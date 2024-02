“Lux” Rei Tanaka llora después de recibir una carta del director de “Seat”, Mitsuo Fukuda, pensamientos “estoy amargados” sobre Chiaki Ryozawa[கடிதத்தின் முழு உரை]| NOTICIAS ORICON

Ver la página de fotos.

Rei Tanaka, que interpreta a Lagus Klein, y Soichiro Hoshi, que interpreta a Kira Yamato, asistieron a un saludo en el escenario para conmemorar el nacimiento de Laxus Klein de la película «Mobile Suit Gundam Seed Freedom» (actualmente en cines) en Tokio el día 4. y protagonizada por Orfeo Lum Tao. También participó Hiro Shimono.

En el evento hubo una carta del director Mitsuo Fukuda. En él, «Para Ri Tanaka». Feliz cumpleaños a Lagos Cline. Además, gracias por jugar a Lacus Cline más de 20 años después de la emisión de Gundam Seed. La voz y la actuación de Rai-san… Lagus le dio al personaje profundidad y riqueza emocional y se convirtió en un personaje especial para los fans. «Sudantram'' lanzado esta vez fue excelente. Aunque no pude expresarlo, fue un trabajo maravilloso. que expresaba los sentimientos del personaje. Carácter de Lacus. Con el entusiasmo y el talento de Ree-chan, Lagos se movió vívidamente en la pantalla y evocó la simpatía de los fans. Muchas gracias”, escribió agradecido.

Y algunos recuerdos de hace 20 años. «Esta es mi primera sesión de doblaje como Lacus. Aunque llegó tarde al elenco principal, todavía recuerdo los esfuerzos de Rai-chan por integrarse rápidamente en la escena. En ese momento, la mayoría de los actores eran de compañías de doblaje y Rei-san era de una agencia de entretenimiento normal. Recuerdo que su comportamiento era un poco extraño al doblar y su relación con todos era un poco extraña. Recuerdo eso especialmente. Ryozawa (Sr. Ryozawa) Chiaki (quien escribió el guión de la serie «Gundam Seed», que desapareció en 2016) estaba preocupado por él ya que era uno de los actores principales de «Seed». Eras alguien con quien podía contar y Ryosawa tenía grandes esperanzas en ti. Por eso te cuidé tanto y me convertí en suegra.

En ese momento Tanaka audicionó para el papel de Frey Alster. «En realidad, no hubo Lacus en la primera audición. Rei-san estaba audicionando para Freak. El resultado fue para Kwashima-san, pero Rei-san también quedó como candidato. Entonces, Ryozawa recomendó a Rei-san a Lacus. Ryozawa dijo algo aterrador: «Lacus es el único que puede tocar. La única persona que puede interpretar a Frey». Lacus y Frey tienen que hacer dos extremos. Escuché a mucha gente cantar. Escuché. El cantante y el La compañía discográfica dijo que era demasiado buena, así que no hice la audición para el papel de Lacus. ¿Te acuerdas? Ella la presionó mucho. Creo. El título de Gundam llamó la atención, y Chan, que todavía estaba en su Tenía 20 años, dijo que había mucha presión sobre ella. Sin mencionar que había otras heroínas como Cagalli y Frey. Entre ellas, quería hacer sentir su presencia. Creo que ha crecido. Más de un año. Después de la secuela , Ryozawa decidió interpretar el papel de Mia cuando iba a repetir su papel de Lux en Destiny, parece que querían crear un papel que se adaptara a Ri-san. Bueno, creo que fue difícil para Ri-san interpretarlo. dos papeles, pero el resultado fue bueno. Especialmente el monólogo de Mia del diario de Mia. Todavía lo recuerdo», dijo con cariño.

También revela los problemas del equipo de producto. «Ryozawa estaba en una gran depresión entonces. La historia realmente no progresó como él quería. Cagalli no estaba lo suficientemente desarrollado para enfrentar a Durandal. Y Lacus tenía una razón clara por la que quería derrotar a Durandal. Parece que Ryozawa. Cuando estaba en problemas, pensó que podía usar a Mia como detonador. La muerte de Mia llevó al final, en el que se alimentó la ira y el sentido del deber de Lacus, por lo que Mia fue quien trajo el final de 'Destiny' a un cierre. Podríamos decir que creamos la historia del origen de esta película y el desarrollo de Lacus.»

«Los últimos 20 años han sido una serie de reencuentros y separaciones. Hemos conocido a muchas personas y compartido sonrisas con ellas. Amigos, compañeros, amantes, parejas y familias se han separado. Derramamos lágrimas cuando perdemos a nuestros seres queridos. El dolor Se hunde profundamente en nuestros corazones, dándonos una sensación de pérdida y haciéndonos olvidar lo que es importante y precioso. Me recordó que las reuniones y las despedidas son parte de nuestras vidas. Los viajes, y su peso nos ayudó a crecer. Nuevas reuniones y despedidas seguirán «Aunque «Gundam Seed» termine, nuestra historia continuará. Lagus seguirá avanzando. Gracias, Gundam. Lagos se ha convertido en un personaje fascinante y memorable en Seed. Muchas gracias. por su contribución. Espero con ansias sus proyectos futuros. Muchas gracias», fue un cálido mensaje enviado a Tanaka, quien no pudo dejar de llorar desde el principio.

La carta terminaba así. «P.D. Por cierto, feliz cumpleaños a Shimono-kun y Orfeo. Por si acaso.» Al final inesperado, Shimono queda desconcertado y dice: «¿Quizás no necesitas esta posdata?». Sólo dime cuando nos veamos…'' la mirada sorprendida del director Fukuda. El director Fukuda les tendió un ramo de flores a Tanaka y Shimono y expresó con franqueza: «Me emocioné al escribir esto». Pensé que iba a llorar. Colapso…» Tha. «Muchas cosas me parecieron bien», dijo Tanaka. Después de todo, llevo mucho tiempo trabajando en este proyecto. Pensé mucho en Ryozawa-san mientras doblaba, así que pensé. 'De hecho, haré lo mejor que pueda. Espero no tener más arrepentimientos. Muchas gracias'', agradeció una vez más.

La serie «Mobile Suit Gundam Seed» fue la primera serie de televisión de Gundam producida en el siglo XXI y se emitió con un total de 50 episodios a partir de octubre de 2002. Humanos genéticamente modificados (Integradores) y humanos normales (Naturales), se dividen en luchas entre la organización militar ZAFT y las fuerzas de la Alianza Terrestre. La historia describe el sufrimiento y el crecimiento de Kira Yamato, el personaje principal y coordinador, a lo largo de esta guerra.

La historia de la versión cinematográfica de la serie completamente nueva «Mobile Suit Gundam Seed Freedom'', la secuela de «Mobile Suit Gundam Seed Destiny'' y una nueva historia de Kira, Athrun y Shin. La guerra se desarrolla en un mundo que continúa.