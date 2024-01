El proyecto «Lost Mizu Dove'' de Hitoshi Matsumoto inundado de críticas: «La tienda no tiene respeto'' «Por eso la gente lo llama basura'' | Flash inteligente[光文社週刊誌]

Un programa que se emitió en «Wednesday Downtown» (TBS) el 24 de enero está causando debate en las redes sociales.

Emitido en el mismo episodio, «Existe la teoría de que si miras, hay muchos restaurantes en los 23 distritos de Tokio que nunca han sido filmados en televisión».

Artículo relacionado:[ஹிட்டோஷி மாட்சுமோட்டோ மீதான பாலியல் வன்கொடுமை அறிக்கை]Los comediantes famosos también son «clientes»… Un asistente activo habla sobre el sistema de «entretenimiento sexual» «Si eres un ídolo serio con más de 1 millón de seguidores, recibirás 150.000 yenes. Para él».

Las reglas del programa de validación eran que tres equipos tenían que buscar un restaurante en un distrito que no aparecía en la televisión y no podían volver a casa hasta que hubieran elegido cuatro lugares seguidos. Incluso si alcanzas la meta obteniendo tres respuestas correctas seguidas, si el cuarto restaurante llega a un restaurante previamente entrevistado, tendrás que empezar de nuevo. Además, a modo de juego de penalización (Dobonmeshi), los participantes deben comer el plato estrella del menú del restaurante (por otro lado, si la respuesta es correcta, pueden salir del restaurante sin comer nada), lo cual es una regla estricta.

Mientras tanto, el grupo de Audrey Kasuga y Onikoshi Tomahawk Kin-chan fueron al distrito de Ota, el grupo de Kishitaka al distrito de Arakawa y el grupo de Tom Brown al distrito de Shinjuku en sus ciclomotores. Comience a filmar en el lugar.

La única forma de juzgar una tienda que nunca ha sido entrevistada es basándose en la impresión que se obtiene del exterior de la tienda, por lo que cada grupo hace un juicio basándose en el exterior, y Audrey Kazuka se enteró de la apariencia de una tienda en particular. Dijo: «Aquí no hay cobertura». Definitivamente no viniste aquí para filmar. En pocas palabras, no es bueno para la televisión. Tiene sus raíces en el área local, no es llamativo, no es llamativo. Bueno en la televisión. » etcétera.

«No quiero ocultar esto», dijo Kin-chan, mirando hacia afuera antes de entrar a otra tienda. Después de confirmar que efectivamente no hubo filmación en exteriores, Kazuka, como se vio antes, dijo: «No habrá entrevistas en esta tienda, y no las habrá». Durante los próximos 10 años. '' hizo una serie de comentarios ofensivos y el estudio gritó: «No digas cosas tan desagradables» y «Basta».

Se alcanza la cuarta casa. Cuando el equipo de Kazuka fue a un restaurante chino en la ciudad, Kazuka abrió un poco la puerta para comprobar lo que estaba pasando dentro y luego dijo: «Está perfectamente claro, el viejo estaba limpiando las sillas solo». Ahora está claro que no hay clientes», afirmó. Masatoshi Hamada, del estudio, se quejó de que era «grosero».

«Es tan delicioso como lo imaginaba», dijo Kazuka, quien bebió ramen como castigo, después de haber sido entrevistado antes del restaurante. Las chicas del estudio, Tanaka, me dijeron: «No digan eso».

Criticado por los comediantes del estudio, el comportamiento de Kazuka ha generado controversia en las redes sociales.

«Es un proyecto creado con una actitud arrogante, arrogante, porque es televisión, es un programa de variedades, y hay gente entre los empleados que no respeta la tienda ni a las personas que trabajan allí. ¿Quién piensa que esto es gracioso? «Da miedo».

«Cuando llegué a casa, mi familia estaba mirando y yo también me sentí avergonzado. ¿No es este el lugar correcto para elegir una tienda? No me gustan cosas así. La reacción que tuve cuando dije que estaba en la televisión por cable fue tan vergonzosa que le dije a mi familia que lo estaban viendo y cambié de canal.

«El proyecto de un YouTuber en problemas''

Aparte de estos comentarios, muchos cuestionaron las solicitudes de entrevistas televisivas y los métodos de entrevista.

«Probablemente lo hizo una productora sin escrúpulos… A veces recibo llamadas de personas que me piden ayuda con entrevistas televisivas, pero la mayoría de las personas que me llaman me dan crédito.

«Sólo puedo sentir una vaga venganza por mostrarles a esta gente grosera que se niega a aparecer en la televisión, en lugar de decir que lo hace por diversión. Voy a demostrarlo”.

Por eso incluso Kion Kion lo llama «basura».

El episodio que se emitió el día 24 fue la última aparición de Hitoshi Matsumoto antes de su pausa, pero las críticas parecen haber venido de una dirección inesperada.

(FLASH inteligente)