«Hikaru-kun e» se cargó inmediatamente en Mahiro «Crackling» Sei Shonagan Uiga, el adictivo papel de «Yogya» que está haciendo vibrar Internet con la introducción de Taiga – Sponichi Sponichi Anexo Entretenimiento

El sexto episodio del drama de taiga de NHK «Hikaru Kimi E» (domingo 8:00 p. m.), protagonizado por la actriz Yuriko Yoshitaka (35), se emitió el día 11, y la actriz y cantante Yuriko Yoshitaka interpreta a Kikyo (Sei Shonagan). La actriz First Summer Yuka (32) hace su primera aparición. Hizo un debut increíble en Taiga. Después de que terminó la transmisión (9 p.m.), «Sei Shonagon'' ocupó el segundo lugar en tendencias nacionales en «X (anteriormente Twitter)'' y «First Summer Uika'' ocupó el puesto 29, causando revuelo en Internet. .

Este es el drama histórico número 63 escrito por Shizuka Oshii, el maestro de las historias de amor que produjo obras como «Futariko», «Second Virgin» y «Great Love – With You Who Forget Me». La película describe la tumultuosa vida de Murasaki Shikibu, una escritora que creó «La historia de Genji» que ha resistido la prueba del tiempo durante más de mil años. Este es el segundo guión de Oshii para Taiga después de «Kumei Ka Suji» en 2006. Este será el segundo papel principal de Yoshitaka después de «Atsuhime» en 2008 y su primer papel principal.

Episodio 6 «Dos chicas talentosas». Para distanciarse de Fujiwara Michinaka (Yuko Emoto), Mahiro (Yuriko Yoshitaka) decide seguir trabajando como intermediario para la familia de su rival Sataige. Por otro lado, Michinaga se entera a través de su segundo hermano, Fujiwara Michikane (Ryo Tamaki), que su padre, Fujiwara Keni (Tanda Yasunori), encubrió el incidente de la madre de Mahiro. Me dan escalofríos. Mientras tanto, su hermano mayor Fujiwara Michitaka (Iyura Arata), Fujiwara Kinto (Machida Keita), Fujiwara Masanobu (Kaneda Tetsu) y otros jóvenes llaman a Fujiwara Yoshichika (Mitsukomi Takahashi) para contrarrestar la facción que está ganando impulso en la corte imperial. . Señores, he decidido abrir un grupo de poesía china. Mahiro se ofrece a participar, pero…

Mahiro visita la mansión de Michitaka con su padre, Fujiwara Tamedoki (Koro Kishitani). Motosuke Kiyohara (Hiroshi Omori), un poeta que trabaja como profesor con Tamedoki, aparece con su hija Kikyo (First Summer Uiga), a quien conocen por primera vez.

«Mi nombre es Kikyo. Por favor guíame hasta Yoshina.» «Mi corazón late con fuerza. Divirtámonos mucho, Mahiro-sama».

El tema de hoy es «el vino». Michitaka elogió el poema de Kohn sobre «la implacabilidad del actual mundo imperial». Cuando se le preguntó a Mahiro sobre sus impresiones, dijo: «La obra de Kinin-sama se cantaba como el Hakurakuten (Bai Jui) de la dinastía Tang». Kikyo respondió de inmediato: «No lo creo». «De hecho, cantó con un estilo animado, al igual que el mejor amigo de Hakurakutan, Yuan Weizi. ¿No es así?», expresó una opinión diferente. Motosuke se aclaró la garganta y señaló con el dedo a su hija.

Las miradas de Mahiro y Michinaga se entrelazaron de principio a fin, el encuentro completo. «Me pregunto si Mahiro-sama estará cansado», dijo Kikyo. Me gustó la canción que eligió Sinobu-sama. Al regresar de la mansión, Zainobu dijo: «Como era de esperar, es Michitaka-dono». No Yoshikai-Dono. Además, la hija de Motosuke-dono no es tan mala.» Cuando Kiminoto dijo: «No me gustan las chicas que hablan así», ella respondió: «Eres tan tímida, ¿no quieres romperte la nariz?».

Entre las publicaciones en SNS, «Ella explota desde el primer movimiento», «Ella es divertidísima jajaja», «La técnica de montaje de Sei Shonagon es realmente buena», «Ella es una chica sin reservas», «Nuestra Sei Atmósfera de Shonagon», «No leyendo», y «Sei Shonagon y Murasaki Shikibu están conversando». «La conversación entre Koto-kun y Sainobu-kun es como una conversación entre un hombre de una empresa comercial de Zaibatsu Lol». «Se Shonagan de Uiga-san es perfecto.» «Hubo muchos comentarios como: «Me sorprendió que Se Shōnagan fuera tal como lo imaginaba'' y «El primer Summer Yuka (título post-créditos) encaja en una línea vertical». de atención.

El próximo episodio saldrá al aire el 18 de febrero, episodio 7, «Single Things».



