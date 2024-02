[பிப்ரவரி எஸ் பந்தயத்திற்குப் பிறகு கருத்துகள்]Péptido Nilo Jockey Yusuke Fujioka et al | Noticias de carreras de caballos – netkeiba.com

41° Tokio 11RAcciones de febrero(GI/Dirt 1600 m para 4 años y más) 11º más popular.Péptido Nilo(Yusuke Fujioka es Jackie) ganado. Tiempo de victoria 1 minuto 35,7 segundos (bueno). 5to favorito para el 2do por 1/4 de largoFuerza Gaiay eliminado por un margen de 3º en el 13º lugar.SekifuHa entrado

Péptido NiloritoGrapas de Takehitosemental de 6 años,Padre Rey Kamehameha,Madre Reina Oliva(de la madreCafé Padre Manhattan) Su récord total es de 20 partidos y 8 victorias.

Comentarios posteriores a la carrera

1 piezaPéptido Nilo(Yusuke Fujioka es Jackie)

«Monté un poco más duro y llegué al frente, así que monté como si estuviera tratando de alcanzarlo, y el caballo sintió que estaba trabajando bien. Puedo imaginar la línea. Pude llegar a una buena posición más fácilmente que Lo esperaba y de alguna manera obtuve una buena respuesta, monté con mucha confianza.

Salí adelante tan fácilmente. (Grapas de TakehitoNos mantenemos en contacto y el caballo parece estar en muy buena forma, así que en la carrera en sí no hubo presión sobre mí y dije: «Por favor, relájate», y pude lograr un buen desempeño.

El acabado del caballo fue muy bueno y lo terminaron sin problemas, (Wu Ying XiHe sido buen amigo de mi entrenador desde que ambos éramos jinetes, así que me gustaría decir «bien hecho». Es un caballo fuerte que puede usar sus piernas durante mucho tiempo para seguir el ritmo del caballo, así que lo monté hoy con la intención de tomarlo con calma ya que la última carrera no fue bien.

Aunque hoy no soy muy famosa, recibí muchas felicitaciones y me sentí muy feliz. Continuaré haciendo lo mejor que pueda, así que por favor apóyenme.

(Wu Ying Xientrenador)

«Estoy feliz (ganando mi primer título de GI). He sido popular en GI hasta ahora, pero no pude ganar, y pensé que las paredes de GI eran demasiado gruesas, así que estoy feliz. Hasta ahora, Lo he estado usando un poco, pero finalmente está empezando a ponerse serio, así que pensé que tenía una oportunidad.

Al no tener una constitución fuerte al principio, solía correr largas distancias tranquilamente, pero ahora pensé que estaba bien correr millas. En las dos carreras desde mi debut, no pude seguirle el ritmo en el césped, incluso cuando comencé en el césped, no podía correr, así que lo pensé, pero el caballo se está volviendo más fuerte, así que pensé. Podía hacerlo ahora. Tan pronto como aparecieron los espacios, recibí una llamada de Jackie Fujioka y todos nos alineamos. Estuvimos de acuerdo en que estaba bien, así que la carrera transcurrió según lo planeado o como yo lo planeé.

Sin embargo, el ritmo fluyó más rápido de lo que esperaba.Wilson TesoroCuando se fue, deseé que no pasara mucho tiempo conmigo, pero me alegré de que lo hiciera. Pensé que era muy rápido (llegar al frente), pero me adelanté más fácilmente de lo que esperaba y no parecía que nadie pudiera quedar atrás, así que pensé que estaba bien, pero también pensé que iba a ser así. Una carrera larga y yo estaba mirando.

(voz) salió. No suelo hacer eso, pero el dueño me apoyó cuando estaba pasando por un momento muy difícil como jockey, así que quería ganar grandes premios con su caballo, así que lo apoyé de todo corazón. (Crucé la línea de meta primero) Estaba feliz y aliviado y quería conocer al dueño pronto. Aún no hemos tenido conversaciones específicas, pero después de ver el estado del caballo, quiero expresar mi agradecimiento. (Para el futuro) Creo que entre 1.600 y 2.000 metros sería bueno».

2 piezasFuerza Gaia(Jinete Yoshihito Nagoya)

«Patea el caminoDe nuevoEstaba un poco preocupado por esto, pero considerando que era mi primera vez en una pista de tierra, retrocedí. Flujo frontal, capaz de colocarme en la posición adecuada, capaz de moverme con buen ritmo, uso los pies. Es una pena que no hayamos ganado. Incluso la suciedad es buena».

