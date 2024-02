¡MOMO de TWICE aparece en la portada de la edición de abril de SPUR por primera vez! – Edición de abril de 2024 | Estimular

Foto tomada en diciembre en Seúl, Corea del Sur. Aunque era un día frío, nos reunimos en el estudio de la casa con luz natural en busca de un ambiente suave y primaveral. Cuando se abrió el obturador, las poses y la expresividad de MOMO eran asombrosas y la gente exclamaba: «¡Hermosa!». Hubo escenas en las que la gente vitoreaba. Mira las escenas dignas y fuertes de la revista. Durante la entrevista posterior a la sesión de fotos, Osaka respondió felizmente varias preguntas mediante el diálogo. Aquí están las respuestas que no se pueden incluir en este número. Queremos preguntarle sobre la ropa a MOMO, ¡que también está muy interesado en la moda! hizo la pregunta. «La mayor parte de mi ropa personal son pantalones. Me encantan las faldas en el escenario, pero lo cómodo es lo mejor para el uso diario. En cuanto a accesorios, siempre uso lo que me gusta y nunca los cambio. En cuanto a los sombreros, también me gustan los diseños inusuales, así que los uso de diferentes maneras». Sobre su color favorito, dijo: «Negro. Últimamente «Me gustan mucho los azules aburridos. ¡También compré una chaqueta color burdeos de Miu Miu!».

¡Estamos realizando una campaña de sorteos en la que puedes participar siguiendo y retuiteando las publicaciones de SPUR Official X! En esta ocasión les regalaremos dos fotos autografiadas de Momo a ambos. ¡Por favor únete a nosotros!

Plazo de postulación: Hasta las 18:00 horas del viernes 22 de marzo de 2024

Contenido actual: Foto autógrafa de Momo dos veces.



【Método de aplicación】

Paso 1: Impulsar al Oficial X@SPUR_revista» seguir.

Paso 2: ¡Vuelve a publicar la publicación a continuación!

【Presente🎁】 Dos de los que se reinscriban siguiendo la X Oficial SPUR serán seleccionados por sorteo. #Dos veces de #MOMO ¡Aquí tenéis una foto con su firma! ⏰ Fecha límite de solicitud: 22/3 (viernes) 18:00 Procedimiento de solicitud

🔹@SPUR_revista Seguir a lo largo

🔹Volver a publicar esta publicación ▼Haga clic aquí para más detalles — ESPUR / ESPUR (@SPUR_magazine) 14 de febrero de 2024

[விண்ணப்ப நிபந்தனைகள்]

X Titulares de Cuentas.

Cuenta Oficial SPUR X «@SPUR_revista”.

«»@SPUR_revistaVuelve a publicar la publicación de la campaña a la que hace referencia «.



【Notas】

・Evite que una persona presente la solicitud en varias cuentas.

Aquellos que dejen de ser seguidos o hayan dejado X mientras ganaban no serán elegibles para ganar.

Los ganadores serán determinados mediante una estricta lotería entre todos los solicitantes. ANUNCIO DEL GANADOR Se notificará a los ganadores.

Los ganadores recibirán un mensaje directo de X a principios de abril de 2024 para recibir una cuenta X oficial de SPUR.@SPUR_revistaNos comunicaremos con usted para notificarle la oferta ganadora. * Tenga cuidado con los daños causados ​​por «trampas».

・Los derechos adquiridos mediante ganancias no son transferibles.

Los premios se enviarán a mediados de abril de 2024.

・Los productos ganadores se enviarán únicamente dentro de Japón.

・Tenga en cuenta que si no completa la información requerida dentro del tiempo especificado utilizando el formulario de solicitud enviado por mensaje directo después de la notificación de ganancia, su ganancia no será válida.

・Sus ganancias se anularán si comparte el formulario de inscripción ganadora con otras personas.

・Si la misma dirección se registra varias veces como dirección de entrega del producto del ganador, solo será válida la dirección con la fecha y hora registradas anteriormente, y las participaciones posteriores (ganadoras) no serán válidas.

・Si el premio no se puede entregar debido a la dirección del ganador, dirección de mudanza desconocida, ausencia prolongada, etc., el premio será nulo.

*Si se devuelve un artículo entregado, no será elegible para ganar y no podremos reenviar el artículo incluso si se comunica con nosotros después de verificar el boleto de no presentación.

Los productos no se pueden cambiar por dinero en efectivo, cambiar o transferir a otra persona.

La reventa o participación en la reventa está estrictamente prohibida.

・No aceptaremos ninguna pregunta o consulta sobre el proceso de selección.

・Esta campaña puede modificarse o cancelarse sin previo aviso debido a las circunstancias.



[பிற குறிப்புகள்]

*Evite publicar publicaciones que se incluyan en los siguientes elementos.

・Contenidos que violan el orden público y la decencia. ・Contenidos que hacen referencia a actividades como compra y venta, publicaciones en sitios y direcciones específicos y actividades promocionales.

・Existen actividades que interfieren con el funcionamiento de este sitio y dañan la confianza.

・Cosas que difieren del tema de este sitio

Asuntos que pueden entrar en conflicto con los derechos de ciertos personajes o talentos

· Contenido que difame o viole la privacidad de personas, empresas, organizaciones, etc.

Contenido que infringe los derechos de autor o de imagen de otros.

・Otros artículos considerados inapropiados por nuestra empresa.

*No somos responsables del contenido de los comentarios de los solicitantes sobre X, incluidas las publicaciones relacionadas con esta campaña o cualquier tema relacionado con la misma.

*Esta campaña es una campaña que utiliza «X». No somos responsables de ningún daño causado por la suspensión o cancelación de funciones de campaña causadas por el entorno operativo de X y aplicaciones relacionadas.