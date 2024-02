IO Data anuncia una base para PC portátil para juegos de uso general compatible con fuente de alimentación de 100 W – GameWatch

Una base de uso general que le permite conectar una PC portátil para juegos con USB Type-C.

Recientemente, se han lanzado una tras otra PC portátiles para juegos que se parecen a Nintendo Switch, Steam Deck de Valve, ROG Ally de ASUS y Region Go de Lenovo y están ganando popularidad. Las PC portátiles para juegos son principalmente productos que se pueden transportar y jugar por sí solos, pero muchas personas prefieren conectar un teclado para juegos, un mouse para juegos, un monitor, auriculares, etc. en casa y jugar cómodamente en la pantalla grande.

Las PC portátiles para juegos admiten salida de video con terminales USB tipo C, por lo que los juegos se pueden reproducir enviándolos a un monitor externo, pero debido a limitaciones de tamaño, no hay suficientes interfaces. No se puede conectar un monitor ni un teclado para juegos. , mouse para juegos, etc. a la unidad principal simultáneamente.

El 'US3C-GCHD/HN' anunciado por IO es una base que permite la conexión simultánea a dichos dispositivos de juego conectándolos a una PC portátil para juegos a través de un cable U3B Tipo-C. Hay seis interfaces: USB Type-C para conexión de alimentación, salida HDMI, LAN por cable, USB Type-A x 2 y USB Type-C. Puede conectar un teclado para juegos, un mouse para juegos y un monitor para juegos. La conexión a Internet también se puede realizar mediante cable. La imagen de la aplicación es similar a la base de Nintendo Switch, pero no es una base dedicada con terminales de conexión como la Switch, por lo que no puedes usarla colocándola en la base, pero después de colocarla en la base, puedes usar Conecte el cable USB Type-C a USB Type-C de su PC portátil para juegos.

En cambio, es muy versátil y básicamente se puede usar con cualquier PC portátil para juegos equipada con un terminal USB tipo C que admita el modo DisplayPort Alt, y se puede usar junto con una PC portátil (debido a su tamaño, se puede usar con muelle). Se ha probado que IO Data Equipment funciona con PC portátiles para juegos fabricadas por los principales fabricantes, como Steam Deck, ROG Ally y Region Go, pero el uso con otras PC portátiles para juegos corre por cuenta y riesgo del usuario.

La salida HDMI puede emitir hasta Full HD/240 Hz y hasta 4K/60 Hz (la frecuencia de actualización, etc. depende del rendimiento de la PC portátil para juegos conectada). Además, la fuente de alimentación PD admite hasta 100 W, pero básicamente puedes usar el adaptador de CA que viene con tu PC portátil para juegos.

Sin embargo, dado que el US3C-GCHD/HN consume 10 W de energía, la energía suministrada a la PC portátil para juegos será un valor menos 10 W de las especificaciones del adaptador de CA. Por ejemplo, el adaptador de CA que viene con Steam Deck tiene una especificación de 45 W, pero cuando se conecta al US3C-GCHD/HN, hará funcionar Steam Deck a 35 W. Por supuesto, a pesar de la fuente de alimentación de 35 W, no hay problemas de funcionamiento y la batería incorporada se puede cargar mientras se juega (el tiempo de carga puede tardar un poco). Otra ventaja es que al conectar el US3C-GCHD/HN, puede utilizar una LAN cableada, lo que mejora la estabilidad de la comunicación. Este producto se recomienda para personas que desean utilizar al máximo una PC portátil para juegos en casa.