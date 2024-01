¡El menú de colaboración entre «BONTEMPS Americamura Main Store» y la marca de ropa «KIRSH» estará a la venta! ! Uno de diseño Co., Ltd. presione soltar

La marca de donas y café aterrizó por primera vez en Japón procedente de Corea del Sur en diciembre del año pasado.Tienda insignia BONTEMPS Americamura”(Administrado por Once Design Co., Ltd., Dirección: 2-18-15 Nishi-Shinsaibashi, Suo-ku, Osaka, TEL: 06-6732-8145),Menú colaborativo con la famosa marca de ropa coreana «Kirsch».esLos donuts están a la venta por tiempo limitado.Voy a hacer.

Limitado del 22 de enero (mes) al 29 de febrero (miércoles).

«Donut de cereza Kilsey»

680 yenes (748 yenes con impuestos incluidos)

La crema de bayas refrescante y de sabor delicado combinada con cerezas crea un producto impresionante con un sabor refrescante pero dulce.

La crema y las cerezas de color baya lucen muy bien en las redes sociales y son un producto excelente para alimentar la última moda de las donas.

Dirección: 2-18-15 Nishi-Shinsaibashi, Chuo-ku, ciudad de Osaka, prefectura de Osaka

Teléfono: 06-6732-8145

Horario comercial: 10:00 a. m. ~ 11:00 p. m.

Días festivos regulares: días festivos irregulares

Sitio oficial:https://www.bontemps-seoul.com/ja

Instagram:https://www.instagram.com/bontemps.japan/

Una cadena de cafeterías y donas que actualmente está ganando mucha atención en Corea.

Aterrizó por primera vez en Japón en diciembre de 2023 y rápidamente se convirtió en un tema candente en las redes sociales, con largas colas cada día. Además, el artista coreano «Stray Kids» que participó en Kouhaku a finales del año pasado distribuyó donas «BONTEMPS» a sus fans, y su reconocimiento se extendió rápidamente en Japón, y la tienda principal de Amerikamura se ha convertido en un lugar de peregrinación. La atención se centra en 20 tipos de donas que se ven bien en las redes sociales. Con sus auténticos donuts hechos a mano desde cero, ¡se ha convertido en una fuerza impulsora detrás del reciente auge de los donuts! Disfrute de las nuevas sensaciones del café como «Pan Temps Cream Coffee'' y «Salt Cream Coffee'' por primera vez en Japón.

■ Donut

tomates albahaca

crema de plátano

Crema de tiramisú

chocolate de almendras

coagulación de la leche

Nuestro lema es «Manténgase fiel a lo básico»

La masa de pretzel se elabora utilizando un método de semillas (levadura) fermentadas naturalmente en lugar del arroz pegajoso habitual. Estamos comprometidos con la frescura de nuestra masa y aderezos y estamos comprometidos a entregar productos de alta calidad de acuerdo con nuestra política de fabricación y eliminación el mismo día.

En línea con los cambios del mercado hacia un estilo de vida más saludable que reduce el azúcar, ofrecemos la cantidad justa de dulzura sin exagerar.

Beber

Café Crema Pontón

Latte con crema salada

Limonada gris oreja

miscal

Las bebidas de BONTEMPS incluyen el exclusivo Bontemps Cream Coffee y Salt Cream Latte, nunca antes disponibles en Japón, ¡una sensación completamente nueva! Tiene un sabor delicioso que transporta al bebedor a la cosmovisión coreana.

Disfrute del adictivo sabor real.

Popular marca de ropa coreana. Comenzando con una tienda emergente fuera de línea de 2021, la cantidad de supermercados oficiales en todo el país superó los 35 en 2024, lo que muestra un poder de ventas asombroso no solo en línea sino también fuera de línea. En particular, abriremos una tienda global en Harajuku, Tokio, en julio de 2023. Se lanzó con éxito y ganó una gran base de seguidores en Japón.

Además, nos hemos expandido a más de 20 tiendas en el mercado chino y somos líderes en moda coreana en Asia.

En octubre de 2023, se lanzó la colección «Giri Family» en colaboración con el artista contemporáneo japonés «Misaki Kawai», y en noviembre, se lanzó una colección conjunta con la marca deportiva mundial «ASICS» titulada «Unfinished». Se ha convertido en un producto de éxito. Esto provoca problemas en la venta una vez que está a la venta.

Actualmente estamos reclutando para las tiendas miembros de «BONTEMPS».

¡Hagamos correr la voz juntos sobre los auténticos cafés coreanos en Japón! !

Página de contratación (en el informe web del propietario):https://fc.dai.co.jp/fc/25707

Nombre de la empresa: Ones Tline Co., Ltd.

Establecido: abril de 2017

Capital: 10 millones de yenes

Representante: Director Asociado Hitoshi Yamauchi

Ubicación: 〒530-0012 No. 3-16, Shibata 2-algunos, Kita-ku, ciudad de Osaka

Sitio:https://www.onestryin.com

Detalles del negocio: Gestión de restaurantes/Contrato de gestión de negocios de restaurantes/

Negocios de Consultoría para la Industria de Restaurantes/

Administrar restaurantes y reclutar tiendas miembros a través del sistema de franquicias.

■BONTEMPS

Sitio oficial: https://www.bontemps-seoul.com/ja

Instagram:https://www.instagram.com/bontemps.japan/

https://prtimes.jp/a/?f=d61742-166-aa8ff0ffdc06ac9cad59f7cf47513cbb.pdf