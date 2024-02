Musical «Jojo» se estrena con seguridad, los organizadores agradecen y se disculpan; «Extremadamente amargo» por el tema de los aplazamientos de desempeño; Esfuerzo total para prevenir la recurrencia | NOTICIAS ORICON

Ver la página de fotos.

El musical «JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood» se estrenó en el Teatro Imperial de Tokio el día 12. El mismo día, el sitio web oficial se actualizó con una disculpa de los organizadores y un agradecimiento a los fans que acudieron al teatro.

El musical es la primera adaptación teatral del mundo de la popular serie manga «Jojo's Bizarre Adventure» (autor: Hirohiko Araki), y el musical representa el mundo de Phantom Blood, la primera parte del manga original, «Jojo's Bizarre Adventure». ''. '' Expresión.

Contenido ANUNCIO



Protagonizada por Yuya Matsushita y Shōtaro Arizawa como el personaje principal Jonathan Zostar (Jojo), Mamoru Miyano como Teo Brando, el padre rival de Jojo y Lord Zostar adoptivo de Teo. comparten y aparecen otros.

Si bien estaba programado para abrir el día 6, de repente se anunció el día 4 que los programas del 6 al 8 serían cancelados. Posteriormente, se anunció que los eventos de los días 8, 10 y 11 también serán cancelados. Respecto al motivo del aplazamiento de la actuación, la compañía dijo: «El avance de los ensayos se retrasó debido a factores como la necesidad de más trabajo de estabilización de lo esperado para adaptarse al complejo programa de producción».

A continuación se muestra el texto completo del sitio web oficial.

Antes de que el espectáculo comience hoy, 12 de febrero, que marca el primer día de cada cambio de rol, los organizadores quisieran disculparse con los espectadores por esta situación de la siguiente manera. Extendemos nuestras disculpas a quienes asistieron al evento el día del evento, así como a quienes esperaban ansiosamente el espectáculo, y hemos publicado el texto completo a continuación.

Muchas gracias por visitarnos hoy. Antes de ir al teatro, te pedimos disculpas por invadir tu precioso tiempo. Mi nombre es Atsuro Ikeda y soy el director ejecutivo y jefe de la división de teatro de Toho Co., Ltd. Soy responsable de esta actuación. En el primer día de hoy, quiero pedir disculpas a nuestros clientes desde lo más alto.

Toho Co., Ltd. Nos gustaría informarles que debido a la mala visibilidad y dificultad en el proceso de producción, hemos tenido que posponer el día de inauguración de la función hasta hoy. Nos gustaría pedir disculpas a nuestros clientes, especialmente a aquellos que cancelaron espectáculos y aprovechar esta oportunidad para disculparnos sinceramente con los muchos clientes que no pudieron asistir al teatro. Lo siento mucho.

Lamentamos profundamente no poder estar a la altura de la confianza de nuestros clientes.

Tomaremos medidas exhaustivas para garantizar que una situación así no se repita.

La actuación que verán hoy es el resultado de los esfuerzos del elenco y el equipo para solucionar cualquier retraso y ofrecer un producto aún mejor a nuestros clientes.

Estaríamos muy agradecidos si pudiera ver la actuación de los actores trabajando duro en sus papeles. Nos gustaría una vez más disculparnos sinceramente con nuestros clientes y pedirles su continuo apoyo al musical «JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood» hasta la presentación de Hyogo en abril.

Muchas gracias por visitarnos hoy.