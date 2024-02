SHANGHÁI (Reuters) – El estancamiento económico de China ha dificultado que los jóvenes vean oportunidades futuras a través del empleo o el trabajo. En este caso, Xu Yi (23) eligió el camino de convertirse en una «tribu Nesoberi». Al menos los que ganan pasan su tiempo divirtiéndose.

Sue trabajó en una empresa relacionada con la ropa, pero se jubiló hace dos años. Dijo que a menudo tenía que trabajar horas extras y que a su jefe no le gustaba.

Actualmente trabajo desde casa en una agencia de viajes sólo un día a la semana. Gracias a esto, tiene mucho tiempo para practicar mientras realiza un aprendizaje de seis meses para convertirse en tatuador de tiempo completo.

Chu no está solo. Aunque no hay estadísticas sobre cuántos jóvenes han abandonado los empleos corporativos tradicionales, la macroeconomía aún no ha regresado a su trayectoria de crecimiento anterior a la pandemia y los nuevos graduados universitarios están comenzando a buscar formas de obtener ingresos. El año pasado, la tasa de desempleo juvenil alcanzó un mínimo histórico del 21,3%.

«Para mí, trabajar no significa mucho», dice Sue. «Principalmente quiero hacer el trabajo para mi jefe y hacerlo feliz. Así que decidí no trabajar».

La Generación Z, los aproximadamente 280 millones de personas nacidas en China entre 1995 y 2010, como Xu, son las más pesimistas de cualquier grupo de edad.

Ahora que la tasa de crecimiento ha caído a su nivel más bajo en casi medio siglo, una cuestión política clave para el régimen de Xi Jinping es cómo abordar las preocupaciones de la Generación Z. En enero, el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social pidió acelerar los esfuerzos para impulsar el empleo este año, especialmente entre los jóvenes.

Chow Yun, profesor asistente de sociología en la Universidad de Michigan, dijo que si bien algunos jóvenes pueden parecer dispuestos a retirarse de la intensa competencia para ascender en la escala corporativa, no se debe pasar por alto su pesimismo sobre el futuro. Enfatiza que puedes. D.

Chou dijo que la economía de China se está desacelerando y el mercado laboral está ajustado. «En la China actual, donde las desigualdades sociales están arraigadas, el control político es cada vez más estricto y no hay esperanza para el futuro de la economía, se ha vuelto cada vez más difícil para los jóvenes sobrevivir», dijo.

Una combinación de todos estos factores llevó a jóvenes como Chu a valorar su propia felicidad y pasión por encima de la «presión infinita» de trabajar en una organización.

De hecho, Sue se siente muy feliz y cree que sus decisiones «valen la pena».

«Mi salario actual no es alto, pero cubre mis gastos diarios. El tiempo libre vale más que unos pocos miles de yuanes». Chu lo dijo.

