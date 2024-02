Resumen del mercado de Nueva York (segundo) El dólar sube, el S&P alcanza su punto máximo y los rendimientos aumentan | Reuters

<அந்நிய செலாவணி> El índice del dólar alcanzó su nivel más alto en siete semanas, ya que las expectativas de un recorte de las tasas de interés disminuyeron en respuesta a los sólidos datos de empleo en Estados Unidos.

Las cifras de empleo de enero publicadas por el Ministerio de Trabajo esta mañana mostraron que el número de empleados no agrícolas aumentó en 353.000 respecto al mes anterior, significativamente más que la estimación del mercado de 180.000. Los salarios registraron la mayor tasa de aumento en casi dos años.Ver más

Según CME FedWatch, hay un 21% de posibilidades de un recorte de tipos de 0,25 puntos porcentuales en la reunión de marzo, frente al 38% del día anterior. La probabilidad de un recorte de tipos es ahora del 75%, frente al 94% en mayo.

Tanto el dólar como los bonos estadounidenses subieron en enero. Algunos creen que los recientes movimientos del dólar y de los rendimientos de los bonos gubernamentales reflejan ajustes posicionales.

El índice del dólar frente a seis monedas principales se situó en 104,04, el nivel más alto desde el 12 de diciembre del año pasado.

El EUR/USD cayó a 1,07810 dólares. Sin embargo, el precio no ha caído al mínimo del día anterior desde el 13 de diciembre del año pasado (1,07800 dólares).

El par dólar/yen subió a 148,58 yenes. Está cerca del precio más alto (148,80 yenes) fijado el 19 de enero desde el 28 de noviembre del año pasado.

El GBP/USD cotizaba a 1,26140 dólares, el nivel más bajo desde el 17 de enero.

El dólar australiano alcanzó un mínimo de 10 semanas de 0,65035 dólares estadounidenses.

Bitcoin, un criptoactivo (moneda virtual), cayó un 0,19% a 43.020 dólares.

Mercado Forex de Nueva York:

<பத்திரங்கள்> Los rendimientos de los bonos gubernamentales aumentaron marcadamente. El rendimiento del bono del Tesoro de referencia a 10 años subió por encima del 4%, lo que marcó el mayor aumento en un solo día desde septiembre de 2022, ya que las expectativas de una subida anticipada de las tasas de interés retrocedieron tras aumentos más fuertes de lo esperado.

Las cifras de empleo de Estados Unidos correspondientes a enero mostraron que el número de empleados no agrícolas aumentó en 353.000 respecto al mes anterior, superando la estimación del mercado de 180.000. Los salarios registraron la mayor tasa de aumento en casi dos años.Ver más

El mercado está descontando un total de 127 puntos básicos (pb) de recortes de tasas de interés este año. A principios de año superaba los 160 pb.

El rendimiento del bono a 10 años aumentó 16,3 puntos básicos hasta el 4,026%. Sin embargo, en la semana cayó 29,7 puntos básicos, la mayor caída desde la semana del 11 de diciembre del año pasado.

El rendimiento del bono a 30 años aumentó 11,7 puntos básicos hasta el 4,220%.

El rendimiento del bono a dos años aumentó 17,8 puntos básicos hasta el 4,372%, cerca de su nivel más alto desde mediados de enero. Este es el mayor aumento en un día desde mayo del año pasado.

La diferencia en el rendimiento de los dividendos entre los bonos a 2 y 10 años fue de -34,8 puntos básicos, la mayor reversión en un mes.

Mi Financial・Mercado de bonos:

<பங்குகள்> La acción cerró al alza. S&P Común 500 El precio de cierre alcanzó un nuevo máximo histórico. Los sólidos resultados fiscales y las sólidas cifras de empleo en Estados Unidos han impulsado la confianza en la economía, a pesar de las débiles expectativas de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos.

Metaplataformas y Amazon.com Sólidos resultados trimestrales para el S&P 500 y el Nasdaq Composite. Hasta más del 1%. Por otro lado, el 30 Dow Jones Industrial Average La ventaja es limitada.

Los tres principales índices bursátiles subieron por cuarta semana consecutiva.

Las cifras de empleo de enero publicadas por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos el día 2 mostraron que el número de trabajadores no agrícolas en nómina aumentó en 353.000 con respecto al mes anterior, muy por encima de la estimación del mercado de 180.000. Los salarios registraron la mayor tasa de aumento en casi dos años.Ver más

Los mercados financieros creen que hay un 20,5% de posibilidades de que el FOMC reduzca las tasas de interés en 0,25 puntos porcentuales en marzo, según CME FedWatch. Hace un mes era el 69,6%.

230 empresas del S&P 500 ya han informado sus resultados financieros. Según LSEG, el 80% de ellos superaron las expectativas del mercado.

Los analistas pronostican que la tasa de crecimiento de las ganancias del S&P 500 será del 7,8% en el período octubre-diciembre de 2023. Esta es una mejora significativa desde el 4,7% del 1 de enero.

