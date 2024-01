Las elecciones presidenciales de Taiwán del día 13 serán una prueba de democracia: énfasis en EE.UU. o compromiso con China – Bloomberg

En las elecciones presidenciales del día 13, los votantes taiwaneses elegirán entre mantener un sistema político democrático que enfatice los vínculos con Estados Unidos o profundizar los vínculos con China. Las elecciones que determinarán el futuro de Taiwán son de gran importancia no sólo para las relaciones entre China y Taiwán sino también para el mundo.

La elección presidencial es la primera prueba de la democracia este año, y tres contendientes se retirarán este año al final del mandato de la presidenta Tsai Ing-wen.

Keonori Lai, vicepresidente del gobernante Partido Democrático Progresista (PPD), se postula para presidente. Se espera que Hou Yue, del Partido Kuomintang, y Go Wen-tse, del Partido Popular de Taiwán, enfrenten desafíos como candidatos de la oposición.

Las elecciones presidenciales de Taiwán han atraído la atención mundial. Fuente: Bloomberg

El Partido Democrático Progresista pretende fortalecer los lazos con Estados Unidos, a lo que China se ha opuesto firmemente. Tanto el Partido Nacionalista como el Partido Popular apoyan la mejora de las relaciones con China. A continuación se detallan los aspectos más destacados de las elecciones presidenciales.

1. Alternativa

El doctor Yori (64), médico y ex presidente del comité ejecutivo (primer ministro), aspira a continuar con el gobierno que el Partido Demócrata Progresista retomó hace ocho años. Aunque se ha descrito a sí mismo en el pasado como el ingeniero de la independencia de Taiwán, dice que China no necesita cruzar una línea roja para declarar la independencia y afirma que Taiwán es ahora un país verdaderamente soberano.

En una conferencia de prensa en Taipei (9 de enero de 2024), el Sr. Lai Kyotoku asiste Fotógrafo: Lam Yik Fei/Bloomberg

El Partido Democrático Progresista no descarta conversaciones a través del Estrecho en pie de igualdad, pero exige que China reconozca la afirmación de Taiwán de que es parte de China.

El Partido Democrático Progresista tiene una fuerte base de apoyo y se opone firmemente a China. Por otro lado, como muchos votantes buscan un cambio de régimen, los señores Hou y Ke están dividiendo los votos de los votantes pro chinos.

El actual alcalde de Nuevo Taipei y exjefe de policía, Sr. Hu (66) ha expresado su deseo de reconstruir las relaciones entre China y Taiwán volviendo al «consenso de 1992». ' Respetado como un administrador sólido, el KMT goza de un fuerte apoyo, especialmente entre los votantes de mediana edad y ancianos.

En un evento electoral celebrado en Keelung, Taiwán (4 de enero de 2024), el Sr. Llega Hou Yue Fotógrafo: Lam Yik Fei/Bloomberg

Sin embargo, los votantes desconfían profundamente del uso de la fuerza por parte del Kuomintang durante su larga dictadura y de su política de buscar vínculos más estrechos con China. Si bien Hou se opone a la independencia, también rechaza la política de «un país, dos sistemas» de China, argumentando que sólo la disuasión y el diálogo pueden reducir el riesgo de conflicto y preservar la democracia.

Ke Wenshe, exalcalde de Taipei (6 de septiembre de 2023) Fotógrafo: An Rong Xu/Bloomberg

Ex cirujano y ex alcalde de Taipei, el Sr. Kay, de 64 años, presenta una alternativa a los dos partidos políticos existentes y amenaza con aliarse con el Kuomintang. Señor. K insistió. Muchos recuerdan sus palabras de hace años: «Ambos lados del Estrecho son una sola familia», y todavía a veces las citan los defensores de la unidad.

Señor. Kay ha sido elegido dos veces alcalde de Taipei de forma independiente y es particularmente popular entre los jóvenes con alto nivel educativo que viven en áreas urbanas. También lleva a cabo fuertes campañas sobre temas como los bajos salarios y la asequibilidad de la vivienda.

2. ¿Cuáles son los riesgos?

No hay problema si la elección es exitosa y no hay impugnaciones de los resultados, pero existe un riesgo si la elección es reñida o se presenta una demanda buscando un recuento.

Continuaron meses de protestas después de que el candidato del Kuomintang perdiera por poco las elecciones presidenciales de 2004. Además, el Sr. Incluso si Yori gana, si el partido pierde su mayoría en las encuestas de la asamblea, el partido podría verse obligado a afrontar duras luchas en medidas clave durante los próximos cuatro años.

Estados Unidos ha dicho repetidamente que no tiene un candidato preferido, pero si gana el candidato del Partido Democrático Progresista, continuará la política pro-occidental de Taiwán y lo «cortará» de los vínculos económicos con China. Pero la presión de China podría aumentar.

En su mensaje de Año Nuevo, el presidente chino Xi Jinping dijo de Taiwán que «la reunificación de la patria es una necesidad histórica». También existe la preocupación de que el gobierno chino esté intentando influir en las encuestas de opinión en Taiwán.

3. Cuestiones distintas a la cuestión de China

El principal problema son las relaciones con China, pero muchos votantes están frustrados por la inflación persistente, el aumento de los precios de la vivienda y un crecimiento salarial más débil de lo esperado. El gobierno de Taiwán espera que el crecimiento económico se desacelere en 2023 después de la crisis financiera mundial de 2009. Además, los precios de la vivienda se están disparando: los precios de la vivienda en Taipei cuestan hasta 16 años de ingresos anuales, los más altos del mundo.

La opinión está dividida sobre la política energética en Taiwán, que tiene una red eléctrica débil y es propenso a sufrir apagones. El Partido Demócrata se opone a la generación de energía nuclear, pero ambos partidos sostienen que es necesaria.

4. ¿Cómo reaccionará el mercado?

Impulsado por el auge de la inteligencia artificial (IA), el mercado de valores de Taiwán, dominado por acciones de alta tecnología, vio cómo los índices bursátiles alcanzaron niveles récord. Un resultado electoral que fomente vínculos más estrechos con China podría mejorar la confianza, pero también lo hace la perspectiva de que Estados Unidos examine la importante industria de semiconductores de Taiwán.

Si bien los votantes taiwaneses están acostumbrados a los cambios de gobierno y a los cambios en las relaciones con China, los inversores extranjeros son más cautelosos. El dólar taiwanés, que subió un 5% en el cuarto trimestre de 2023, cayó en la primera semana del año por primera vez en ocho semanas.

5. Perspectivas para la fecha de la votación

La votación comenzará a las 8 a.m. hora local (9 a.m. hora de Japón) y cerrará a las 4 p.m. A las 20:00 horas se puede identificar a un gran número de personas. El candidato con más votos gana, incluso si el candidato no recibe la mayoría de votos. Si el margen es bajo, se puede presentar una demanda impugnando los resultados, como en 2004.

En la Asamblea Legislativa de Yuan (113 escaños), el Partido Progresista Democrático tiene actualmente 62 escaños, el KMT 37 y el Partido Popular de Taiwán 5 escaños.

