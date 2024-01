Las conversaciones sobre Ucrania en Davos no lograron nada: portavoz del presidente ruso | Reuters

La no participación de Rusia en las conversaciones de Davos sobre el plan de paz para Ucrania no logró nada, afirmó un portavoz del presidente ruso. Foto tomada en Moscú el pasado diciembre (2024Reuters/Alexander Zemlianichenko/Pool REUTERS/Foto de archivo)

Hablando de las conversaciones sobre Ucrania en Davos, el portavoz del presidente ruso Peskov dijo: «Son sólo para conversaciones. No hay esperanzas de que eso suceda».

«Si bien es deseable lograr objetivos de seguridad a través de medios diplomáticos pacíficos, esto se ha vuelto imposible debido a la falta de preocupación de Ucrania por la seguridad de Occidente y Rusia. Continuaremos nuestras operaciones militares y lograremos nuestros objetivos».

A la reunión de Davos asistirán el presidente francés, Emmanuel Macron, líderes clave de Medio Oriente y el secretario de Estado estadounidense, Blinken.

