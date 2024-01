Los miembros de Momoglo felicitan a Kanako Momota y Tsuyoshi Tomoto por su boda y dicen: «¡Por favor apoyen a nuestro líder!».[உறுப்பினர் கருத்துகளின் முழு உரை]| NOTICIAS ORICON

Ver la página de fotos.

La popular pareja Tsuyoshi Tomoto (44) de Kinky Kids y Kanako Momota (29) del grupo ídolo Momoiro Glover Z anunciaron su matrimonio el día 11. En respuesta, los miembros de Momoglo publicaron comentarios de felicitación en el sitio web oficial.

Shiori Tamai (28) la saludó, «¡Kanako! ¡Felicitaciones por su matrimonio!''Cada vez más, «Estoy muy feliz de escuchar la felicidad de mis amigos en nuestra vida juntos. Era pequeño”. Que seas feliz por siempre…»

Ayaka Sasaki (27) expresó sus verdaderos sentimientos: «¡Felicitaciones por tu boda, Kanako-san!» Me sorprendió mucho tenerte como socio inesperado▼ (Corazón)'', dijo. «Me imagino cómo nos convertiremos en una familia amable, pacífica y creativa, jaja», añadió, «espero compartir la felicidad contigo. Esperamos trabajar contigo en el futuro. Te deseo una vida larga y feliz. !» Llamé.

Renee Takashiro (30), «¡Felicitaciones al Jefe por su matrimonio! ¡Nunca pensé que Kana-chan se casaría! '' «¡Espero que usted y su esposo sigan teniendo una relación maravillosa y crezcan felices para siempre! ¡Escuchemos muchas historias de amor! ¡Que seas feliz por mucho tiempo! ¡Felicidades!' Ella lo felicitó. '

Domoto y Momota publicaron conjuntamente un documento. «Queremos anunciar el matrimonio de Tsuyoshi Tomoto y Kanako Momota. Queremos paz en el mundo, estamos agradecidos por lo que tenemos ahora y esperamos vivir cada día al máximo. Rezo sinceramente para que sus corazones sean encontrados. Un poco de paz. «.

Tomoto nació el 10 de abril de 1979 en la prefectura de Nara. En 1995, interpretó el papel principal en el drama «Kindaichi Case Files» y más tarde apareció en los dramas de TBS «Too Hard ~I Want to Die in Love» y «Summer Snow». « Hizo su debut en CD como Kinky Kids con el lanzamiento simultáneo del sencillo «Class Boy'' y el álbum «A-Album''. Comenzando con el lanzamiento del sencillo «Machi/Doi Logic» en 2002, se embarcó en varios proyectos musicales en solitario, incluido ENDLICHERI☆ENDLICHERI.

Momota nació el 12 de julio de 1994 en la prefectura de Shizuoka. Tipo AB. Desde 2008 forma parte del grupo ídolo Momoiro Clover Z (anteriormente Momoiro Clover). Actúa como líder. Trabaja como actor e ídolo, y apareció en el elenco principal de la serie dramática de televisión NHK «Peppin-san'' en 2016. Además, prestó su voz para el anime «Kaigetsu Zorori'' y la versión japonesa de la serie de Disney. -película distribuida «Black Panther''.

■Comentarios de miembros

¡Kanako! ¡Felicidades por tu matrimonio!

Estoy muy feliz de escuchar buenas noticias de mis amigos que han estado conmigo desde la infancia.

¡Estoy tan emocionada de pensar que una vida diferente comenzará desde aquí! Nosotros, como miembros, somos los principales defensores de esa nueva vida.

Señor. ¡Suyoshi! ¡Gracias por su apoyo como nuestro líder!

¡Que seas feliz por siempre…!

¡Felicitaciones por tu boda, Kanako-san!

Me sorprendió mucho una pareja inesperada▼ (Corazón)

Me pregunto si sería una familia amable, pacífica y creativa ~ Me lo imagino jajaja

Con ganas de compartir la alegría

Esperamos trabajar con usted en el futuro.

¡Que seas feliz por mucho tiempo!

¡Felicitaciones por la boda del líder!

¡Lo último que imaginé sería que Kana-san se casara!

¡Espero que tengan una relación maravillosa y crezcan felices como pareja!

¡Cuéntame muchas historias de amor!

¡Que seas feliz por mucho tiempo!

¡Felicidades!