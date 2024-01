Comentario personal del guionista sobre la adaptación fantasma de acción real de «Sexy Tanaka-san»: el final de Hinako Ashihara «I Had Hope» – Sponichi Sponichi Anexo Entretenimiento

Hinako Ashihara de Oficial X (@ashihara_hina).





Koichi Yajima, director y guionista del grupo de teatro “Tokyo Mahalo”, compartió sus pensamientos sobre la muerte de la artista de manga Hinako Ashihara (50 años) el día 29.

En una actualización del 26 de este mes, Ashihara les dijo a los espectadores de su propia X que no pudo llegar a un acuerdo con la estación con respecto al guión de «Sexy Tanaka-san» y que había decidido escribir el guión de los episodios 9 y 10. . Pido disculpas. Se reveló que las condiciones propuestas originalmente, como «dibujar el manga fielmente», se rompieron. Estaba desaparecido desde el día 28 y fue encontrado muerto en la prefectura de Tochigi el día 29.

Respecto a este asunto, el Sr. Yajima X dijo el día 29: «También participo como guionista de adaptaciones cinematográficas de muchas películas con obras originales, pero una cosa que debo respetar es el respeto por los autores originales». «Cosas», señaló. Escribió su teoría personal: «Con el debido respeto, intentaré mostrar originalidad y hacerlo más interesante que el trabajo original». Funcionará.

En la siguiente entrada, el Sr. Yajima prologó: «Escribiré». «En realidad, hace unos años, cierta estación me preguntó si quería hacer un drama con la atractiva Tanaka-san. Leí la obra original y la encontré muy interesante, así que le dije que quería dibujarla. ' el acepto. Sin embargo, honrando los deseos de Ashihara, se abandonó la dramatización, «pero no sucedió porque el autor original todavía estaba trabajando en ello».

Señor. Yajima, Sr. Ashihara simpatizó con la decisión: «Sentí una sensación de esperanza en ese momento». Me encantó el original aún más. «Hoy volveré a estudiar», prometió.

Peor aún, el escritor original se quitó la vida tras problemas con la adaptación cinematográfica de la obra. Señor. Yajima explicó: «La razón por la que lo publiqué fue por las siguientes circunstancias» y «en ese momento, lo publiqué porque estaba molesto». Ahora ya no quiero enfadarme ni criticar, sino que quiero permanecer cerca de la obra original'', escribió sobre sus pensamientos sobre la obra. Y «Creo que hay pruebas de que vivió allí». No debería ser nuestro trabajo quitarle la vida a la gente.

El día 30, «agregué esto porque no podía explicarlo adecuadamente», y agregó: «100% después de decidir transmitir, no le pregunté al autor original». No sigan adelante. Si me encuentro con una obra que respeto, quiero hacerla una película. Por favor, se lo pido a la editorial y al autor original. Repetí. Gané, no debo continuar ni decidir por mi cuenta.



Mostrar más