Comienza la declaración de impuestos, no olvides prepararte con suficiente antelación para la «conexión mynaportal» – Impress Watch

La evolución de este año es la «colaboración mynaportal».

Otro aspecto importante del progreso es el fortalecimiento de la «colaboración mioportal». Este cambio es importante para los empleados corporativos que presentan declaraciones de impuestos.

«Mynaportal Linkage» le permite obtener los datos del certificado necesarios a través de Mynaportal mientras utiliza su tarjeta My Number para presentar la declaración de impuestos final a través de e-Tax (Sistema Electrónico de Declaración Nacional de Impuestos/Pago de Impuestos). Se ingresará automáticamente. Comenzó hace dos años y ha ampliado el apoyo para gastos médicos, seguros de vida y pagos de impuestos locales, pero a partir de este año incluye «comprobantes de deducción de ingresos laborales» y «contribuciones al Fondo Nacional de Pensiones». y «iDeCo (Contribución Individual)''. Pensión)” y “Prima de asistencia mutua para pequeñas empresas” son elegibles para la adquisición automática de derechos.

Elimina los problemas de la transcripción de datos para las «comprobantes de retención de impuestos», que es uno de los problemas de la presentación de declaraciones de impuestos, y es probable que se reduzca considerablemente el tiempo y el esfuerzo requerido por el personal de la oficina para presentar las declaraciones de impuestos. . Desde hace un par de años se ofrece una función que permite leer los recibos de impuestos utilizando la cámara de un teléfono inteligente (OCR), pero en este caso, comprobarlo lleva mucho tiempo dependiendo de la precisión del OCR. Este año se puede decir que el enlace MynaPortal para los comprobantes de retención de impuestos es totalmente compatible con la tecnología digital. La agencia digital anuncia esta funcionalidad como «una declaración de impuestos que debe completar».

Además, abordar el sistema nacional de pensiones es otro punto de cambio que afectará a muchos. Al recibir datos automáticamente a través del enlace MynaPortal, no solo reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para ingresar datos, sino que también elimina la necesidad de administrar y almacenar documentos y le permite enviar y presentar instantáneamente los datos necesarios para las declaraciones de impuestos finales. Línea eléctrica.

Sin embargo, tenga en cuenta que la empresa debe tomar medidas para retener los comprobantes de impuestos. Además, hay algunos elementos que deben vincularse a plataformas externas (servicios de entrega privados, etc.) para conectar Mynaportal. Por ejemplo, para conectarse a la «Elección Furusato» de donación de impuestos de la ciudad natal, es necesario conectarse al servicio «e-Post Office Box», y demora de 1 a 3 días después de la solicitud. Se debe emitir un certificado de recibo de donación para la donación del impuesto local.

En otras palabras, no se puede completar simplemente conectando MynaPortal y requiere muchos más productos. Una vez que lo configure, no necesita configurarlo para el próximo año, pero actualmente hay muchos casos en los que la solicitud no se puede completar el mismo día (dependiendo de los detalles de la notificación). Es posible que no pueda utilizar el enlace Mynaportal si lo configura rápidamente justo antes de la fecha límite de presentación de la declaración de impuestos final. Haga los arreglos necesarios con anticipación.

Preparación anticipada para las declaraciones de impuestos finales.