[உபுண்டு வானிலை][43வது]Ubuntu: use un SSD externo usando Thunderbolt 4 Speed ​​con PC Watch

Entonces, aunque he estado interesado en él durante algún tiempo, nunca me decidí a comprar el dispositivo. Sin embargo, pensé que sería una buena oportunidad para probarlo, así que junté algo de equipo y comencé a usarlo, y descubrí muchas cosas. Miremos más de cerca.

La serie Ryzen 8040 es para computadoras portátiles, por lo que eso no debería importar, pero la serie Ryzen 8000G es para computadoras de escritorio, por lo que me preocupa un poco cómo lo manejará la placa base.

Me gustaría señalar que todos funcionan normalmente, pero el rendimiento de escritura del 970 EVO Plus es sólo de aproximadamente 1/3. Después de todo, parece haber cierta compatibilidad.

Por cierto, actualmente tengo en mi poder el CHUWI CoreBox 4th. Este modelo de evaluación tiene un puerto Thunderbolt, pero parece haber sido eliminado en la versión de producción. Aproveché para conectar el TCM2U4 a un SSD NVMe, pero no fue reconocido. Esto parece ser un problema de Corebox 4 ya que no reconoce la conexión USB y también es la razón por la que se eliminó el puerto Thunderbolt de la versión de producción.

conexión

Primero, verifique si la placa base se puede conectar a Thunderbolt 4 AIC 2.0.Lista de soporte de placa baseEstán disponibles públicamente y son fáciles de encontrar, ya que están ordenados por chipset. El B660M Pro RS definitivamente está en la lista.

Conéctese de acuerdo con el manual adjunto al Thunderbolt 4 AIC 2.0. En el B660M Pro RS, conecte la ranura PCI-E al frente (PCIE3). No está identificado en la parte trasera (PCIE1). Esto no está escrito en el manual adjunto, sino en un manual en PDF que se puede descargar desde soporte.

Esta vez no usaré el modo DisplayPort Alt de Thunderbolt, por lo que no usaré un cable DisplayPort. Utilice únicamente el encabezado TBT y el encabezado USB 2.0.

Para estar seguro, actualice el UEFI BIOS del B660M Pro RS a la última versión (12.03) y habilite Thunderbolt en el UEFI BIOS.

Si conecto el TCM2U4 ahora, debería ser reconocido, pero no es así. Intenté conectarme a Windows 11, pero todavía no lo reconoce. Sólo me preocupa la configuración de los puentes, pero no necesito cambiarlos en este momento. Echemos un vistazo al manual.

Mmmm, dice que es necesario reemplazar los puentes en las máquinas Intel y AMD. Sin embargo, esta vez es una máquina Intel, por lo que no debería haber ningún problema. Sin embargo, lo único que intenté fue cambiar la posición del saltador, así que cuando lo intenté, lo reconocí muy fácilmente.

Sólo podemos adivinar lo que esto significa, pero si lees atentamente la lista de compatibilidad de la placa base mencionada anteriormente, dice que sólo las máquinas Intel admiten el modo DisplayPort Alt, no las máquinas AMD. En otras palabras, la posición del puente varía dependiendo de si estás usando el modo DisplayPort Alt o no, no si tienes una máquina Intel o AMD.