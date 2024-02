Atención: Reintento del cohete H3 de Japón, momento crítico para su lanzamiento dentro de un año del fracaso | Reuters

Kantaro escribe sobre todo, desde los indicadores económicos de Japón hasta los misiles de Corea del Norte y las restricciones globales a las empresas de inteligencia artificial. Sus artículos anteriores han aparecido en Associated Press, Bloomberg, Japan Times y Rest of the World. Kantaro, originario de Tokio, se graduó de la Universidad DePauw en EE. UU. y recibió el premio Académico 2020 de la Overseas Press Club Foundation.