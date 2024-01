El abogado Kitamura analiza «El juicio de Hitoshi Matsumoto» basándose en precedentes pasados ​​»Es fácil de entender» «Ya veo» «Entiendo» – Sponichi Sponichi Anexo Entretenimiento

Haruo Kitamura es abogado.

El abogado Haruo Kitamura (67) actualizó su canal oficial de YouTube el día 16. Hitoshi Matsumoto (60), del dúo cómico «Downtown», está en una pausa para centrarse en una demanda contra «Weekly Bunshun» que denunció acusaciones de agresión sexual contra mujeres. Lo expliqué desde mi punto de vista.

Señor. Kitamura respondió al mensaje de un espectador: «Matsumoto-san se está tomando un descanso de sus actividades recreativas para ir a juicio, pero el Sr. Según la historia anterior de Kitamura, incluso si acudió a los tribunales por difamación. Por una revista semanal. Dijo que no valía la pena y que la compensación sería escasa. Creo que este informe obtendrá grandes ventas para la revista semanal, pero no importa si es falso. «El que lo transmite gana, ¿no?», leyó en voz alta.

Respondiendo a esta pregunta, dijo: «En primer lugar, que las celebridades se quejen de esto no sirve de mucho. La razón es que no mucha gente lee las revistas semanales». Lleve este asunto a los tribunales y hágaselo saber al público. Otra cosa es que no puedas obtener mucha compensación. En el pasado, normalmente eran varios millones de yenes. Depende de los detalles. Sí», explicó.

En el pasado, ha habido casos en los que se concedieron indemnizaciones de 10 millones de yenes por difamación, pero «si recibes 10 millones de yenes en daños, puedes cubrirlos». Sin embargo, considerando la cantidad de esfuerzo que implica, la recompensa no es mucha”, señaló. Dijo además: «No es sólo una cuestión de dinero, pero si ayuda a restaurar la reputación, puede haber problemas a la hora de presentar un caso».

El informe semanal de Matsumoto, «Mr. Desde el punto de vista de Matsumoto, esta es una declaración que es extremadamente dañina para su reputación», añadió, «demuestra el hecho de que reduce significativamente la estima social de una persona». , no cumple con los requisitos para difamación, eso es cierto”, afirmó. «Sin embargo, debe ser difamatorio pero no ilegal», afirmó, citando tres puntos.

Primero, «el contenido es verdadero». El periodista tiene motivos razonables para creerlo. En segundo lugar, es un hecho de interés público. El tercer requisito es que «los informes sean de interés público».

Respecto al segundo punto, «es un hecho de interés público», dijo el Sr. «Es algo muy personal», dijo Kitamura. Por ejemplo, no es una cuestión de políticos, así que lo dudo. Matsumoto fue un comediante muy popular y presentador de programas informativos como el Show de la Videna. Es una persona que puede estar constantemente en las noticias. En cuanto a dichas personas, se consideran personas semipúblicas. Al respecto, existe un precedente judicial de que incluso en asuntos privados de las personas, en cierta medida, hay hechos de interés público'', dijo. Se puede determinar que asuntos individuales son hechos de interés público.» «Hay algunos. Es discutible».

Y añadió: «Como abogado, me pregunto si es correcto llamar interés público a un asunto tan privado». Puede ser un hecho de interés para el público en general”. figura semipública.»

Respecto a la tercera pregunta, «si hubo o no un motivo de interés público», dijo, «no es fácil decirlo porque depende de la subjetividad de los medios». En casos judiciales anteriores, ha habido casos en los que se ha reconocido que la declaración fue emitida «para no hacerlo» en interés público.

Al analizar estos puntos, concluyó: «Entonces, como todos saben, su éxito o fracaso depende de si el contenido es verdadero o no».

Subrayó que «el punto clave es si la mujer entrevistada declarará» para demostrar si es cierto o no. «Si esas personas no se presentan, resulta casi imposible probar la verdad», incluso si testifican, «si el testimonio es verdadero o no» es un punto discutible. LINE se anunció después de un cóctel. Explicó que era posible.

En este vídeo, «Actualmente he cubierto la declaración de Matsumoto en varios canales de YouTube, pero la historia del abogado Kitamura es la más convincente». «El Sr. Kitamura es fácil de entender. Increíble'' «Las explicaciones son comprensibles para la persona promedio y aprendo mucho.» «El discurso del señor Kitamura fue muy interesante porque me recordó un intercambio real en un tribunal.» «Sr. Kitamura. Dio una explicación fácil de entender, por lo que fue muy fácil de entender». Resalte.''«La explicación del abogado Kitamura es muy significativa.'' recibió comentarios mixtos.



