El ex secretario jefe del gabinete, Hiroichi Matsuno, finalmente ofrece una conferencia de prensa… No renuncia a pesar del problema financiero: «Definitivamente responsabilidad política'': Tokyo Shimbun Tokyo Web

Hirokazu Matsuno, miembro de la Cámara de Representantes, que se ha negado a comentar en conferencias de prensa sobre las sospechas sobre el fondo para sobornos desde su mandato como secretario jefe del gabinete, celebró una conferencia de prensa en la Dieta el día 26.

Disculpándose repetidamente y «reflexionando profundamente», Abe negó haber abandonado el partido o dimitido como miembro, diciendo «Quiero cumplir con mis responsabilidades» en respuesta a las crecientes críticas dentro del Partido Liberal Democrático. Administradores alineados. Señor. ¿Qué representa Matsuno? ¿Qué se explicó en la rueda de prensa?

◆Dejar o dimitir del partido: «No he recibido ninguna solicitud del partido.

Señor. Matsuno es uno de los ejecutivos de la «Banda de los Cinco'' del ala Abe del Partido Liberal Democrático (Seiva Policy Research Group), y ha ocupado el cargo de secretario general del ala Abe durante dos años, desde septiembre de 2019 hasta octubre de 2021. . , que está bajo investigación.

En la conferencia de prensa, las preguntas de los periodistas se centraron en cómo Abe se «regularía» políticamente como funcionario de división.

Matsuno reconoció su responsabilidad como miembro de alto rango de la facción de Abe: «Nunca dije que no tuviera responsabilidad política».

Sin embargo, cuando un periodista le preguntó qué pensaba sobre abandonar el partido o dimitir como miembro de la Dieta, respondió: «Renuncié como ministro del gabinete en respuesta a este incidente» y «cooperé fielmente con la investigación». ''

Niega un creciente argumento dentro del partido de que los partidarios de Abe son responsables, diciendo: «No hemos recibido tal solicitud del partido». «Reconozco que el cargo de miembro del Parlamento es un papel muy importante que me ha confiado el electorado. Quiero cumplir con mis responsabilidades en asuntos relacionados con la política nacional, como las cuestiones públicas y regionales».

◆ “No responder” es “acto inmoral”

Cuando se le preguntó si sabía sobre el fondo para sobornos durante una conferencia de prensa cuando era secretario jefe del gabinete, Matsuno dijo repetidamente: «Desde el punto de vista del gobierno, me abstengo de responder», y no respondió directamente a las preguntas de los periodistas. de diversos medios.

En la conferencia de prensa, los periodistas también le preguntaron por qué se negó a explicar sus sospechas en la conferencia de prensa del secretario jefe del gabinete.

Mirando hacia atrás, «pensé que era normal o agotador no abordar cuestiones personales porque la conferencia de prensa del secretario jefe del gabinete era una oportunidad para representar al gobierno», dijo Matsuno. Otra razón para no dar una explicación es que «el contenido no estaba definitivo en ese momento».

«¿Mi falta de explicaciones en la conferencia de prensa del secretario jefe del gabinete no aumentó la desconfianza política?» Un periodista preguntó: “No sé si se refiere al contenido de mi revista. La convención puede haber creado desconfianza política”. Sí, eso fue inmoral de mi parte y debería pensar en ello.

◆Cuenta del Departamento: «Sin participación»

En la conferencia de prensa, también explicó su propia participación como miembro de alto rango de la facción de Abe.

En cuanto al secretario general del partido de Abe, dijo: «No soy responsable de las finanzas operativas generales de ese partido» y dijo: «No estoy involucrado en ningún trabajo contable como la gestión de la boleta del partido». Ingresos por ventas o elaboración de declaraciones de ingresos y gastos. ''Yo no hago eso'', explicó. «Nunca me han pedido que emita un juicio sobre cuestiones contables ni he recibido un informe de la secretaría», afirmó.

Reveló que la medida para recuperar los ingresos por entradas del partido que excedan la cuota era «heredada del pasado».

◆Dinero confidencial «gastos de reuniones con miembros del Congreso, etc.»

Señor. El propio Matsuno explicó que los ingresos por entradas del partido aportados por su facción fueron «10,51 millones de yenes». Se dice que cada año se recibe dinero de la oficina de Koshti y se guarda en la oficina del Secretario.

Respecto a cómo se utilizarán los reembolsos, la compañía dijo: «Los reembolsos son para reuniones con miembros de la Dieta, etc. y no tienen fines personales o ilegales».

Dijo: «Me enteré por primera vez del hecho de que mi organización política había obtenido ganancias en noviembre del año pasado, cuando comenzaron a salir informes (de supuestos fondos para ilícitos).

La razón por la que los fondos políticos no se incluyeron en la Declaración de Ingresos y Gastos fue porque la secretaría del partido había ordenado que no se incluyeran en la Declaración de Ingresos y Gastos.

◆El grupo Abe de 5 personas dice «Secretario».

Señor. Además de Matsuno, el panel de cinco miembros incluye al ex presidente del Consejo de Investigación de Políticas, Koichi Hagiuda, al ex secretario general de los consejeros, Hiroshige Seko, al ex presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Takeshi Takagi, y al ex ministro de Economía, Comercio e Industria, Yasutoshi Nishimura. Todos ocuparon puestos clave en el gobierno y el partido durante la administración de Kishida. Desde la muerte del ex primer ministro Shinzo Abe, cinco personas han centrado la facción de Abe.

Las declaraciones de los cinco miembros hasta ahora han incluido afirmaciones que parecen cambiar la acusación, como «el secretario no informó», y ha habido llamados generalizados dentro del partido para que los aliados de Abe sean castigados. Administradores.