El fondo para sobornos es en realidad “ingreso imponible”… ¿es un caso de evasión fiscal? Enorme brecha entre los «políticos» infinitamente privilegiados y el pueblo: Tokyo Shimbun Tokyo Web

Aunque Shinbashi es un distrito comercial de Tokio, se dice que es una «ciudad de asalariados» debido a los numerosos restaurantes de fácil acceso. Con salarios reales negativos durante 20 meses consecutivos, la ira pública por el escándalo de los fondos para sobornos del Partido Liberal Demócrata se desbordó en Station Plaza, donde se reúnen muchos trabajadores.

«La vida se ha vuelto cara debido al aumento de las facturas de electricidad y otros precios. ¿Por qué no se penaliza a los miembros de la Dieta por ahorrar sus ahorros? Es mejor ser estricto'', dijo Chiba al pasar por la plaza de la estación de la prefectura. Un oficinista de 25 años de la ciudad de Funabashi estaba enojado.

«Nunca me he retrasado en el pago de mis impuestos, ¿qué están haciendo los políticos? Privilegios como políticos. Es una industria», se enfureció. La ira por los enormes fondos para sobornos que no son detectados por la oficina de impuestos se está extendiendo por todo el país.

«Si evadimos impuestos, se impondrán sanciones adicionales. La gente común no nos perdonará», dijo un trabajador autónomo de 30 años de Gifu. Hace dos años, compré entradas por valor de 200.000 yenes para un partido pro-Abe a petición de un conocido que apoya al concejal local Yasumasa Ono, quien fue acusado en su país de violar la Ley de Control de Finanzas Políticas.

«Sólo para hacerle una mueca a alguien que conozco. Pago impuestos y uso las ganancias sobrantes para apoyar a la gente, ¿por qué no poner ese dinero en mi bolsillo?»

◆Si no es necesario decirlo, «los fondos para sobornos no son fondos políticos».

La investigación del fiscal concluyó que el político no registró el fondo para sobornos en su informe de finanzas políticas. Sin embargo, el economista Yukio Noguchi, profesor emérito de la Universidad Hitotsubashi, señala que «tal vez haya un problema fiscal».

Tengo que pensar que los fondos para sobornos no son fondos políticos si los partidos dicen que no es necesario incluirlos en la lista. Esta es una renta sujeta a impuestos y debe declararse. En materia de impuestos, ni siquiera el yen puede hacer trampa. . No. Creo que es por eso que la gente está enojada».

Si se embolsa una gran suma de dinero y se la embolsa, es evasión de impuestos, y si recorta una parte de las ventas de entradas para las fiestas, es corrupción. Es un sentimiento normal. Si le pide a un partido que compre un boleto y resulta que es el fondo para sobornos de un político, puede sentirse engañado.

◆Además de una gran suma de compensación, un miembro de la Dieta tiene a su disposición 12 millones de yenes.

El día 19, cuando se aplazó el procesamiento de los ejecutivos del partido Abe y Nikai por falta de pruebas, aumentó el furor de que «los políticos están protegidos para siempre».

Inicialmente se decía que los miembros de la Dieta japonesa ganaban mejor que en otros países. Sus ingresos anuales superan los 21 millones de yenes y recibe 12 millones de yenes al año para gastos de alojamiento para investigación y relaciones públicas, para los cuales no se requieren recibos.

«El centro de poder permanece intacto, pero la cola del lagarto está cortada. Los miembros de la dieta y las personas reciben un trato muy diferente'', dijo Fusaho Izumi, ex miembro de la Cámara de Representantes y ex alcalde de Akashi. Prefectura de Hyogo. «En los últimos 30 años, los salarios de la gente apenas han aumentado, pero los impuestos y las primas de seguros han aumentado, el costo de vida ha aumentado, lo que ha hecho la vida más difícil. Los políticos «no tienen una perspectiva normal», dijo consternado.

La mayoría de los miembros de la Dieta lograron eludir la responsabilidad legal por la corrupción, que involucraba grandes sumas de dinero ocultas dentro de una facción del Partido Liberal Demócrata. La pregunta es ¿de dónde viene la gran discrepancia con la opinión pública? (Yoshito Miwa, Yosuke Hamasaki, Fumina Ebisuno, Reo Yoneda y Natsuko Konno tomarán el relevo)