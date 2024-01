Debido a los efectos del terremoto de la península de Noto de 2020, los clientes pueden o no poder utilizar los servicios de telefonía móvil (a partir del 3 de enero a las 8 a.m.) | Teléfonos inteligentes/teléfonos móviles | SoftBank

Fecha de publicación: 3 de enero de 2024

Debido a los efectos del terremoto de la península de Noto de 2020, nuestros servicios de telefonía móvil no están disponibles o son difíciles de usar para nuestros clientes.

1.Fecha y hora

Continúa desde el lunes 1 de enero de 2024 aproximadamente a las 4:10 p.m.

2. Zona afectada

Algunas de las siguientes áreas están afectadas.

Prefectura de Ishikawa Nano City, Ciudad de Wajima, Ciudad de Suzu, Distrito de Hakui Ciudad de Shiga, Distrito de Hoju (Ciudad de Anamizu, Ciudad de Noto)

Prefectura de Niigata Ciudad de Itoikawa, Ciudad de Jotsu

Se han restaurado las siguientes secciones.

Ciudad de Kanazawa, Prefectura de Ishikawa

Haga clic aquí para ver el mapa del área de recuperación (para PC)

Haga clic aquí para ver el mapa del área de recuperación (para teléfonos inteligentes)

3.Servicios objetivo e impacto

・Servicio de telefonía móvil (Softbank, Ymobile, LINEMO)

· Softbank Aire

·Teléfono de casa

・MVNO utiliza la línea SoftBank

Hay situaciones en las que algunos clientes no pueden utilizar los servicios de llamadas anteriores (llamadas de voz, comunicaciones de datos, SMS) o tienen dificultades para utilizarlos.

*Las llamadas de emergencia pueden no estar disponibles o pueden ser difíciles de utilizar según el cliente.

4. Razón

Cortes de energía y problemas en las líneas de transmisión debido a terremotos, etc.

5. INFORMACIÓN A LOS CLIENTES

・Para llamadas de voz, como llamadas de emergencia, utilice teléfonos fijos, teléfonos públicos o teléfonos móviles operados por otros proveedores.

・Si está buscando un lugar para instalar un teléfono público en una zona de desastre, tenga en cuenta la seguridad de su entorno.

・Si es cliente de SoftBank y utiliza un «servicio secundario», cambie su línea.

¿Cuál es el estado de comunicación del «servicio de sublínea»? Página de inicio de KDDIPor favor mira. Haga clic aquí para conocer el método de configuración.

・Utilice la conexión de datos en un entorno Wi-Fi, como el Wi-Fi de su hogar o el Wi-Fi público gratuito.

・»00000JAPAN» (Five Zero Japan), que permite a los operadores de telecomunicaciones abrir puntos de acceso LAN inalámbricos públicos de forma gratuita para que las víctimas de desastres puedan conectarse a Internet durante los desastres, también está disponible en las prefecturas de Niigata, Toyama, Ishikawa y Fukui. De uso gratuito en toda la región sin ingresar una identificación o contraseña.

*No se toman medidas de seguridad como el cifrado de comunicaciones para priorizar la comodidad durante las emergencias. Evite ingresar información confidencial, como información personal, tanto como sea posible.

Seleccione la red apropiada de «Wi-Fi'' en «Configuración'' y úsela (el método de configuración varía según el modelo).

■Puede utilizar un tablero de mensajes sobre desastres. Úselo para confirmar la información de seguridad.

6. Consulta

■ Información de contacto para consultas de clientes

Desde Teléfono Móvil: 157 Número Gratuito: 0800-919-0157

(Horario de recepción: 10 a. m. a 7 p. m.)

Número gratuito: 0800-1111-820

Desde Teléfono Móvil: 151 Excepto Teléfono Móvil: 0570-039-151 (aplican cargos)

(Horario de recepción: 10 a. m. a 7 p. m.)

Atención al cliente(charlar)

(Horario de recepción: 9:00 a. m. a 8:00 p. m.)