3 piezasSekifu(Jackie Taketoyo)

«De todos modos, estaba en buenas condiciones. Este caballo corrió y mostró un buen crecimiento. Si soy honesto, preferiría una pista más húmeda. Está muy seca».

4 piezastagano es hermoso(Osamu Ishibashi es Jackie)

«A pesar de la edad, el caballo tuvo un buen final y estuvo bien. Soy G.I. Quería ganar la carrera y esa era la mejor etapa. Hoy Baba se mantuvo adelante, pero el clima se estaba poniendo muy seco. Un poco. Esperaba que el ritmo fluyera. Es difícil salir por detrás, así que pensé que si conseguía un buen lugar por dentro ganaría. Eso es lo que hice. Pero fue un poco más tarde, él estaba bien.

5 piezasLa espada del rey(Nozomi Iwata Jackie)

«El ritmo era rápido y bueno. Hacia la curva 3.4, me sentí un poco apretado por fuera y no podía usar mis piernas en algunos lugares. Al final, después de abrirme, pude hacerlo. Usar mis piernas buenas y Creo que hice una buena carrera en mis primeros 1.600 m.

6 piezasluz roja(Yuichi Kitamura es un jockey)

«Pude correr muy relajado. Intenté concentrarme en el caballo y llevarlo con buen ritmo. Usé mis piernas persistentemente hasta el final.SekifuHubiera sido mejor si volviera y lo tapara.

7 piezasmickfire(Takayuki Yano Jackie)

«Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que corrí 1.600 metros y mi oponente era un atleta de primer nivel, así que estaba un poco confundido acerca de su ritmo. Por primera vez, tuve que retirarme mientras otros me rodeaban. , pero lo manejó bien. Creo que la próxima vez la oferta de carreras de caballos se ampliará. Fue un buen contenido.

(Kazuo Watanabeentrenador)

«Era la primera vez que corría sobre arena en una pista cubierta y estaba confundido porque era algo que nunca había visto antes. El frente se movía, pero pudo mantener un estiramiento fuerte y constante. Hice lo mejor que pude a pesar de que había muchas cosas en el medio. Creo que todavía está en buena forma y es la carrera de caballos lo que me hace pensar que puedo asumir el desafío nuevamente.

Copa HanedaODerbi de TokioDesde entonces se ha calmado y su cuerpo va creciendo poco a poco. Era muy maduro incluso en el jardín. La carrera de caballos de hoy fue una buena experiencia y sentí que podía hacerlo. Disfruté el ritmo de 1600 m, así que mirando al caballo,Monumento a KawasakiIncluidoMonumento a KashiwaMe gustaría tener esto en cuenta», afirmó.

8 piezasWilson Tesoro(Kohei Matsuyama es Jackie)

«Tuve un comienzo rápido y pude correr con buen ritmo desde afuera. De todos modos, los resultados lo son todo, así que estoy decepcionado de no haberlos obtenido. Lamento lo que me confiaron. Tantos caballos. «

11 piezasEncendedor(Shingo Masashientrenador)

«En ese momento estaba rezagado, así que me detuve. Sin embargo, creo que fue una carrera de ensueño con un punto culminante. Sentí que no podía hacer nada, así que quise usar este desafío como inspiración. Otro desafío a afrontar en el futuro. Después de consultar con el propietario, decidí ir a Dubai.Copa Sagittamame gusta apuntar

13 piezaspatada rapida(Tomoyuki Fujiwaraentrenador)

«Estoy más acostumbrado a la pista que el año pasado y me sentí tranquilo tan pronto como llegué al hipódromo. Jackie Ogamimoto me siguió y en la cuarta curva pensé, vaya, pensé que podía mejorar. El resultado , pero… me pregunto si es porque es una potra. Pude correr la carrera que quería. Creo que la carrera de 1 milla está bien, así que ahí va.Monumento a KashiwaEstoy pensando en el barrio.»

14 piezasGuinness Omega(C. lemaireJackie)

«Pensé que estaba en una buena posición porque estaba detrás del caballo ganador, pero desafortunadamente no pude pasar la cuarta curva. La última vez trabajó muy duro en los 1800 m, por lo que hoy parecía cansado».

(Sei Owataentrenador)

«Cara en línea rectaLuz verdeCuando lo saqué, de repente perdí el equilibrio. La multitud detrás de la puerta era mayor de lo habitual y el personal luchaba por mantenerla alejada. Los astrólogos también parecían estar de muy buen humor. ¿Quizás fueron aplicados con cuidado y bien espaciados, por lo que la rotación cerrada tuvo un efecto en el caballo? Creo que el motivo del fallo fue la rotación a la que no estaba acostumbrado y el cansancio que no podía ver».



