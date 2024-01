Jefe de enlace de Estados Unidos lamenta la ruptura de Nauru con Taiwán | Reuters

[台北 16日 ロイター] – Laura Rosenberger, presidenta de la Asociación Estadounidense de Taiwán (AIT), el punto focal de Estados Unidos para Taiwán, comentó el día 16 sobre la decisión de la nación insular del Pacífico de Nauru de cortar los lazos con Taiwán inmediatamente después de las elecciones presidenciales de Taiwán. Tristeza.

En el Pacífico, Estados Unidos, que tradicionalmente ha considerado a Taiwán su patio trasero, y China, que busca socavar a los aliados diplomáticos de Taiwán, compiten para expandir su influencia.

Rosenberger dijo a los periodistas en Taipei que si bien la medida de Nauru era una decisión de un país soberano, era «desafortunada» y que Estados Unidos quería que todos los países ampliaran sus vínculos con Taiwán.

También señaló que «China a menudo hace promesas a cambio de relaciones diplomáticas, pero éstas a menudo no se cumplen».

Taiwán afirma que China ha dado a Nauru enormes sumas de dinero.

Con Nauru cortando relaciones diplomáticas, el número de países que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán ha aumentado ahora a 12. En el Pacífico sólo se encuentran Palau, Tuvalu y las Islas Marshall.

En las elecciones presidenciales de Taiwán celebradas el día 13, el vicepresidente del gobernante Partido Democrático Progresista (PD), Lai Ching-tou, ganó como se esperaba. China ha descrito repetidamente a Lai como un separatista peligroso.

Nauru citó la Resolución 2758, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1971, como la razón para romper los lazos con Taiwán.

Rosenberger dijo que la resolución fue malinterpretada y dijo: «La resolución no determina el estatus de Taiwán, no le impide buscar relaciones diplomáticas con Taiwán y no impide que Taiwán tenga una participación significativa en el sistema de las Naciones Unidas. No pretende excluir a Taiwán. «

«Es decepcionante ver que se utilizan interpretaciones distorsionadas para presionar a Taiwán, sofocar su voz en el escenario internacional y limitar las relaciones diplomáticas».

También dijo que continuarán los esfuerzos de Estados Unidos para fortalecer y ampliar las relaciones con los países insulares del Pacífico.

En una conferencia de prensa habitual el día 16, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, criticó los comentarios de Rosenberger como una «grave interferencia» en los asuntos internos de China.

Estados Unidos ha criticado abiertamente la decisión de la nación soberana, diciendo que difama la diplomacia de China.

Actualmente, 12 países reconocen al gobierno de la República de China en Taipei.

