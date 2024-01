Apple pagará aproximadamente 13.300 yenes por dispositivo debido al «problema al reducir deliberadamente el rendimiento de los iPhone más antiguos» – Gigasign

07 de enero de 2024 16:30

A finales de 2017,Apple ralentiza deliberadamente el rendimiento de los iPhone más antiguosse hizo claro. Esto se convirtió en un problema importante conocido como el «Problema de la puerta de la batería» y finalmente costó a los usuarios de Apple 500 millones de dólares (alrededor de 72 mil millones de yenes).Acordó pagar el acuerdoSin embargo, la funda cuesta a los usuarios de iPhone 92,17 dólares (unos 13.300 yenes) por cada dispositivo.

Inicio | Solución de rendimiento para teléfonos inteligentes

https://www.smartphoneperformancesettlement.com/

Apple comienza a enviar cargos de la solución 'Batterygate' a los usuarios de iPhone – MacRumors

https://www.macrumors.com/2024/01/06/apple-starts-iphone-batterygate-payouts/





Apple ahora envía cargas de Batterygate del iPhone a los clientes – 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/01/06/iphone-batterygate-lawsuit-paids/

El problema salió a la luz a finales de diciembre de 2017.Los usuarios que actualizaron a iOS 11 informaron que reemplazar la batería solucionó el problema de rendimiento lento del iPhone.Es de ahí. Después de eso, el software de referencia Geekbench preguntó: «¿Por qué Apple reduce deliberadamente el rendimiento con las actualizaciones de iOS?»Las puntuaciones de referencia se deterioran a medida que los iPhone envejecenIdentifica el

En respuesta, Apple finalmente admitió haber reducido deliberadamente el rendimiento máximo del iPhone. En ese momento, Apple explicó: «Para evitar que los iPhone con baterías degradadas se apaguen inesperadamente y para extender la vida útil de la batería, reducimos intencionalmente el rendimiento máximo de los iPhone cuando actualizamos iOS».

Apple admite oficialmente que «el rendimiento del iPhone comenzará a disminuir poco después de un año» – Gigasign





Después de eso, Apple preguntó a los usuarios.Presentar una demanda colectivaLa empresa finalmente acordó pagar 500 millones de dólares a los usuarios de iPhone estadounidenses.

Apple acuerda pagar más de 54 mil millones de yenes en un acuerdo por reducir el rendimiento máximo del iPhone – Kikasin





En respuesta a este problema, Apple está reduciendo los costos de reemplazo de la batería del iPhone.

Apple se disculpa oficialmente por los problemas de degradación del rendimiento de los iPhone más antiguos y anuncia más del 60% de descuento en los costos de reemplazo de la batería – GIGAZINE





MacRumors, un medio de comunicación relacionado con Apple, informa que finalmente han comenzado los pagos del acuerdo por la demanda. Los pagos del acuerdo comenzaron en enero de 2024, y los lectores de MacRumors, Ken Strand y Michael Burghardt, dijeron que Apple les pagó 92,17 dólares por reclamo.

—Michael Burkhrd (@mbrkhrdt)



Apple se disculpó por no comunicar adecuadamente los cambios al problema de Battery Gate, pero negó cualquier sospecha de que «redujera deliberadamente el rendimiento» y no cometiera errores legales. Él dice que no, aunque Apple explica que la razón para pagar el acuerdo es «evitar litigios problemáticos y costosos».

El caso afecta al iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE con iOS 10.2.1 o posterior, y iPhone SE construido antes del 21 de diciembre de 2017 con iOS 11.2 o posterior. Si es usuario de iPhone con un iPhone 7 o iPhone 7 Plus en los Estados Unidos, la fecha límite para enviar una solicitud de pago es octubre de 2020.