Entre las acciones individuales, el Meta subió un 20,3% para alcanzar nuevos máximos. Los resultados financieros del cuarto trimestre de 2023 se informaron el día 1, las ventas y las ganancias superaron las expectativas del mercado y la compañía también anunció su primer pago de dividendos.

Amazon también subió un 7,9%. Las ventas del cuarto trimestre de 2023 informadas el 1º superaron las expectativas del mercado. Tanto los servicios en la nube como los de comercio electrónico (EC) tuvieron un buen desempeño durante la temporada de ventas de fin de año, gracias al éxito de las operaciones de IA (Inteligencia Artificial) que se están desarrollando.

Las acciones de los bancos regionales se mantienen estables. New York Community Bancorp (NYCB), es un holding bancario en el estado de Nueva York. Un déficit inesperado en los resultados financieros de la empresa provocó continuas caídas hasta el día anterior, pero la caída se detuvo. NYCB subió un 5,0% en el día. Código de acciones del banco regional KBW Hasta un 0,2%.

Seis de los 11 principales sectores del S&P 500 subieron. Servicio de comunicación Aumento del 4,69%, seguido por bienes de consumo básico aumentó un 2,49%.

Aseguradora de salud estadounidense Cigna 5,4% más. La previsión de beneficios para todo el año se ha revisado al alza.

Mientras tanto, American Microchip Technology cayó un 1,6%. Las previsiones de ventas fueron decepcionantes.

Skechers Baja un 10,3%. Las previsiones de ventas y beneficios para 2024 no cumplieron con las expectativas del mercado.

La petrolera estadounidense Chevron 2,9% más. Los beneficios del cuarto trimestre superaron las expectativas del mercado.

Mercado de valores de EE. UU.:

<தங்க எதிர்காலம்> Los futuros del oro cayeron a medida que aumentaron las ventas debido al aumento de las tasas de interés a largo plazo en EE.UU. en respuesta a un dólar fuerte y cifras sólidas de empleo en ese país. El precio de cierre (equivalente al precio de cierre) de abril, principal mes de contratación, fue de 2.053,70 dólares la onza, 17,40 dólares (0,84%) menos que el día anterior.

El número de nóminas no agrícolas aumentó en 353.000 respecto al mes anterior, según las cifras de empleo de enero publicadas esta mañana por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, un sensible reflejo de las tendencias económicas. También superó las expectativas del mercado. Las expectativas de recortes de las tasas de interés a partir de marzo se han aliviado, y el informe confirma la fortaleza del mercado laboral estadounidense. El precio de mercado cayó temporalmente a 2.040 dólares cuando el dólar subió frente al euro y el oro denominado en dólares negociado en dólares fue sobrevaluado y vendido. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, un indicador de las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos, volvió a subir al rango del 4%, lo que convirtió al oro que no devenga intereses en una inversión atractiva. .

Metales preciosos de Nueva York:

<அமெரிக்க கச்சா எண்ணெய் எதிர்காலம்> Los precios cayeron por tercer día consecutivo al caer las expectativas de recortes anticipados de las tasas de interés en Estados Unidos y Europa. El precio de cierre (igual al precio de cierre) del contrato principal del petróleo estándar estadounidense WTI en marzo fue de 72,28 dólares por barril, 1,54 dólares (2,09%) menos que el día anterior. Baja un 7,35% en la semana. El contrato de abril bajó 1,49 dólares a 72,30 dólares.

Las cifras de empleo en Estados Unidos correspondientes a enero publicadas esta mañana son fuertes indicadores de la fortaleza del mercado laboral. El crecimiento intermensual de las nóminas no agrícolas y de los salarios promedio por hora fue más del doble de las expectativas del mercado, y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios. Como resultado, las expectativas de un pronto recorte de las tasas de interés por parte de la Junta de la Reserva Federal (FRB) han disminuido. Los inversores reaccionaron vendiendo y el precio cayó brevemente a 71 dólares por la mañana.

Fuera de EE.UU., los miembros de la junta directiva del Banco Central Europeo (BCE) se mostraron reacios a recortar rápidamente las tasas de interés, el mismo día que el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su preocupación por la economía china, el mayor importador de petróleo del mundo. La tasa de crecimiento prevista para 2024 y 2025 podría revisarse a la baja. Esto ha generado preocupaciones sobre la disminución de la demanda de energía debido a la desaceleración económica en países y regiones clave. Además, en Medio Oriente hay expectativas de un alto el fuego en Gaza, la Autoridad Palestina, que está en desacuerdo entre Israel y el grupo islamista Hamás. Se dice que Hamás sigue considerando aceptar una propuesta de alto el fuego acordada por Estados Unidos e Israel, y el mercado se mantuvo débil hasta el final de la sesión, con la esperanza de que las interrupciones en el suministro disminuyeran una vez que se logre el alto el fuego. .

Energía NYMEX:

