Los hutíes disparan misiles contra un petrolero estadounidense, el presidente de Estados Unidos dice que los ataques aéreos continuarán | Reuters

[ワシントン 18日 ロイター] – El grupo hutí proiraní de Yemen disparó dos misiles antibuque contra un petrolero estadounidense el día 18. Así lo ha hecho público el ejército estadounidense. El misil cayó en el agua cerca del camión cisterna, pero no hubo heridos ni daños.

Según una publicación en el Comando Central X de EE. UU. (anteriormente Twitter), el misil fue lanzado a las 9:00 p. m., hora de Yemen, el día 18.

Los hutíes afirmaron anteriormente haber lanzado un ataque con misiles contra el barco estadounidense Chem Ranger en el Golfo de Adén.

Se dijo que el ataque era una muestra de solidaridad con el pueblo palestino que está bajo ataque israelí en la Franja de Gaza de la Autoridad Palestina.

La semana pasada, Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra bastiones hutíes en Yemen. Esta semana, redesignó a los hutíes como terroristas globales especialmente designados (SDGT).

El presidente Biden dijo a los periodistas a bordo del Air Force One el día 18 que no podía detener los ataques aéreos contra los hutíes. «¿(Los ataques aéreos) están deteniendo a los hutíes? No es así. ¿Continuarán los hutíes? Sí».

