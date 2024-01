Los tomates italianos pasan a formar parte de JPiX. Bannam HD, un restaurante italiano recomendado por la diosa Ishita en «Las aventuras de Kai», también cambió su apuesta.

Japan Co-Creation Platform (JPiX) anunció hoy (10 de enero de 2024) que abrirá un restaurante con el mismo nombre.tomates italianosKee Coffee y Bandai Namco Holdings anunciaron planes para comprar acciones de la empresa. Está previsto que la adquisición se cierre a finales de enero y Italian Tomato se convertirá en miembro de JPiX.

Italian Tomato es una empresa fundada en 1987 basada en el negocio de restaurantes que Namco adquirió de (en ese momento) World Glory.«La aventura de Guy»e Istar«Si es una cita, elegiré un tomate italiano».Que dijo el,«Corredor de crestas»O«Famista 64»Muchos quizás lo recuerden por su cameo en la película y su conexión con Namco Wonder Egg.

Después de la integración de la gestión y la reestructuración empresarial de Bandai y Namco en 2005, parte de las acciones de Namco se vendieron y se convirtió en una filial integrada de Key Coffee.

Información importante sobre el IR del caféEn consecuencia, las acciones de Bandai Namco Holdings se transferirán a Key Coffee el 12 de enero y las acciones combinadas se transferirán a JPiX el 31 de enero. La empresa italiana de tomates fundada por Namco pronto dejará las manos del Grupo Bandai Namco.

En un comunicado de prensa, JPiX dijo: «Al adquirir una marca de tomate italiana establecida desde hace mucho tiempo, mejorar nuestra base comercial y brindar diversos apoyos administrativos desde una perspectiva a largo plazo, continuaremos creando productos y tiendas que sean amados por nuestros clientes». clientes. Estamos comprometidos a lograr un mayor crecimiento y desarrollo de la empresa”.

Anuncio sobre la adquisición de acciones de Italian Tomato Co., Ltd.

Japan Co-Creation Platform Co., Ltd. (Sede: Chioda-ku, Tokio, Presidente: Kazuhiko Tomiyama, en adelante «JPiX») Italian Tomato Co., Ltd. (en adelante «Italian Tomatoes») adquirió una participación mayoritaria. ) a través de Key Coffee Co., Ltd desea informarle que hemos celebrado un acuerdo de intercambio de acciones con los accionistas existentes, incluido BANDAI NAMCO Holdings Inc. Está previsto que la transferencia de acciones finalice a finales de enero.

Desde su fundación en 1987, Italian Tomato ha estado operando un negocio centrado en restaurantes y cafés italianos durante casi 40 años y actualmente opera 109 tiendas administradas directamente y franquiciadas en todo el país. Nuestros principales productos son la tarta fresca elaborada en nuestra propia fábrica y la pasta elaborada en nuestras tiendas y popular entre todos los grupos de edad. Además, tenemos 37 pastelerías (1) en Hong Kong y la marca Italian Tomato se ha extendido al extranjero.

JPiX adquirirá la marca que Italian Tomatoes ha construido durante mucho tiempo y, al mejorar su base comercial y brindar diversos apoyos de gestión desde una perspectiva a largo plazo, JPiX continuará desarrollando productos y tiendas que adoren a los clientes.

La industria relacionada con la alimentación, especialmente el sector de servicios de restauración, requiere la capacidad de responder a un entorno externo en constante cambio y es reconocida como una industria con un gran potencial de crecimiento y potencial para aprovecharse en términos de CX y DX. Mejorar la productividad y la adición de valor. En JPiX, nuestro objetivo es aprovechar el conocimiento del equipo de la industria alimentaria para crear sistemas y mejores prácticas que contribuyan a la transformación y el crecimiento de toda la industria.

(1) Número de tiendas a finales de noviembre de 2023

[JPiX விளக்கம்]

Japan Co-Creation Platform Co., Ltd. (JPiX) es una empresa de gestión empresarial e inversiones que respalda el crecimiento empresarial a través de la inversión con apoyo de gestión desde una perspectiva a largo plazo. A diferencia de los fondos de inversión, nos comprometemos a construir el futuro del negocio dentro de 10 o 20 años, en lugar de asumir una venta después de la adquisición. Invertimos en instituciones financieras nacionales (incluidas instituciones financieras afiliadas al gobierno) y empresas comerciales, y apoyamos el desarrollo de empresas que desempeñan un papel en las economías locales, como manufactura, instituciones médicas, transporte y alojamiento.

Sitio de la Plataforma de Co-Creación de Japón (JPiX):https://japanpix.co.jp/