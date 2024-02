Toru Nakamura interpretará al padre de Kazuya Kamenashi en el drama de abril «Destiny», una «gran conexión» con la «conexión» de hace 26 años, Kuranosuke Sasaki interpretará al padre de Satomi Ishihara.[கருத்துகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது]| NOTICIAS ORICON

Los actores Toru Nakamura y Kuranosuke Sasaki aparecerán en la serie dramática de abril de TV Asahi «Destiny» (todos los martes a las 9:00 p.m.). Nakamura interpreta al padre de Maki, interpretado por Kazuya Kamenashi, y Sasaki interpreta al padre del personaje principal, Kanade, interpretado por Satomi Ishihara. En la película, el personaje principal, el abogado Kaneda interpretado por Ishihara, se reencuentra con su novia de la universidad Maki Nogi, interpretada por Kamenashi, por primera vez en 12 años. Como resultado, se abre la puerta a un incidente de su juventud que había sido sellado, y los dos se encuentran a merced de las mareas de «20 años de gobierno».

El padre de Kanade, Eisuke Tsuji, interpretado por Sasaki, es fiscal del Departamento de Investigación Especial de la Fiscalía del Distrito de Tokio y trabaja duro con un fuerte sentido de la justicia, pero cuando Kanade tiene 15 años, se ve involucrado en un incidente inesperado. . Después de un incidente que involucró a su amado padre, quien era estricto en el trabajo pero cariñoso y devoto de su familia, Kanade cambió su apellido y se mudó a Nagano con su madre. Se dedicó a estudiar para ser abogado como su padre, y se incorporó. Facultad de Derecho, Universidad de Shinano.

20 años después, Kanade está ocupado como fiscal en la Sección Central de la Fiscalía del Distrito de Yokohama, pero su ex amante Maki, desaparecida desde un «misterioso incidente de muerte» ocurrido durante su época universitaria, aparece por primera vez. . 12 años de edad. Con este incidente, la verdad sobre el padre también se acerca a él.

Koichiro Nogi, interpretado por Nakamura, es un abogado de élite que ha llevado muchos casos famosos. Él y su hijo Maki no se llevan bien desde la infancia y tienen una relación hostil. Hace 26 años, Nakamura dijo: «En realidad, conocí a Kamenashi-kun cuando estaba en la escuela primaria». Mientras filmaba un drama en el que aparecía Nakamura, Kamenashi era extra en un juego del equipo juvenil de béisbol. Al parecer lo era. participa.

Continuó: «Por alguna razón, en ese momento, mientras dormía, aparentemente puse hielo raspado en la boca de Kamenashi-kun… como le hice a Kamenashi-kun, tenía frío». Me hizo pensar en eso. También podría haber tenido algunos momentos conmovedores. Su relación con Kamenashi-kun, a quien conocieron brevemente hace 26 años, ahora es entre padre e hijo. Espero que agregue algo de sabor».

■Comentado por Toru Nakamura (el personaje de Koichiro Nogi).

Nogi interpreta al padre de Maki, Kamenashi-kun, y la relación entre padres e hijos es muy compleja. Pero me pregunto si Noki también le debe un poco a la educación rebelde de Maki. Sin embargo, también siento que es alguien que siente que no hay nada vergonzoso en su trabajo o estilo de vida.

En realidad, parece que conocí a Kamenashi-kun cuando estaba en la escuela primaria. No recuerdo nada al respecto, pero había una escena en un drama de televisión donde jugaba un equipo de béisbol juvenil… y me pareció que Kamenashi-kun estaba entre los jugadores de béisbol juveniles. Durante una pausa para el almuerzo durante el rodaje, Kamenashi se sorprendió cuando le dijo que le puse hielo raspado en la boca mientras dormía en el banco. Me enorgullezco de no gastarles bromas a los chicos que conocí por primera vez ese día (risas), así que supongo que era demasiado lindo o estaba durmiendo con una expresión muy graciosa en su rostro (risas). Kamenashi-kun me mostró imágenes de ese drama temporal en su teléfono inteligente el otro día, y pensé que sería bueno si esa pequeña conexión del pasado agregara algo de sabor al papel de padres e hijos esta vez.

Maki no es un niño que «ama a su padre», y no creo que Nogi sea un padre «de familia por encima del trabajo». Pero no es que estemos teniendo sexo frío las 24 horas del día, los 365 días del año… No suelo hacer bromas de ese tipo, pero puede haber algunos momentos divertidos, como poner hielo raspado en la boca de Kamenashi. Incluso este padre y su hijo… Creo que algunos de los recuerdos calentaron un poco mi corazón. ¡Nunca pensé que interpretaría a padre e hijo con Kamenashi, un chico que conocí hace unos 26 años! Una vez más, siento que tenemos una gran relación.

¿Podemos cambiar las «impresiones pasadas»?El fracaso, la vergüenza, el fracaso se pueden transformar en buenos recuerdos viviendo e intentándolo…Esta obra está llena de mis deseos, espero que la historia resulte así. . Quiero que todos lo vean.

Comentario de Kuranosuke Sasaki (personaje de Esuke Tsuji)

El difunto Sr. Soy Eisuke Tsuji, el padre de Kanade interpretado por Ishihara.

La obra retrata el presente, por eso aparezco en la escena del flashback de alguien. También estoy deseando ver qué tipo de recuerdos deja a todos y cómo se relaciona con la historia.

Como padre y abogado, ¿qué creencias y justicia tenía? ¿Dónde está la verdad?

Sin embargo, con el tiempo lo irás viendo poco a poco. El director ha dirigido esto con mucho cuidado.

Abril, cuando comienza la transmisión, es la temporada en la que las personas cambian su forma de pensar, sus valores y sus relaciones, desde estudiantes de secundaria a universitarios y de estudiantes a adultos trabajadores.

El título de la obra es «Destino'', creo que el destino es «llevar la vida, el entorno y las emociones cambian según el momento''.

Cuando Kanade siga a su padre en la profesión jurídica, ¿qué tipo de sentimientos tendrá en mente? Creo que es interesante ver cómo los sentimientos de los personajes cambian con el tiempo. Por favor échale un vistazo.