¡El tema es «Mundo»! ¡Come toda la comida gourmet de clase mundial que solo puedes obtener del fútbol!

Somos el primer club de la J League en firmar un acuerdo integral con Aim Service para crear una nueva experiencia gourmet en el estadio. Concepto «¡Come los puerros del mundo! ”. Utilizando las características del fútbol que son amadas en todo el mundo, crearemos comida gourmet global como una comida gourmet en un estadio adecuada para Hiroshima, la Ciudad Internacional de la Paz. Cuando comience la temporada 2024, planeamos introducir aproximadamente 150 productos gourmet de nueve países y una región: Inglaterra, España, Alemania, Bélgica, Italia, Japón, México, Brasil, América y Asia. Además, planeamos crear un menú diseñado en colaboración con los jugadores como menú de colaboración de jugadores.

El piso de ventas será principalmente la tienda del vestíbulo en el tercer piso, pero además de las 16 tiendas en el segundo y quinto piso, también se introducirán nuevos servicios de personal de ventas. Nuestro objetivo es crear una experiencia más cómoda para ver el estadio permitiéndole pedir cerveza, bebidas y postres desde sus asientos. No importa cuándo llegues, disfruta de la nueva comida gourmet del estadio que te seducirá antes y después del partido.

Pisos especiales Stadium Gourmet

El nombre Edion Peace Wing Hiroshima encarna el deseo de «volar hacia un futuro mejor con paz eterna, esperanzas y sueños». También proviene del techo del estadio, que está diseñado para parecerse a un ala. (Abreviado como «E Peace». El nombre legalmente oficial es «Estadio de fútbol de Hiroshima»)

El concepto del estadio es un estadio céntrico donde la gente puede reunirse, divertirse, disfrutar y relajarse sin importar la generación o el país. Como el primer parque de estadios de interacción urbana de Japón, nuestro objetivo es crear un ambiente emocionante los 365 días del año combinando el estadio y el parque con diversas comodidades y actividades de usos múltiples, incluso en los días en que no hay partidos de fútbol.

