Columna: La política monetaria del Banco de Japón, el tipo de cambio y el riesgo de una apreciación inesperada del yen = Maki Ogawa | Reuters

[டோக்கியோ 31st]- Me sorprendió la reunión de política monetaria del Banco de Japón en enero. Como era de esperar, no hubo cambios de política, pero el mensaje enviado por el Banco de Japón cambió significativamente.

Una actitud positiva para elevar una situación negativa>

Ante la necesidad de evaluar el impacto económico del terremoto de la península de Noto a principios de año, el índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre, excluidos los alimentos frescos, aumentó al 2,5% en diciembre desde el 2,5% interanual. Reducido al 0,3%. En el «Informe de perspectivas» del Banco de Japón, el IPC subyacente para el año fiscal 2024 se redujo al 2,4% desde el 2,8% en octubre del año pasado. Así que, en un momento como este, no creo que el banco se atreva a insinuar que la política de tipos de interés negativos se levantará pronto. Sin embargo, si bien no hubo cambios en la «orientación futura» que establece las directrices políticas futuras, la conferencia de prensa del Gobernador del Banco de Japón, Ude, se destacó por expresiones generalmente positivas, ya que expresó confianza en alcanzar el precio objetivo.

<முக்கிய கொள்கை மாற்றம், முன்னோக்கு>

Desde su conferencia de prensa en octubre del año pasado, el gobernador ha utilizado las frases «primera fuerza» y «segunda fuerza» para explicar los precios. La «primera fuerza» se refiere al efecto que un aumento de los precios de importación tiene sobre los precios internos. La «segunda fuerza» es el aumento de precios que acompaña a los aumentos salariales, conocido como «círculo virtuoso de salarios y precios». La «primera fuerza» causada por factores externos puede denominarse inflación mala, pero ya muestra una tendencia lenta y se espera que continúe reprimiéndose. Por otro lado, con respecto a la «segunda fuerza», o «buena inflación», el gobernador dijo: «Existe una relación causal que respalda esto si los salarios aumentan fuertemente la próxima primavera (primavera de 2024). Consumo «Quiero examinar más de cerca ese aspecto», afirmó.

Sin embargo, señaló en la conferencia de prensa que «creo que el efecto dominó de los salarios a los precios de venta se está expandiendo gradualmente» y pensó que «se obtendrá cierta cantidad de información» sobre los salarios. Reunión de decisión en marzo. indicado. Y para los salarios reales, que actualmente son negativos porque los aumentos salariales no van a la par de los aumentos de precios, dice, «aunque actualmente son negativos, si hay una «proyección'', se volverán positivos». En el futuro, se trata de un cambio de política que llega incluso a decir: «Esto no tiene por qué ser un obstáculo para la normalización».

En resumen, en lugar del principio retrospectivo de «determinar» si se ha logrado un «círculo virtuoso de salarios y precios» y luego poner fin a la política de tasas de interés negativas, el principio prospectivo de utilizar «previsiones» «Se está adoptando como base para decidir si las políticas mejorarán en el futuro. Se puede ver un gran cambio en el principio de «ver» en la multitud.

<ஜூலை, மார்ச்-ஏப்ரல் மாதங்களிலும் வெளியிடப் பிடித்தது>

Sony Financial Group predice que los salarios reales se volverán positivos en la segunda mitad de este año y, basándose en la interpretación retrospectiva del Gobernador Ueda, predecimos que la política de tipos de interés negativos se levantará en octubre de este año. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, considerando que la función de reacción política del Banco de Japón ha cambiado primero, hay que decir que es pronto el momento de elevar la política de tasas de interés negativas. Entonces, en respuesta a esta reunión de toma de decisiones, nuestro principal escenario para la eliminación de la política de tasas de interés negativas es publicar el informe de perspectivas en julio de este año, pero dependiendo de los datos, existe la posibilidad de que así sea. En marzo o abril, la perspectiva se revisó a positiva.

<காரணிக்கப்படும் சந்தை>

Sin embargo, no creo que el yen siga apreciándose en los tipos de cambio como resultado de esta postura agresiva en la toma de decisiones. En cuanto a los futuros de swaps de tipos de interés (OIS) a un día, el mercado está teniendo plenamente en cuenta la eliminación de la política de tipos de interés negativos en marzo o abril de este año, y es poco probable que las expectativas del mercado sigan adelante. Por el contrario, si aproximadamente el 70% del precio de mercado del mercado está al final de aumentar las tasas de interés negativas en abril, entonces la política de tasas de interés negativas debería eliminarse en abril sin tomar ese tiempo. Por ejemplo, puede haber una idea. La volatilidad en los mercados financieros se puede controlar.

En una entrevista con Reuters el día 24, el Ministro de Finanzas Masato Kanda dijo que «hay mucho interés en las políticas futuras del Banco de Japón, lo que tiene un impacto en la especulación», indicando que el Banco de Japón y otros bancos centrales continúan cooperar entre sí y que seguirán de cerca el impacto en el mercado. ¿Es demasiado leer el asunto para pensar que tal comentario del gobierno llegó tan rápidamente, el día después de la reunión de resolución del Banco de Japón, que indica algún tipo de confirmación de política entre el gobierno y el Banco? ¿Japón?

