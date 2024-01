Kubo y Sugawara se ponen crema en la cara… Los compañeros de equipo felicitan al azar a Akira Itagura por su cumpleaños número 27 |Kegizaka

El defensa de la selección japonesa Ko Itagura (Borussia MG), que se encuentra actualmente en un campo de entrenamiento en Doha, Qatar, celebró su cumpleaños número 27 el día 27. «Como futbolista, ya no soy joven y no quiero celebrar mi cumpleaños. Con una sonrisa irónica, reiteró sus aspiraciones: «Hay tanta gente más joven que yo que ya no me siento joven». Ya estoy entrando en territorio de veteranos. Quiero caminar de manera uniforme. Más responsabilidad.''

Antes de la práctica general, los jugadores y el personal se alinearon en dos filas para formar un camino de flores con Itakura, junto con los niños de la Escuela Japonesa de Doha que habían venido a observar la práctica, como sugirió el mediocampista Takefusa Kubo. La cabeza pasó entre ellos y todos aplaudieron y celebraron.







Tras las entrevistas con la prensa, el defensa Yusei Sugawara y el centrocampista Takefusa Kubo aparecieron con tartas de cumpleaños elaboradas por la emisora ​​de televisión. Cumpleaños del mediocampista Takumi Minamino el día 16 de este mes, después del entrenamiento, donde Itakura celebró con Sugawara con un pastel y como lo predijeron, fue Sugawara con crema en la cara, Kubo con crema en la cara, también estaba untado en mi cara y No pude evitar llorar.



















El día 24, contra Indonesia (3-1), salió del banquillo y vio el partido desde la grada. Después del partido, el entrenador Hajime Moriyasu explicó: «Lo siento, pero pensé en utilizar a otro jugador y aceptaron que saldría del banco». Aunque no dio una razón detallada, el técnico del Borussia MG, Gerard Sion, reveló más tarde que «parece haber estado mal durante un par de días», indicando que la causa era su mala salud.

Itkura admitió que «condicionalmente lo era», pero dijo: «Sr. Esta es la decisión que tomé después de hablar con Moriyasu. Se trata de marcar la diferencia y hacer que el equipo gane”. «Él apoyará al equipo desde fuera en el partido contra Indonesia. Me dediqué a ello.

El equipo ganó 3-1 y avanzó al segundo lugar. Se ha decidido jugar contra Bahrein en la primera ronda de la final el día 31. A falta de 6 días para el partido contra Bahréin, los jugadores han tenido un día libre al día siguiente del partido, el día 25, para refrescarse. «Estoy bien descansado, así que sólo necesito prepararme para el partido», dijo, esperando con ansias su próximo partido a la edad de 27 años.





(Fuente: Wen Jishan Hongping)

●Reportaje especial de la Copa Asiática AFC 2023