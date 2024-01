«Feed-Forward» de coaching e ideas útiles en el lugar de trabajo del director de la Universidad Aoyama Gakuin, Susumu Hara | NHK

A medida que avanza la reforma del estilo de trabajo, exploramos los verdaderos sentimientos de los jóvenes que se preocupan por crecer incluso en empresas blancas. Artículo anterior Te dije.

El Sr. ha estado entrenando a estudiantes universitarios durante 20 años como entrenador de clubes de atletismo. Hara dice que también está notando un cambio en los jóvenes.

Hoy en día es difícil educar a los jóvenes con el rigor que antes se tenía. Señor. Hara, ¿cómo mejoras tus técnicas de entrenamiento?

«En los últimos años, me he centrado en un entrenamiento que respete al individuo para conseguir atletas aún más inteligentes. Por ejemplo, cambio la configuración de velocidad y la distancia de carrera dependiendo de la capacidad y la fuerza física del atleta. No sólo miro al equipo como un todo, sino que los entreno desde una perspectiva que les ayuda a comprender sus propias situaciones.

También es importante mantenerse en contacto con la cultura juvenil actual.

Por ejemplo, cuando se trata de la gestión de los albergues donde viven los jugadores, sus directrices se basan en la idea de «encontrar los problemas uno mismo y establecer buenas reglas para crear un mejor ambiente». Intento hablar desde una perspectiva plana y trato de hablar de cerca con los estudiantes.