El autor original de «Umisaru» revela el motivo de su ruptura con Fuji TV, el editor y la estación de televisión comparten el interés común de «convertirlo en una película y obtener ganancias» – Sponichi Sponichi Anexo Entertainment

El día 2, Hitmine Sato, un artista de manga conocido por obras como «Umisaru» y «Black Jack ni Sayoku», publicó una frase titulada «Lo odié a muerte». Tras la repentina muerte de la artista de manga Hinako Ashihara, la autora original del drama televisivo japonés «Sexy Tanaka-san» que se emitió el año pasado, ella reveló los problemas que atravesó mientras filmaba «Umisaru».

Se han realizado cuatro películas sobre «Umisaru», protagonizada por el actor Hideki Ito, y la versión dramática de Fuji TV también fue un gran éxito. Sin embargo, en 2012, el Sr. Sato anunció en sus redes sociales que cortaría sus vínculos con Fuji Television. Un empleado de la Oficina dijo que el Sr. Después de visitar la oficina de Sato y vender un libro sobre «Umisaru» sin contrato, la empresa decidió no permitir una secuela. el futuro.

En una nota, el Sr. Sato, Sr. «Estoy muy triste», le dijo a Ashihara de luto, y añadió: «Parece que mucha gente recuerda mi nombre debido al problema con la adaptación cinematográfica del manga original». ''Citado. Después de eso, comenzó a recordar los acontecimientos de aquellos días y dijo: «Durante los últimos días, he tenido recuerdos de los acontecimientos de esos días». ¿Por qué hay tantos problemas al adaptar el manga al cine?

«Hubo muchas propuestas para hacer «Umisaru». «No pedí ningún detalle, pero un día se decidió convertirlo en una película», dice Sato. El artista de manga y el editor celebran un «acuerdo de gestión de derechos de autor» y el editor decide cómo utilizar la obra. El contrato establecía que «nos quejaríamos con el artista de manga cada vez y obtendríamos permiso», pero esto no se cumplió y decidimos no sellar el contrato basándose en que «el proyecto ya está en progreso». ' Adaptación cinematográfica”. Solicitado. Señor. A Sato «no le gustó», pero estuvo de acuerdo porque tenía la idea fija de que convertirlo en una película sería un honor. «Creo que el honorario original del trabajo era de menos de 2 millones de yenes».

«Sentí que me habían quitado el trabajo de las manos», dijo, porque no pudo conocer a nadie involucrado en la industria cinematográfica y no vio el guión. Aun así, recuerda su estado de angustia en ese momento: «Pensé: «El manga y las películas son cosas completamente diferentes». Si no lo hago, mi corazón se romperá.

Aunque no estaba satisfecho con la película terminada, se guardó su disgusto para sí mismo y dijo: «Era completamente diferente de lo que quería retratar en el manga». Por otro lado, crece la desconfianza hacia los editores. Señor. Sato explicó que el editor y la estación sólo estaban interesados ​​en «hacer una película y obtener ganancias», y describió claramente cómo ambas partes trabajaron para que el proyecto fuera un éxito, dejando atrás la película original. Profesor fuera del círculo.

Alrededor de la época del estreno de la segunda película en 2006, apareció alguien que decía ser «el autor original de Umisaru». Aunque la película fue un éxito hasta la cuarta entrega en 2012, llegó a su límite y dijo que no renovaría su contrato.

Al recordar su propia experiencia, «creo firmemente que hay editores que trabajan pensando en los escritores». También debería haber gente honesta en la televisión. Creo que hay casos desafortunados y casos felices'', dice Sato. Señor. Finalmente, el Sr. Sobre Ashihara, dijo: «He visto algunos comentarios que dicen: «Creo que es una persona sensible». Me imagino que podría ser una persona normal. Creo que sí», concluyó. Su frase es reflexiva.