<அமெரிக்க நாணயக் கொள்கைக்கு கவனம் மாறுகிறது>

La atención del mercado ahora se centrará en la política monetaria estadounidense después de la reunión final de enero. En cuanto a la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), creo que la opinión del mercado de que comenzará a recortar las tasas de interés en marzo y que los recortará más de cinco veces este año es un poco adelantada. Desde noviembre del año pasado, las expectativas del mercado de un pronto recorte de las tasas de interés han aumentado, lo que ha llevado a una fuerte caída de los diferenciales de crédito a medida que subieron los precios de las acciones estadounidenses. A pesar de las sustanciales subidas de tipos de interés de la Reserva Federal, el entorno financiero es en realidad bastante acomodaticio. Sólo porque estoy aquí.

El banco central no tiene más opción que recortar las tasas de interés para evitar un aumento de la inflación. De cara al futuro, habrá una presión alcista sobre el dólar si las expectativas del mercado de un pronto recorte de los tipos de interés disminuyen gradualmente. Por otro lado, las expectativas del Banco de Japón de aumentar las tasas de interés negativas respaldarán al yen, por lo que el par dólar-yen puede seguir estancado por un tiempo sin dirección en 143. -Límite de 150 yenes.

<இந்த வசந்த காலத்தில் அது நீக்கப்பட்டால், ஒரு செய்தியை முக்கியமானதாக ஆக்குங்கள்>

Tenemos que estar atentos a lo que sucede si el Banco de Japón decide levantar su política de tipos de interés negativos en marzo o abril. Dependiendo de cómo se transmita el mensaje en ese momento, el autor cree que existe el riesgo de un aumento inesperado de las tasas de interés del yen o de una mayor apreciación del yen, incluso si el mercado ha adoptado plenamente las tasas de interés negativas.

Cuando se le preguntó si las tendencias futuras de las tasas de interés se tomarían en cuenta al eliminar la política de tasas de interés negativas, el Gobernador Uteda respondió en la conferencia de prensa: «Creo que sí». Dada la economía actual, creo que esa política. Se pueden evitar acciones», dijo, añadiendo que incluso si se levantan las tasas de interés negativas, se mantendrá una política monetaria más acomodaticia.

En otras palabras, incluso si se aumentan las tasas de interés negativas, no habrá un aumento repentino de las tasas de interés y la política de flexibilización continuará a partir de entonces. Esta opinión parece entenderse en Japón, pero como «los mercados están impulsados ​​por las expectativas», si se aumentan las tasas de interés negativas, los inversores extranjeros lo percibirán como la confirmación de un «círculo virtuoso de salarios y precios», que puede reforzar las expectativas. Para posteriores subidas de tipos de interés.

A menos que el banco central envíe un mensaje claro de que no habrá más subidas de tipos de interés por ahora, el mercado puede descontar las próximas y futuras subidas de tipos. Sin embargo, si el gobierno se niega rotundamente a aumentar las tasas de interés en el futuro para evitar esto, es difícil explicar por qué aumentaría las tasas de interés negativas a pesar de tal entorno económico.

<இது ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் 140 யென்களுக்கு கீழே குறையும்>

En cualquier caso, como la fecha límite para una respuesta seria al sindicato de primavera de 2024 es mediados de marzo, cada reunión de toma de decisiones del Banco de Japón a partir de marzo atraerá la atención y aumentará la volatilidad. Como mencionamos anteriormente, nuestro escenario principal es actualmente el fin de la política de tasas de interés negativas en julio, pero esperamos que la Reserva Federal comience a recortar las tasas de interés a partir de junio y un cambio en la política monetaria en Japón y Estados Unidos. La mitad de año llamará la atención. Es más probable que el dólar/yen caiga por debajo de los 140 yenes.

(Edición de Hiroshi Hashimoto)

*Esta columna fue publicada en el Foro de Reuters Forex. Está escrito en base a la opinión personal del autor.

*Maki Ogawa es director ejecutivo, jefe de investigación de mercados financieros y analista jefe de Sony Financial Group. Después de trabajar como operador de divisas en una institución financiera estadounidense, trabajó en el departamento de finanzas de Sony, donde participó en cobertura de divisas e investigación de mercado. Posteriormente, trabajó en Citibank Japón (ahora SMBC Trust Bank) como Director de Investigación y Planificación de Inversiones en el Departamento de Finanzas Personales, donde fue responsable de la investigación y el análisis del mercado financiero. Sus libros incluyen «Última edición: Mercados cambiarios que realmente entiendes» y «La verdad sobre la moneda virtual que todo emprendedor debería saber».

*El contenido de este documento, como noticias, precios comerciales, datos y otra información, es proporcionado por el autor únicamente para su uso personal y no para fines comerciales. No. El contenido de este documento no pretende solicitar ni inducir actividades de inversión y no es apropiado utilizar este contenido con el fin de tomar decisiones durante la negociación, la compra o la venta. Este contenido no proporciona ningún asesoramiento de inversión, fiscal, legal, etc. que incluya asesoramiento de inversión ni hace recomendaciones sobre acciones financieras, inversiones financieras o productos financieros específicos. El uso de este documento no pretende reemplazar el asesoramiento de inversión de un profesional de inversiones calificado. Aunque Reuters hace esfuerzos razonables para garantizar la autenticidad del contenido, cualquier punto de vista u opinión expresado por los contribuyentes es propio y no de Reuters.

Nuestro Código de Conducta:Thomson Reuters «Teorías de la confianza» Abre una nueva pestaña

El autor es columnista de Reuters BreakingViews. Este artículo está basado en la opinión personal del autor.