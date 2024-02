Está lanzando la participación en lugares y reservas de visualización en línea para mi propio festival de estilo de vida “She Awards 2024”.

Con el tema «Vayamos un paso más allá, seamos nosotros», todos los compañeros de mar (*1) que intenten realizar su propio estilo de vida a través de ella serán los anfitriones de los «SHE AWARDS 2024» anuales en abril. El sábado 13 se celebró en el Otemachi Mitsui Hall. Los participantes del año pasado dijeron: «Incluso cuando choqué contra una pared, me sentí decidido a seguir intentándolo y no rendirme» y «Él me ayudó porque me dio consejos para facilitar el aprendizaje». Entiende el camino”. Esperamos su participación este año también (*2).

El día del evento, no solo se realizará localmente, sino que también se transmitirá en línea para que quienes viven lejos lo disfruten juntos. A partir de hoy, 8 de febrero (jueves), ya puedes reservar tu asistencia al recinto y reservar tu visionado online. Desde el 8 de febrero (jueves) hasta el 14 de marzo (jueves), se pueden comprar entradas por 2000 yenes en lugar del precio normal de 3000 yenes como beneficio de preinscripción (solo para aquellos que reservaron entradas para el evento).

En el recinto contaremos con contenidos como un fotomatón para que disfruten los asistentes. Planeamos agregar mucho contenido antes del día de los premios, así que lo esperamos con ansias.

Para obtener la información más reciente sobre SHE AWARDS 2024, consulte la cuenta oficial de X @SHEAWARDS_jp (https://twitter.com/SHEAWARDS_jp), pero le enviaremos información de vez en cuando.

*1 A ella le gustan los estudiantes

*2 El primero en llegar es el primero en ser atendido. Los asientos son limitados.

Nombre del evento: PREMIOS ELLA 2024

Sitio especial:https://shelikes.jp/landing_pages/sheawards2024/

Fecha y hora: 13 de abril de 2024 (sábado)

15:00 Apertura del Foyer (Espacio Polivalente)

16:30 apertura del salón de eventos

17:00 Se realizarán los PREMIOS ELLA 2024

Está previsto que finalice a las 20:00

(El contenido de entretenimiento está disponible en el vestíbulo desde las 3:00 p. m. hasta que se abra el salón del evento. Puede entrar o salir del salón durante el evento).

Lugar: Otemachi Mitsui Hall *Transmisión simultánea en vivo disponible en Youtube

(Otemachi One 3F, 1-2-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokio 100-0004)

Precio de descuento inicial: 2000 yenes (2200 yenes con impuestos incluidos)

*Solo vendido durante el periodo del 8 de febrero (jueves) al 14 de marzo (jueves) 9:59.

*Los beneficios de la inscripción anticipada finalizarán una vez que se alcance la capacidad.

Precio normal: 3000 yenes (3300 yenes con impuestos incluidos)

*Decisiones tomadas al momento de la divulgación. El contenido del día está sujeto a cambios.

Para «SHE AWARDS 2024», buscamos organizaciones asociadas para hacer realidad el estilo de vida de los estudiantes de SHElikes. Si está interesado, visite el sitio web especial (https://shelikes.jp/landing_pages/sheawards2024/) Contáctenos mediante el formulario de consulta.

SHElikes es una escuela vocacional para mujeres donde puedes aprender más de 40 habilidades laborales a una tarifa fija, lo que te permite trabajar sin importar el tiempo o el lugar. Le ayudamos a realizar su propia forma de trabajar aprendiendo las habilidades digitales y creativas que le permiten trabajar con computadoras, como diseño web, marketing web y redacción.

Puede poner en práctica inmediatamente lo que ha aprendido, incluidos videos de cursos que puede ver en línea en su computadora o teléfono inteligente, capacitación y enseñanza, apoyo generoso que le permite continuar aprendiendo y una comunidad que puede reunir con objetivos y pasatiempos similares. y oportunidades laborales que puedes aprovechar en SHElikes

Período de Vigencia de la Campaña: 1 de enero de 2024 (lunes) al 29 de febrero de 2024 (jueves)

Objetivo de la campaña: aquellos que solicitaron y participaron en el curso de prueba gratuito de SHElikes durante ese período.

(Si se reserva dentro del período de la campaña, será elegible para participar en el curso de prueba incluso después de que finalice el período de la campaña).

Cómo solicitar la campaña: ① Reserve una lección de prueba gratuita durante el período de la campaña (https://cutt.ly/kwXHzPSA)

②Ingresa desde el correo electrónico que recibirás después de reservar

③ Seleccione los beneficios del formulario de inscripción

④ Después de participar en el curso de prueba gratuito, puede participar en la lotería respondiendo el cuestionario.

Contenido del premio: Viaje a París (2 personas por grupo), MacBook Pro (1 persona), iPad y Apple Pencil (1 persona)

ELLA Co., Ltd. Fundada en 2017, «Crear un mundo donde cada persona pueda expresar su valor único y vivir con pasión». Las personas pueden lograr un estilo de trabajo que se adapte a ellas y tomamos este curso.

A partir de 2021, presentaremos SHEmoney, un servicio que lo ayudará a obtener el conocimiento financiero que necesita para hacer realidad la vida y la carrera de sus sueños.

