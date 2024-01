Gunby se disculpa por «nueva invasión al aeropuerto» «Pensé que era una broma o un chiste…» Aparece en drama[ஓரிகான் எழுத்தாளர்கள்]Agraviado por el número de empleados | NOTICIAS ORICON

«¡Escritores!'' Los escritores talentosos que prefieren no mostrar sus rostros usan máscaras y presentan los rostros reales de los invitados y los aspectos más destacados del programa. (Nippon TV / Todos los domingos a la 1:25 am). El episodio 14 (medianoche del día 14) contará con la pareja cómica Haru y Hikogi no Kunbi, quienes aparecieron en el drama «New Airport Occupy» protagonizado por Sho Sakurai (todos los miércoles a las 10:00 p.m.). 13. También es un YouTuber muy popular con más de 1,3 millones de suscriptores, apodado «Bakito», e hizo su debut como actor con su trabajo anterior, «Okuseiho Occupation». En esta obra, al igual que la anterior, interpreta a Renji Shima, un analista de inteligencia que maneja casos a través de una computadora. Le preguntamos sobre sus trabajos anteriores, cuál fue su primer desafío como actor y su entusiasmo por este trabajo, así como los aspectos más destacados futuros de «Shima Point of View».

Mientras tanto, el personaje que usó como referencia, «Seiji es como Rokaku, un oficial de policía de carácter fuerte y un anciano que mira desde atrás… es así. Sin embargo, cuando se le preguntó si el director alguna vez lo criticó, respondió: «Pensé que las obras trataban de hablar bien, así que cuando intenté hablar así, me advirtieron: «¿Estás seguro?». ¿Verdad?'' (Risas) Me dijeron: «Puedes hacerlo como siempre», así que pensé: «Si hago lo mío, seré Shima», y a partir de ahí todo se volvió más fácil. ''

Cuando se le preguntó qué tipo de pautas le dieron el director y el equipo de producción, respondió: «No leo ningún libro, soy comediante, hago sketches y cosas así, pero no lo sé». Qué actuación tan seria, así que le pregunté al director qué debía hacer. ''Pero me dijeron: «¡Un personaje como tú, el personaje de Shima es exactamente lo que piensas!'' Ignorándolo (risas) '' parecía sorprendido.

«Todo el personal vino a saludar, pero la cantidad de gente que había allí no fue sorprendente. Pensé que era una sorpresa, así que lo ignoré (risas), me disculpé y dije: «Lo siento». Recuerda eso».

Estoy actuando por segunda vez y aunque hay una palabra que no entiendo, ya no puedo oírla…

Después de ese trabajo previo, «New Airport Occupy», que finalmente comenzó el día 13, tiene un desarrollo de historia sin aliento y una parte del cuartel general del comando de investigación de emergencia de los personajes principales Musashi y Shima, pero ese es el status quo. El espacio ocupado sigue siendo el mismo: a medida que se escala el aeropuerto, el grupo armado pasa de fantasmas a bestias con forma de gallinas y conejos, y se topan con incidentes aún más espectaculares y brutales.

Este es el primer trabajo después de aproximadamente un año desde el trabajo anterior, y cuando le pregunté qué pensaba sobre poder continuar como Shima, dijo: «Estoy feliz por la continuación». Sin embargo, para ser honesto, la última vez pensé que solo habría un drama, así que no estaba seguro sobre el elenco. No es que esté siendo injusto con ellos, pero solo le mostraría esto a alguien a quien nunca volvería a ver (me siento incómodo sabiendo que nos volveremos a encontrar (risas)''

También dijo que no le había hecho ningún favor a Sonin, quien interpreta a Izumi, un colega del personaje principal Musashi y el comandante del equipo de investigación. «Me permitieron ir a ver la actuación de Sonin-san, me quedé dormido y tenía 100 años. Minutos tarde, cuando me desperté, la obra ya había comenzado… Sin embargo, toda la obra fue larga, 3 horas de duración, así que dije: «¡Los 80 minutos restantes son muy interesantes!». El vínculo es fuerte. «Cada vez que aparezco en la televisión, Sonin-san dice: «Lo vi» y me envía cosas así, así que estoy agradecido. Sí», me dijo.

Esta es la segunda vez que Kanbi aparece en un drama como actor, pero cuando se le preguntó si había desarrollado un sentido de profesionalismo, respondió: «La última vez actué por primera vez, así que dije cosas como '〇〇nombre'». «Y las cosas que no entendí en la jerga de la industria. Pude preguntarle al personal al respecto. Sin embargo, esta vez, las palabras que no entendí fueron nada menos que en el trabajo anterior, pero no pude Pregúntales más… como si no pudiera ser mimado, o un emprendedor con un hermano menor. Es como. Hay algo llamado sentimiento».

Lo que me sorprendió de la última escena del primer episodio que se emitió el otro día fue que Saki Tsuruka, interpretada por Mayu Miyamoto, analista de inteligencia y compañera de Shima en un trabajo anterior, en realidad estaba armada. Equipo «Bestia»…? esa escena.

«No puedo creer que algo así vaya a pasar… He estado trabajando con Surugasa durante mucho tiempo… ¡Es terrible! ¿Qué pasa con los sentimientos de Shima? El director seguía diciéndome: «A Shima le gusta Tsuruka, así que no intentará cortejarlo». Pero está casado con otra persona y son enemigos… ¿Tienes un guión como este? (risas)

Además, el punto en el que quiero centrarme particularmente en los detalles de este trabajo es el «comportamiento» de Shima. En el primer episodio de «Invading the Big Hospital», en un trabajo anterior, Shima fue llamado a la sede de investigación y «se sentó en una silla con un cojín», por lo que «no se levantó». ' Excepto por la escena en la que va al baño a mitad del episodio 8. .

Debido a esto, cuando se le preguntó acerca de los aspectos más destacados de Shima después de la segunda parte de «New Airport Occupy», declaró: «Shima se mantendrá sola». «¡Shima se quedará en alguna parte! Esta vez veamos a un Shima agresivo'', dijo emocionado. ¿Cómo es exactamente un «Sima agresivo» y en qué tipo de historia se desarrollará? «New Airport Invasion» continúa las impactantes escenas del primer episodio, y el «comportamiento» de Shima no puede pasarse por alto.

“¡Escritores! Además de los episodios de «Occupy New Airport», «Ganby» también presenta biografías que revelan la carrera de Gunby como comediante.

