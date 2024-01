¿La nueva película «Herokka» Enemy New Sign (All Might) se estrenará el 2 de agosto? Vídeo de vista previa publicado | NOTICIAS ORICON

Ver la página de fotos.

La nueva versión cinematográfica del anime «My Hero Academia» (Hiraoka), «My Hero Academia The Movie Your Next» se estrenará el 2 de agosto de 2024. Al mismo tiempo, también se publicó un vídeo de vista previa.

La versión cinematográfica es una historia original con el escritor original Kohei Horikoshi a cargo de la supervisión general y el diseño de personajes, y la historia se desarrolla en la misma línea temporal que la séptima temporada del anime televisivo, que comenzará a transmitirse el 4 de mayo de este año. .

Una sociedad devastada por una guerra entre héroes y villanos enemigos, y plagada de Tatsukoku (villanos enemigos que escaparon de la detención). Justo antes de la batalla final entre el protagonista Izuku Midoriya (Deku) y sus enemigos, los villanos, ocurre un gran acontecimiento que sacude al mundo. ¿Cuál es el significado oculto del título «Tu próximo»?

Lo que llama la atención en el segundo teaser lanzado esta vez es la gigantesca estatua dorada de All Might que se eleva en el centro. Con el eslogan «Challenge the Icon», los miembros de la clase 1A de la División de Héroes de la Escuela Secundaria Yui, Deku, Katsuki Bakugo, Shōto Todoroki, Ochako Uraraka y Tenya Aida, y una situación caótica frente a su visión. Representa a un hombre. All Might parece interponerse en el camino. ¿A qué se enfrentarán Deku y sus amigos en este trabajo? Las escenas están llenas de acción.

Además, se ha publicado un vídeo reciente que da un vistazo de la historia: ¿un nuevo All Might…? ¿A qué se enfrentarán Deku y sus amigos? Lo que se desarrolla al principio es una de las escenas más famosas de «Heroga», donde el «Símbolo de la Paz» All Might se involucra en una batalla mortal con el «Emperador del Mal» All for One (AFO). All Might golpea la AFO con toda su fuerza, se levanta triunfante, apunta a la cámara de transmisión y dice: «El siguiente, tú»,… ¿quién recibió ese mensaje?

Mientras tanto, a medida que se acerca la batalla final entre los héroes y los enemigos (villanos), un misterioso castillo gigante aparece de repente frente a Deku y sus amigos, quienes realizan acciones heroicas como luchar contra Tatsukoku para proteger a la gente. ¡Las «Personalidades» de Degu, la «Sensación de Crisis», las Alertas Máximas…! En ese momento apareció un hombre con un aura inusual, se quitó la máscara y habló. «Soy el próximo.» ¿Qué nueva amenaza les espera a Deku y sus amigos, y cuál es el «nuevo All Might»? El vídeo es impactante y genera expectación sobre futuros desarrollos.

La obra original es un manga popular con más de 85 millones de copias en circulación, y está ambientado en un mundo donde es común la existencia de personas con habilidades sobrenaturales conocidas como «freaks». , una prestigiosa escuela para héroes en ciernes, puede convertirse en un «héroe» que pueda proteger al mundo y enfrentarse a «enemigos» criminales (villanos) que abusan de su individualidad.

Se ha serializado en Weekly Shōnen Jump desde julio de 2014, y la primera temporada del anime televisivo comenzó en abril de 2016, con una versión dramática también lanzada. La séptima temporada comenzará a transmitirse el 4 de mayo, y los días 6, 13, 20 y 27 de abril, «My Hero» presentará nuevas escenas en importantes historias previas a la séptima temporada. Academia Memoirs” se emitió un total de 4 veces.

